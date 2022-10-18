«Он не станет гонять вес». Наглому чемпиону плевать на правила UFC!

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 280, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Но все фанаты смешанных единоборств ждут процедуру взвешивания, которая может помешать бою россиянина и бразильца. На замене ждёт своего шанса Александр Волкановски. Австралиец готов подменить любого из бойцов. А Оливейра продолжает кайфовать: каждый день зависает в торговых центрах, отдыхает со своей командой, устраивает фотосессию с тигром. А ведь Чарльз очень часто имел проблемы с весогонкой, лишался из-за этого пояса и подставлял UFC в самый ответственный момент.

Оливейра впервые начал проваливать весогонку в 2012 году. Он должен был провести бой в промежуточном весе (66,3 кг) с американцем Кабом Свонсоном. Чарльз вышел на поединок обессиленным, поэтому в первом же раунде улетел в нокаут. На этом злоключения бразильца не закончились. Все попытки закрепиться в промежуточном весе раз за разом завершались провалом. В 2014 году боец провалил подготовку к бою с американцем Джереми Стивенсом. Оливейра победил единогласным решением судей, но снова получил штраф за то, что не сделал вес.

Чарльз Оливейра на взвешивании Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Оливейра и после этого не перестал наплевательски относиться к тому, что UFC постоянно давала ему шансы закрепиться в промежуточном весе. Сначала в 2015-м Чарльз провалил взвешивание перед боем с Майлзом Джури. Обозлённый бразилец вышел в октагон и накинул сопернику «гильотину» уже в первом раунде. Но в итоге ситуация повторилась и в 2016-м, перед поединком с Рикардо Ламасом он снова провалил процедуру взвешивания, вышел на бой и позволил задушить себя во втором раунде. Оливейра начал всё чаще говорить, что хотел бы вернуться в полулёгкий вес. Но у UFC были совсем другие планы.

Оливейре пришлось очень мощно прокачаться в ментальном плане. А перед боем с Тони Фергюсоном, который открывал Чарльзу дорогу к титульному бою, соперник постоянно провоцировал и пытался давить на больное место.

Тони Фергюсон американский боец UFС «Ставлю на то, что Чарльз Оливейра и другие бразильцы снова выйдут с избыточным весом, как обычно. Вот я и заявляю об этом сейчас. Оливейра не станет гонять вес, покажет перевес в 3-4 фунта и будет оправдываться тем, что это бой на коротком уведомлении. Если он наберёт столько лишнего веса, я отказываюсь с ним драться. Так что, ребята, обязательно посетите детскую страницу Оливейры и заставьте его гонять вес, если вы хотите увидеть бой».

Чарльз из Бронкса уложился в вес. Он вышел на бой с Фергюсоном, провёл его просто великолепно и победил единогласным решением судей. После этого последовали победы над Майклом Чендлером и Дастином Порье, что позволило завоевать и защитить титул. Но перед боем с Джастином Гэтжи Оливейра опять наплевательски отнёсся к подготовке, пытался форсировать весогонку в последние момент и допустил перевес… в 0,2 кг. Бразилец вышел в октагон в ярости и задушил американца за три минуты. Но драма уже случилась – UFC лишила чемпиона пояса.

Оливейра пока выглядит абсолютно расслабленным, с удовольствием проводит время в Абу-Даби. Но он окончательно утратил доверие президента UFC Даны Уайта, который поставил жёсткий ультиматум. Если Чарльз не сделает вес, поединка с Махачевым он не получит!