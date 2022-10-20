Стерлинг добыл пояс мерзким кривлянием. Но сейчас американец лучше Яна

В соглавном бою грядущего турнира UFC 280 решится судьба чемпионского пояса в легчайшем весе. Владеющий титулом Алджамейн Стерлинг сразится с опаснейшим и заслуженным претендентом — Ти Джеем Диллашоу. А перед ними в октагон выйдет предыдущий владелец чемпионского звания Пётр Ян, которому будет противостоять эпатажный Шон О`Мэлли. К сожалению, россиянина пока отодвинули от титульной гонки — и сделал это именно Стерлинг.

В марте 2021 года Стерлинг впервые вышел в октагон с Яном. Хотя американец двигался на серии из пяти побед, россиянин выглядел бойцом принципиально другого уровня. После привычно долгой раскачки Пётр начал жёстко разбивать оппонента. Алджамейн выглядел хуже чемпиона даже в своей коронной борьбе, а в стойке у него не было вообще никаких шансов. Поединок шёл к уверенной победе Петра, пока наш соотечественник не выбросил тот злосчастный удар коленом — запрещённый правилами. И Стерлинг этим воспользовался!

Конечно, американцу действительно жёстко досталось. Но не так сильно, как он изображал. Алджо понял, что дисквалификация соперника — его единственный шанс победить. И начал изображать чудовищные страдания, стремясь произвести максимальное впечатление на судей. Уловка сработала: Стерлингу действительно отдали титул, руководствуясь всеми правилами UFC. И даже при объявлении результатов Алджамейн отыграл сцену, заплакав и демонстративно бросив пояс на канвас.

Зато уже через час американец радостно фотографировался с выстраданной наградой. После чего начал постоянно оттягивать время реванша, жалуясь на многочисленные травмы. Оказалось, что Стерлинг просто тщательно готовился ко второй встрече с Яном. И когда американец снова зашёл в октагон с россиянином, ситуация изменилась кардинально. Алджо попросту переиграл Петра, который с прошлой встречи никак не изменился. Хотя остался невероятно опасным.

Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

В этом весь Стерлинг: умный и очень хитрый парень, который отлично умеет учиться. Если оценивать его только со спортивной точки зрения, то кажется, будто Алджо — один из самых слабых чемпионов в истории легчайшего веса. Но высокий бойцовский интеллект и отличные актёрские данные принесли американцу титул — сейчас он лучше Яна. И теперь Стерлинг вполне может снова защитить свой пояс. Кто знает, какие сюрпризы этот парень заготовил для Диллашоу? Увидим совсем скоро — на UFC 280.