Валить всё на судей не вариант. Как Пётр Ян провёл худший бой в карьере. Видео

До грандиозного UFC 280 остаётся меньше трёх недель. В третьем по значимости поединке вечера выступит Пётр Ян — любимый боец миллионов наших болельщиков. Соперником нашего соотечественника будет американец Шон О'Мэлли. Непривычно видеть, что Ян дерётся не в главном бою и против лишь 11-го номера рейтинга легчайшего веса UFC. Всему виной — досадное поражение Петра в чемпионском реванше с Алджэмейном Стерлингом. Давайте вспомним этот грустный для россиян поединок.

Напомним, Ян считался фаворитом реванша, несмотря на чемпионский статус Стерлинга. В первом бою Пётр вчистую переигрывал Алджэмейна, пока не случился тот злосчастный удар коленом, приведший к дисквалификации. Казалось, что во второй схватке россиянин снова будет на голову сильнее соперника, за которого говорили разве что хорошие умения в борьбе. Но в первом поединке Пётр настолько грамотно защищался и даже сам проводил тейкдауны, что Стерлингу было нечего ему противопоставить.

Увы, реванш прошёл по совсем другому сценарию. Первый раунд, который потом обсуждался особенно горячо, получился равным. Пётр старался агрессивно атаковать, действующий чемпион удачно защищался и порой контратаковал. Второй и третий раунд Стерлинг забрал вчистую: в обоих случаях ему удавалось сразу повалить Яна, после чего начинался бесконечный контроль со спины. Выйти на болевой или удушающий приём Алджо даже не пытался, ему вполне хватало набранных очков. Как оказалось, это было рецептом победы.

Четвёртый и пятый раунды, которые обычно зовутся «чемпионскими», Пётр положил в свою копилку. Хороший партер, захват центра октагона и точные атаки стали для Стерлинга неприятным сюрпризом. Однако этого оказалось мало: по итогам поединка два из трёх судей отдали победу Стерлингу. Как оказалось, решающей стала именно стартовая пятиминутка, где у Алджэмейна насчитали откровенно сомнительное, но преимущество по акцентированным ударам (19-13).

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Подобный исход стал разочарованием для Яна: в сердцах россиянин даже заявил, что его «ограбили». Петра можно понять, ведь он сделал немало для победы. Но формально судьи имели право на такое решение, поскольку первый раунд действительно получился равным. С другой стороны, даже Дана Уайт посчитал, что бой должен был выигрывать наш соотечественник. Спорить про судейское решение можно ещё долго: ниже приведены некоторые реакции ММА-сообщества на результат боя. Но все вопросы снимет только третий поединок — если он когда-нибудь состоится.

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев: «Я пересмотрел бой – три раунда ни по каким правилам нельзя было отдать Алджэмейну. Это не судейское, а больше какое-то режиссёрское решение. Может, хотели интригу какую-то сохранить, из-за этого первый раунд отдали».

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну: «Отличная битва между двумя воинами. Стерлинг – легитимный чемпион. Теперь каждый должен обдумать это внутри себя. Пётр Ян – просто монстр. Он совершенно точно вернётся в борьбу за титул очень скоро».

Звезда полусреднего веса Белал Мухаммад: «Такой близкий бой. Алджо заслуживал победу. Всё сводилось к первому раунду, который, я уверен, будет отдельно исследован. Во втором и третьем раундах не было 10-8, на мой взгляд. Ян наносил удары со спины. У Алджо было доминирующее положение».