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UFC 280: Чарльз Оливейра — Ислам Махачев, когда бой, результаты взвешивания, кто круче — Хабиб или Оливейра

Вынос Махачева в логове Хабиба — признак величия. Такая победа Оливейры затмит Орла
Денис Дорофеев
Кто круче — Хабиб или Оливейра
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Вернётся ли Нурмагомедов, если Чарльз размажет его братишку?

Остались сутки до долгожданного чемпионского поединка в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым на UFC 280. За считаные часы до взвешивания в сети появились фото- и видеокадры с весогонки Оливейры. Пока некоторые эксперты предрекали бразильцу крах на весах, он уложился в лимит за восемь часов до начала самой процедуры и повторил успех на самой процедуре, показав запас почти в полкило. Причём он встал на весы самым первым.

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Это большая победа для бразильца. Ведь против него настроен весь Бойцовский остров. На пресс-конференции в этом все могли убедиться, когда весь зал скандировал имена Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Наверное, даже Ислам не ожидал такой оглушительной поддержки в свой адрес. Это должно прибавить ему уверенности, но и ответственности в том числе.

Видимо, поэтому Чарльз ходит на все мероприятия в окружении своей свиты. Таким образом он отводит от себя лишнее давление. После того как до Бронкс сделал вес, дело останется за малым. В отличие от Махачева, у Оливейры есть опыт больших боёв. Ему не впервой быть андердогом. Таковым он был перед схваткой против Дастина Порье. И перед поединком с Джастином Гэтжи его сливали из-за лишних 200 граммов на весах.

Однако он умеет справляться с давлением, что он продемонстрировал в боях с тем же Гэтжи, Майлзом Джури и Джереми Стивенсом. Но бой с Махачевым — это другой уровень. Во-первых, Ислам — элитный борец, который, скорее всего, сильнее бразильца в партере. Во-вторых, Чарльза подставило руководство UFC, назначив ему очередной бой на выезде, хотя он заслужил титульник в Бразилии. Номинально он не является чемпионом, но все понимают, что он — № 1 в лёгком весе.

Чарльз Оливейра в окружении своей команды во время весогонки

Чарльз Оливейра в окружении своей команды во время весогонки

Фото: Из личного архива Аллана Насименто

И сейчас, когда почти весь мир против него, Оливейра в шаге от того, чтобы сотворить историю. Ведь в случае победы над Махачевым на чужой территории Чарльз точно закроет тему для спора, кто круче — он или Хабиб. Просто потому, что Орёл никогда не побеждал при таких обстоятельствах. Да и никто на самом деле не побеждал. Нурмагомедов когда-то дрался в Бразилии. Но тогда на кону не стоял пояс, а против него был не топ-контендер, которому пророчили большое будущее.

Поэтому победу Оливейры нельзя никак иначе назвать, кроме как величие, которое должно быть отмечено званием лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий. В таком случае камбэк Орла напрашивается сам собой. Но вернётся ли он ради оспаривания наследия?

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