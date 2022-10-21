Макгрегор начал атаку на Яна прямо перед UFC 280! Конору жизненно нужен бой с россиянином

22 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт самый огненный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет титульный поединок в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Также особенный интерес вызывает претендентский бой, в котором зарубятся Пётр Ян и Шон О’Мэлли. Они мощно прошлись друг по другу в социальных сетях и на пресс-конференциях, а во время стердауна россиянин даже вспылил и оттолкнул американца, устроив небольшую заварушку. Победитель этого поединка получит возможность побороться за титул в легчайшем весе. Поэтому все мысли Беспощадного сосредоточены на том, чтобы вернуть себе пояс.

В этот момент пикового напряжения пойти в атаку решил Конор Макгрегор. Яркий ирландец соскучился по большим боям и постоянным стычкам за пределами октагона. В своих социальных сетях иронично отреагировал на подписание контракта промоушена с известным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Он опубликовал фото Яна, добавив к нему подпись: «Поздравляем Хасбуллу с подписанием контракта с UFC». Такой провокацией он совершенно точно привлёк к себе внимание российского бойца.

Конор Макгрегор Фото: Thomas King/Getty Images

В ноябре прошлого года между Яном и Макгрегором уже случилась перепалка. Тогда Конор остро отреагировал на рейтинг, в котором Пётр оказался на первом месте по ударной технике среди всех бойцов UFC. Он самонадеянно заявил, что без проблем разорвёт россиянина при личной встрече. Ответ Беспощадного не заставил себя долго ждать. Он заявил, что готов провести бой с ирландцем в любом дивизионе и в любом формате. Самый оптимальный из возможных на данный момент – промежуточный вес.

Макгрегор давно не радует своих поклонников в октагоне, но зато вновь демонстрирует идеальное поведение бойца, который хочет получать исключительно топовые поединки с лучшими соперниками. Вне зависимости от результата боя Яна и О’Мэлли Конор разменяет выигрышную карту.

Поражение Яна открывает для Макгрегора прямую дорогу к потенциальному бою. После потери шансов на титульник Пётр далеко не сразу сможет выбить кого-то из тройки Стерлинг – Диллашоу – О’Мэлли. Тогда предложение поединка с Конором будет выгодно ему с любой точки зрения. Россиянин совершенно точно захочет попытаться опустить с небес на землю зазнавшегося Ноториуса и сорвать неплохой денежный куш.

Победа в бою с О’Мэлли отправит Яна на титульный поединок. И тут Макгрегор и вовсе может вытащить счастливый билет. Если он сможет побить россиянина, то станет человеком, уничтожившим претендента на пояс. И тогда в лёгком весе Конор сможет сразу просить у президента UFC Даны Уайта самые серьёзные поединки. Но у этой тактики ирландца есть один серьёзный минус.

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В 2018 году карьеру Макгрегора пустил под откос другой россиянин – Хабиб Нурмагомедов. После этого Конор смог победить только Дональда Серроне, а затем дважды подряд проиграл Дастину Порье. Потенциальный бой с Яном может реанимировать карьеру ирландца… или уничтожить её окончательно. Если Ноториус проиграет в третьем поединке подряд, он может уйти навсегда.