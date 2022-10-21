UFC 280: где смотреть онлайн-трансляцию боя Яна и О’Мэлли. Вернёт ли пояс Пётр?

Дата и время турнира UFC 280

Турнир UFC 280 состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Etihad Arena». «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию события. В претендентском бою в легчайшем весе сойдутся россиянин Петр Яном и американц Шон О'Мэлли. Россиянин попытается вернуть себе возможность снова побороться за пояс.



В соглавном поединке за титул чемпиона в легчайшем весе зарубятся его действующий обладатель Алджэмейн Стерлинг и претендент Ти Джей Диллашоу. В главном событии вечера определят обладателя пояса чемпиона UFC в лёгком весе Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.

Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 по московскому времени. Основной — в 21:00 по Москве. Поединок Петра Яна и Шона О’Мэлли ориентировочно начнётся не ранее этого времени.

Прямая трансляция боя Пётр Ян – Шон О’Мэлли

Посмотреть трансляцию турнира UFC 280 с претендентским боем Ян — О’Мэлли и чемпионскими поединками Махачев — Оливейра и Стерлинг — Диллашоу можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 280: Махачев – Оливейра

Основной кард

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);

Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);

Петр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);

Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).

Предварительный кард

Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);

Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);

Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда (полулёгкий вес);

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;

Армен Петросян — Эй Джей Добсон;

Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);

Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).

Материалы о турнире UFC 280

Прогноз на бой Пётр Ян – Шон О’Мэлли

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Ти Джей Диллашоу поделился своим мнением о претендентском поединке между россиянином Петром Яном и соотечественником Шоном О’Мэлли.



«Ян – убийца, если говорить о том, как он ведёт себя и как дерётся. О’Мэлли — это продавец. И он проделывает большую работу над тем, чтобы занять своё положение. Сейчас у него отличное время, и я дам этому парню шанс. Как по мне, Ян победит, но я дам О’Мэлли шанс», – приводит слова Диллашоу издание MMAJunkie.



Также взглядом на шансы бойцов поделился чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски.



«Если бы это был пятираундовый бой? Пётр Ян в любом случае. Да, поединок рассчитан на три раунда, но я всё равно выберу Петра Яна. Он – мой чувак и уже заявил о себе. Ему нравится ломать людей, просчитывая их, а затем убирая. Он очень жёсткий », – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.