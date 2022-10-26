Российскому пенсионеру очень нужны деньги. Рой Джонс подерётся с американским Кокляевым

Годы идут, мир стремительно меняется, но Рой Джонс по-прежнему остаётся действующим боксёром. 53-летний россиянин недавно подписал контракт с промоушеном Official Celebrity Boxing, который, как следует из названия, устраивает поединки между популярными людьми. Свой первый бой в новой организации Джонс проведёт 28 января 2023 года: таким образом, ветеран выйдет в ринг после двух с половиной лет простоя. Но Роя это никогда не волновало, тем более что соперник подобран не самый опасный.

Счастье подраться с легендой выпало Роберту Уилмоту — достаточно известному американскому бодибилдеру по прозвищу NDO Champ. Парень с огромными мышцами тренирует звёзд кино, участвует в соревнованиях и регулярно снимается в рекламе. Эдакий американский Михаил Кокляев, только на другом уровне популярности. Про боксёрские навыки Уилмота почти ничего не известно, кроме того, что он любит молотить грушу. Но этого маловато, чтобы соревноваться даже с таким ветераном, как Джонс.

Тем более что формат поединка явно подобран под нынешние физические кондиции Джонса. Пять раундов всего по одной минуте ветеран точно отработает на хорошей скорости, показав всё своё мастерство. В выставочном бою с Майком Тайсоном наш соотечественник проявил себя вполне выносливым и крепким, а ведь там было целых восемь полнокровных раундов. Поэтому Уилмота можно только пожалеть: скорее всего, его ждёт судьба Кокляева в схватке с Александром Емельяненко.

А зачем Джонсу всё это надо? Возраст у него давно уже пенсионерский, а драться даже с неумелыми, но чудовищно сильными парням — весьма опасно для здоровья. Однако у Роя попросту нет другого выбора из-за проблем с деньгами. Американский россиянин был великим чемпионом, но постоянно обжигается в бизнесе. Боксёр потерял десятки миллионов на сомнительных предприятиях, а большую семью кормить нужно. Вот Джонс и продолжает выходить в ринг.



Тем более его имя остаётся достаточно громким. Все хотят посмотреть на легендарного Роя, пусть тот и бесконечно далёк от лучших образцов самого себя. Да и противостояние профессионального боксёра с качком, как мы уже давно выяснили в России, всегда привлекает серьёзный интерес. Давайте порадуемся за нашего соотечественника: он продолжает успешно зарабатывать деньги, стараясь минимизировать риски для собственного здоровья. Будем надеяться, Джонс красиво нокаутирует огромного качка.