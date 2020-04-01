«Я чувствовал себя предателем». Поражение, из-за которого великий Карелин плакал

С Олимпиады в Сиднее легендарного борца Александра Карелина встречали как настоящего героя: оркестр, первые лица города и области, сотни благодарных болельщиков. Могло сложиться впечатление, что в аэропорту Новосибирска отмечают очередную победу великого земляка.

Могло, если бы не искреннее недоумение пятилетнего ребёнка: «Пап, а почему медаль белая? У нас же дома только жёлтые».



После сенсационного поражения мощного богатыря Карелина от неуклюжего толстого американца Гарднера этот вопрос мучил всю страну. Даже спустя 20 лет невозможно однозначно сказать, почему именно в той схватке Александр Карелин впервые за 13 лет ушёл с ковра поверженным и единственный раз в карьере проиграл иностранному сопернику. Тогда непобедимый прежде тяжеловес плакал в раздевалке. А вместе с ним горевала и вся Россия.

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Клятва чемпиона

Победа Александра Карелина на Олимпиаде в Сиднее казалась болельщикам, букмекерам и даже его соперникам такой же очевидной, как утренний восход солнца. Сан Саныч, как прозвали борца ещё в подростковом возрасте, ни разу не проигрывал под флагом России. Своё второе в карьере и последнее на тот момент поражение он потерпел в финале чемпионата СССР — 1987 в Омске. 19-летний сибиряк при неоднозначном судействе всего в один балл уступил двукратному чемпиону мира, абсолютному фавориту Игорю Ростороцкому. И пока ошеломлённые зрители восхищались борьбой молодого сибиряка, сам Карелин переживал самые неприятные эмоции в жизни. На глаза наворачивались слёзы, злость на самого себя прожигала насквозь.

Фото: РИА Новости

Именно тогда, в Омске, Карелин поклялся себе, что больше никогда не испытает чувство унижения и опустошения, которое переполняло его после схватки с Ростороцким.

Карелин не нарушал данную себе клятву в течение 13 лет. За это время он прошёл путь от перспективного юноши до настоящей легенды. На своей первой Олимпиаде в Сеуле 21-летний спортсмен за 15 секунд до конца финальной схватки применил коронный бросок «обратный пояс» и буквально вырвал золото из рук болгарского соперника. В Барселоне и Атланте уже опытный и титулованный Карелин либо завершал поединки досрочно, либо побеждал с разгромным счётом. Доминирование Сан Саныча распространялось и на другие турниры. Он девять раз выиграл чемпионат мира, стал 12-кратным чемпионом Европы и 13 раз побеждал на национальных чемпионатах.

Победа в кармане?

К Олимпиаде в Сиднее Карелин подходил в зрелом, но не критичном для борца возрасте. Примерно за год до Игр один из самых уважаемых спортсменов России начал много времени уделять политике, однако это не помешало ему выиграть предолимпийский московский чемпионат Европы. В финале чемпионата России Карелин с температурой под 40 одолел молодого Юрия Патрикеева и отстоял право представлять страну на Играх в Сиднее.

Фото: РИА Новости

В случае победы в Сиднее Карелин стал бы первым в истории борьбы четырёхкратным олимпийским чемпионом. Собственно, другой сценарий и специалистам, и болельщикам казался фантастическим. Триумф Карелина считался едва ли не решённым делом, а по центральному телевидению незадолго до соревнований показали фильм о непобедимости русского богатыря.

С первой схватки олимпийского турнира тяжеловесов Карелин выглядел собранным и не давал соперникам ни шанса. Безусловно, на фаворита работал и его колоссальный авторитет: многие борцы свыкались с мыслью о поражении ещё до выхода на ковёр. Карелин уверенно вышел в финал, от исторического достижения его отделяла всего одна схватка.



Но, к несчастью, именно в ней случилась самая громкая сенсация за всю историю борьбы.

Фермер-неудачник против легенды

Параллельным с Карелиным курсом к решающему поединку шёл американец Рулон Гарднер. Огромного деревенского парня, с детства трудившегося на семейной ферме, даже на родине многие не воспринимали всерьёз. Младший из девяти детей подвергался нападкам в школе и снискал репутацию ходячего несчастья. Рулон так часто попадал в различные передряги, что вообще непонятно, как дожил до своего звёздного часа.

Гарднер не был выскочкой, как его представляли в российской прессе после победы над Карелиным. Американец долго шёл к своей мечте и ещё перед Олимпиадой заслужил репутацию крепкого и неуступчивого спортсмена. Другое дело, что за 13 лет безуспешные попытки победить Карелина предпринимали десятки более талантливых и сильных борцов, чем Гарднер.

Фото: РИА Новости

Выживший. Почему неуклюжий толстяк сумел победить Карелина Рулон Гарднер столько раз клал на лопатки смерть, что победа над Карелиным была для него пустяком, а не сенсацией века.

Спорное судейство и несгибаемый американец

С первых секунд поединка тактика американца стала очевидна. Рулон делал ставку на свою физическую выносливость. Большую часть схватки Гарднер уходил от борьбы, заставляя Карелина терять силы в бесплодных попытках набрать очки. Так продолжалось два периода. Судьи, руководствуясь недавно введённым правилом, поставили борцов в обоюдный крестовой захват.



Гарднер толкнул россиянина головой в грудь, за что Сан Саныч получил балл. Миллионы болельщиков по всему миру начали ликовать, но после просмотра видеоповтора судья изменил решение. Оказалось, что Карелин первым разорвал захват. Теперь у него было 30 секунд, чтобы провести результативное действие, иначе очко присуждалось бы Гарднеру. После американец скажет, что в эти мгновения «терпел, как никогда в жизни». Карелин пошёл ва-банк и старался сделать всё, чтобы избежать катастрофы, но Рулон выстоял.

Фото: РИА Новости

Российская сторона подала протест, но он не был удовлетворён. Интересно, что вскоре после Олимпиады в Сиднее то самое роковое правило о крестовом захвате было отменено. Многие болельщики и специалисты до сих пор уверены, что Карелин стал жертвой политических интриг и несправедливого судейства. Но сам великий чемпион ни разу за 20 лет не обвинил в поражении арбитров или кого-либо ещё. Только себя.

«Свой инфаркт я тебе простил»

Между двумя поражениями великого борца прошло 13 лет и более 800 выигранных поединков, но боль от этого не стала меньше. После финала Игр в Сиднее Александр снова, как и в далёком 1987-м, не смог сдержать слёзы. На пресс-конференцию Карелин не пришёл, потому что ему было нечего сказать. Этот поединок стал последним в его карьере. И лишь много позже великий русский чемпион признается, что его сжигало чувство стыда.

«Я чувствовал себя предателем», — и это слова трёхкратного олимпийского чемпиона, полтора десятилетия прославлявшего свою страну и приносящего счастье миллионам соотечественников.



Однажды к Карелину подошёл мужчина и сказал: «Можешь не надвигать кепку на лоб, я тебе свой инфаркт простил».



Сам же Сан Саныч поражение от Гарднера себе не простит до конца жизни. Такой уж характер. Характер, который сделал из фактурного сибирского парня величайшего борца в истории.

Неподражаемый. Побеждают многие, а лучший — Карелин. Почему? Все вокруг оправдываются, жалуются или обвиняют. А он — нет.