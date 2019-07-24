«Он жил одной мечтой — стать чемпионом». Жизнь и карьера Максима Дадашева

Безумный Макс и раньше бывал на волоске от смерти, но вопреки всему шёл к цели. До неё оставался шаг, когда парня не стало.

Максим Дадашев, невзирая на яркий стиль ведения боя и большие перспективы, несправедливо не пользовался большой популярностью в среде российских любителей бокса. Отчасти это объяснялось тем, что он принял решение строить свою карьеру в профессионалах в США. Как бы там ни было, 20 июля фанаты спорта затаили дыхание по обе стороны Атлантики. Макс проиграл первый бой в карьере и оказался в больнице с тяжелейшими повреждениями головного мозга. Три дня надежды закончились трагедией, 23 июля Дадашева не стало. О жизненном пути Максима в нашем материале.

Начало пути и любительская карьера

Максим Дадашев родился 30 сентября 1990 года в Санкт-Петербурге. В городе на Неве он и начал делать шаги в боксе. Его первым тренером стал Олег Соколов, у которого он тренировался более 10 лет.

«Хороший мальчик был. Он у меня во Дворце творчества 12 лет тренировался. Лет десять назад с ним расстался – переманили другие. Ну а что, хороший мальчик, подготовленный был. Я не мог на это повлиять. Если деньги платят, конечно, уедет зарабатывать. Жил-то он всё детство в общежитии довольно бедно. Вот это против него и использовали», — вспоминал Соколов.

Собственно, в Санкт-Петербурге Дадашев и достиг первых крупных успехов. В 2007 году он стал чемпионом России по юниорам. Но в том же 2007 году прозвучал первый тревожный звоночек, он потерял сознание и оказался в реанимации. Проблемы связывали с травмами головы, но вскоре Дадашев восстановился и вернулся в строй, да ещё и как.

«Мой мальчик попал в алчные руки». Крик души тренера Дадашева Боксёры, бойцы ММА, тренеры и просто люди из спорта рассуждают о том, могла ли команда Дадашева спасти ему жизнь, и кто виноват в трагедии.

В 2008 году он отправился на первенство мира среди юношей в Мексику. В Гвадалахаре Максим показал себя с наилучшей стороны, завоевав серебряную награду. В финале он уступил Оскару Вальдесу, который ныне владеет поясом чемпиона мира в полулёгком весе.

К слову, после того турнира Дадашев снова оказался на больничной койке, об этом также рассказал всё тот же Олег Соколов.

«Макс себя не жалел совсем. У него был случай, когда он стал финалистом мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: „Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно“. Но он боец, восстановился и начал выступать опять», — сказал Соколов.

Тогда казалось, что Дадашев не прогадал. После успешного выступления на чемпионате мира среди юниоров руководство сборной пристально следило за перспективным парнем. Свои амбиции он подкрепил уверенными выступлениями на чемпионате России в 2010 году. Тогда он завоевал бронзу. Впрочем, упрекнуть его за поражение матёрому Альберту Селимову в полуфинале не поворачивался язык. В 2012 году он снова завоевал бронзу российского чемпионата, уступив на этот раз дорогу в финал Армену Закаряну. В 2013 году он последний раз пошёл на штурм высот российского чемпионата. На этот раз он пробрался в финал, но снова не завоевал золото. На сей раз ему помешал Виталий Дунайцев. Но Дадашев и не думал сдаваться. После того поражения он продолжал вдохновляться примерами легенд бокса и говорил, что не остановится на пути к мечте.

«То, что я скажу банально, но нужно равняться на таких чемпионов как Майк Тайсон, Шугар Леонард. Равняться нужно на них. Нужно стать такими как они, чтобы стать чемпионом, но это не всем удаётся. Крайне тяжело. Сейчас я не стал чемпионом России, значит что-то мне не хватило в финале. Надо над этим работать. Надо не останавливаться на достигнутом. Идёшь в большой спорт и кажется, что тяжело. Конечно тяжело. Но нужно не останавливаться на этом, не останавливаться на полпути, дальше тренироваться и доводить до конца», — говорил Максим.

Удары, которые оборвали жизнь боксёра Дадашева Их было больше трёх сотен — и каждый мог стать роковым. Видео.

Пиком любительской карьеры Дадашева могли стать Европейские игры в Баку. В 2015 году он защищал цвета сборной России на первых в истории континентальных игр. В 1/8 финала он тотально доминировал в бою с Дином Уолшом, но в итоге судьи приняли неоднозначное решение, отдав победу раздельным решением Уолшу. После той неудачи Максим принял решение перейти в профессионалы.

Контракт с Top Rank и взлёт карьеры

2016 год стал поворотным в жизни Дадашева. Он подписал контракт с промоутерской компании Top Rank, перебрался в США и очень быстро влился в тамошнюю боксёрскую тусовку. Судя по «Инстаграму» Макса, уже перед первым поединком в профи он работал в команде Василия Ломаченко.

К первому бою его готовил непосредственно Роберт Гарсия, брат Майки Гарсии. 2 апреля 2016 года он одержал победу в дебютном поединке в профи, нокаутировав Дэрина Хэмптона уже в первом раунде.

В том же 2016 году он успел провести ещё четыре боя, сохраняя безупречный послужной список. Более того, в ноябре 2016 года он выступил в андеркарде боя Василия Ломаченко, что уже говорило о больших планах Боба Арума и компании Top Rank на Дадашева. В 2017 году звезда Макса продолжала разгораться, он провёл ещё четыре яркие встречи, неизменно нокаутируя соперников и снова Дадашеву достались слоты в престижных андеркардах. Россиянин выступал на турнирах с участием того же Ломаченко, а также Артура Бетербиева. Красивая победа над Клэренсом Бутом настолько поразила Боба Арума, что тот даже начал сравнивать Максима с главной звездой в своей колоде – Ломаченко.

В 2018 году Дадашев впервые вышел на титульный бой. На кону поединка с Дерлисом Пересом стоял региональный пояс по версии NABF в первом полусреднем весе. Впрочем, соль боя была даже не в малозначимой регалии, а в уровне соперника. Впервые Максим бился с бывшим чемпионом мира, пусть и с приставкой «временный». Дадашев разобрал Переса на запчасти, а между тем в послужном списке того значились ничьи с Энтони Кроллой и Морисом Хукером. Тот триумф стал ещё одним подтверждением больших перспектив россиянина. В том же 2018 году он защитил звание чемпиона Северной Америки NABF. А уже на 2019 год, учитывая отношения Арума к Дадашеву, Максим мог ждать организации более статусных встреч. Победа нокаутом в марте 2019 года над Рики Сисмундо из Филиппин помогла бойцу подняться на третье место в рейтинге по версии IBF и на четвёртое по версии WBC. До титула оставались считанные шаги.

Последний бой и трагическая развязка

В мае 2019 года известный обозреватель Майк Коппинджер сообщил, что 20 июля состоится поединок Максима Дадашева (13-0, 11 КО) и стопроцентного нокаутёра Сабриэля Матиаса (13-0, 13 КО). Победитель этой встречи должен был стать официальным претендентом на титул по версии IBF.

В июне информация была подтверждена официально и Дадашев не скрывал своей радости по этому поводу.

«Не так важно, с кем я встречусь и где я проведу бой. Я ищу возможности. Матиас – опасный соперник, но я готов ко всему, что он может показать. В любителях я бился с соперниками с любыми стилями и весь мой богатый опыт привёл меня к этой схватке», — говорил тогда Максим.

К сожалению, оказалось, что Дадашев не готов «ко всему». Уже с первых раундов преимущество пуэрториканца было заметным. А после боя многие эксперты заявляли, что Макс выглядел не лучшим образом с первых минут. В целом, о том, что случилось в ринге дальше хорошо известно. Матиас смотрелся гораздо крупнее соперника и разбивал его, отправляя точно в цель один удар за другим. Откровенно говоря, не совсем понятно, как Дадашев продолжал стоять и мало того, отвечать точными попаданиями.

С ринга — в кому. Самые тяжёлые травмы мозга в боксе и их последствия Врачи не спешат давать прогнозы по выздоровлению Максима Дадашева. История подобных травм знает самые разные примеры.

Команда россиянина остановила экзекуцию после одиннадцатого раунда, но было уже поздно. После встречи Максиму стало плохо, и он был экстренно госпитализирован. В тот же день, 20 июля, ему была проведена операция, а затем он был введён в медикаментозную кому. Врачи опасались давать прогнозы и, видимо, имели на то все основания. 23 июля 28-летнего боксёра не стало. По словам представителя команды Дадашева у него не выдержало сердце. У спортсмена остались жена и сын.

Кто виноват?

Первый тренер россиянина Олег Соколов выразил сомнения в качестве проведённого в США медицинского обследования до боя. По его словам, у Дадашева ещё до боя могли быть серьёзные патологии головного мозга.

«Надо всегда уметь вовремя остановиться. Он ведь был в ужасном состоянии с первого раунда. Его хотели снять по ходу боя, но не сняли. Макс отвечал, что готов продолжать бой. Ну а что ещё скажет человек в состоянии шока, грогги? Надо было тренеру снять его волевым решением.

С головой у него были проблемы давно – это факт. Видимо, менингит даром не прошел. Сейчас по правилам нельзя выступать на соревнованиях без МРТ. Поэтому я не понимаю, как это вообще могли пропустить. Может тут какой умысел был… Нельзя исключать, что у него уже была эта гематома», — сказал специалист.

Друг и напарник Дадашева по сборной Санкт-Петербурга Никита Подкорытов также считает, что у Максима уже были проблемы со здоровьем.

«Тоже слышал, что у него были какие-то проблемы с головой. Напрямую от Макса никогда никаких жалоб не было. Даже, если бы они и были, скорее всего, он оставил бы их при себе. Потому что мужской стержень у него был», — прокомментировал гибель друга Подкорытов.

Олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Мехонцев полагает, что угол Дадашева слишком поздно отреагировал на явные проблемы боксёра в ринге.

«Команда Дадашева остановила бой в 11-м раунде. Мне кажется, это можно было бы сделать раньше. Тренер должен был следить за боксёром, реакцией его глаз, следить за тем, как он воспринимает информацию. Возможно, они его передержали на ринге».

Пока никакой информации о возможных скрытых проблемах Дадашева не поступало. Но в Федерации бокса России уже пообещали взять расследование этого дела под личный контроль.

Память

Невзирая на то, что формально Максим так и не стал чемпионом, в сердцах многих он останется именно таковым. Наиболее точную характеристику россиянину дал его менеджер Эгис Климас.

«Он навсегда останется в наших сердцах и запомнится нам как очень сильный, дисциплинированный и преданный делу — настоящий чемпион. Он жил лишь одной мечтой — стать чемпионом. На мой взгляд, он всё ещё является таковым и будем им всегда», написал функционер на своей странице в «Инстаграме».

В целом, боксёрское сообщество крайне чувствительно восприняло кончину Дадашева, лишним подтверждением чему стали эмоциональные сообщения в социальных сетях от таких титанов профессионального бокса как Сергей Ковалёв, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Александр Усик, Дмитрий Бивол и многих других. Всё это лишь стало иллюстрацией того, какого человека потерял не только бокс, но и близкие люди Максима.