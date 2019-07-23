«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет

23 июля стало известно, что 28-летний боксёр Максим Дадашев скончался в больнице от травм, полученных в пятничном поединке с Сабриэлем Матиасом. Накануне бойцу сделали операцию на черепе, чтобы устранить последствия травмы мозга, а позже его ввели в медикаментозную кому. К несчастью, усилия врачей оказались напрасными, организм молодого человека не выдержал урона от ударов в ринге и сложного хирургического вмешательства.
Что случилось?
Россиянин более получаса сражался с пуэрториканцем за возможность стать первым претендентом на чемпионский бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии IBF. Он проигрывал, пропускал тяжёлые удары, но не хотел уступать. Всё же угол Максима во главе с опытным тренером Бадди Макгиртом принял решение вывести Дадашева из схватки после 11-го раунда. К сожалению, оказалось, это — слишком поздно.
Вот так выглядел последний диалог Максима Дадашева и Бадди Макгирта. Наставник уговаривает боксёра остановить одностороннее избиение, чтобы сберечь здоровье.
«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — сказал тренер после 11-го раунда и ушёл к рефери просить об остановке.
Сразу после ухода с ринга российскому проспекту, ещё не отошедшему от первого поражения морально, стало ощутимо хуже физически: его рвало, а позже Дадашев потерял сознание. Боксёра экстренно госпитализировали в местную больницу (встреча с Матиасом проходила в Оксон-Хилле, штат Мэрилэнд, США), где его состояние оценили как критическое. Максима прооперировали, а чуть позднее ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел.
Был ли шанс выкарабкаться?
Сообщалось, что к Дадашеву вылетела его супруга. От неё и должны были появиться первые новости о состоянии боксёра. Говорилось также, что с травмой Максима выживают и даже в некоторых случаях возвращаются к нормальной жизни с некоторыми ограничениями. В общем, история знает самые разные примеры судеб боксёров с похожими травмами, и повод полагать, что 28-летний боксёр выкарабкается, были.
«Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал мне, что трепанацию Дадашеву провёл опытный, хороший врач. Этот специалист уже оперировал двоих пострадавших с такой травмой, и они в последствии вернулись к нормальной жизни», — сказал «Чемпионату» Аброр Турсунпулатов, тренер, работавший с Дадашевым в одном зале.
«Терпел до последнего»
«Максим с сумасшедшими волевыми качествами. Думаю, он терпел до последнего, боксируя. Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями в спорте. Это человек, преданный боксу, живущий им и действительно маленькую историю совершивший, поехавший в Америку, дошедший до такого уровня совершенно самостоятельно, пройдя все бои без подставных, проходных боев, боксируя всегда с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — сказал после боя экс-тренер Дадашева Руслан Дотдаев.
Действительно, парню доставалось, но он продолжал упираться — даже когда в заключительных раундах было понятно, что соперник уверенно ведёт бой к победе, а продолжение поединка ничего хорошего за собой не повлечёт, Безумный Макс продолжал попытки ответить оппоненту. Мог ли Макгирт остановить бойню раньше? Наверное, да, но в таких случаях сложнее всего выбрать правильный момент. Особенно когда дело касается столь важного поединка, элиминатора. Дадашев даже после тяжелейшего 11-го раунда не хотел соглашаться на сдачу.
Максим Дадашев начал путь в профи-боксе три года назад. До этого он становился призёром чемпионатов России по любителям и участвовал в Европейских играх 2015 года, после которых и принял решение перейти на большой ринг. В профессионалах Дадашев провёл 14 боёв. В первых 13-ти он одержал победы, а следующая могла приблизить многообещающего проспекта из России в претендента на титул чемпиона мира.
30 сентября Дадашеву должно было исполниться 29 лет.
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