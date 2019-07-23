«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет

23 июля стало известно, что 28-летний боксёр Максим Дадашев скончался в больнице от травм, полученных в пятничном поединке с Сабриэлем Матиасом. Накануне бойцу сделали операцию на черепе, чтобы устранить последствия травмы мозга, а позже его ввели в медикаментозную кому. К несчастью, усилия врачей оказались напрасными, организм молодого человека не выдержал урона от ударов в ринге и сложного хирургического вмешательства.

Российский боксёр впал в кому от пропущенных ударов. Состояние критическое Максим Дадашев 11 раундов терпел побои и не собирался сдаваться. Бой остановили его секунданты, но было уже поздно.

Что случилось?

Россиянин более получаса сражался с пуэрториканцем за возможность стать первым претендентом на чемпионский бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии IBF. Он проигрывал, пропускал тяжёлые удары, но не хотел уступать. Всё же угол Максима во главе с опытным тренером Бадди Макгиртом принял решение вывести Дадашева из схватки после 11-го раунда. К сожалению, оказалось, это — слишком поздно.

Вот так выглядел последний диалог Максима Дадашева и Бадди Макгирта. Наставник уговаривает боксёра остановить одностороннее избиение, чтобы сберечь здоровье.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — сказал тренер после 11-го раунда и ушёл к рефери просить об остановке.

Сразу после ухода с ринга российскому проспекту, ещё не отошедшему от первого поражения морально, стало ощутимо хуже физически: его рвало, а позже Дадашев потерял сознание. Боксёра экстренно госпитализировали в местную больницу (встреча с Матиасом проходила в Оксон-Хилле, штат Мэрилэнд, США), где его состояние оценили как критическое. Максима прооперировали, а чуть позднее ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел.

Погибшие на ринге "Чемпионат.com" вспоминает самые известные случаи гибели боксёров, скончавшихся вследствие полученных во время боёв травм.

Был ли шанс выкарабкаться?

Сообщалось, что к Дадашеву вылетела его супруга. От неё и должны были появиться первые новости о состоянии боксёра. Говорилось также, что с травмой Максима выживают и даже в некоторых случаях возвращаются к нормальной жизни с некоторыми ограничениями. В общем, история знает самые разные примеры судеб боксёров с похожими травмами, и повод полагать, что 28-летний боксёр выкарабкается, были.

С ринга — в кому. Самые тяжёлые травмы мозга в боксе и их последствия Врачи не спешат давать прогнозы по выздоровлению Максима Дадашева. История подобных травм знает самые разные примеры.

«Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал мне, что трепанацию Дадашеву провёл опытный, хороший врач. Этот специалист уже оперировал двоих пострадавших с такой травмой, и они в последствии вернулись к нормальной жизни», — сказал «Чемпионату» Аброр Турсунпулатов, тренер, работавший с Дадашевым в одном зале.

Погибшие на ринге. Часть 2 "Чемпионат.com" вспоминает самые известные случаи гибели боксёров, скончавшихся вследствие полученных во время боёв травм.

«Терпел до последнего»

«Максим с сумасшедшими волевыми качествами. Думаю, он терпел до последнего, боксируя. Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями в спорте. Это человек, преданный боксу, живущий им и действительно маленькую историю совершивший, поехавший в Америку, дошедший до такого уровня совершенно самостоятельно, пройдя все бои без подставных, проходных боев, боксируя всегда с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — сказал после боя экс-тренер Дадашева Руслан Дотдаев.

Действительно, парню доставалось, но он продолжал упираться — даже когда в заключительных раундах было понятно, что соперник уверенно ведёт бой к победе, а продолжение поединка ничего хорошего за собой не повлечёт, Безумный Макс продолжал попытки ответить оппоненту. Мог ли Макгирт остановить бойню раньше? Наверное, да, но в таких случаях сложнее всего выбрать правильный момент. Особенно когда дело касается столь важного поединка, элиминатора. Дадашев даже после тяжелейшего 11-го раунда не хотел соглашаться на сдачу.

Максим Дадашев начал путь в профи-боксе три года назад. До этого он становился призёром чемпионатов России по любителям и участвовал в Европейских играх 2015 года, после которых и принял решение перейти на большой ринг. В профессионалах Дадашев провёл 14 боёв. В первых 13-ти он одержал победы, а следующая могла приблизить многообещающего проспекта из России в претендента на титул чемпиона мира.

30 сентября Дадашеву должно было исполниться 29 лет.