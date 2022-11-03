«Отомщу за Канело и заберу у Бивола всё». Для лютого мексиканца это бой жизни

5 ноября нас ожидает невероятное боксёрское зрелище: Дмитрий Бивол будет защищать свой чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе в поединке с Хильберто Рамиресом. Мексиканец — чрезвычайно опасный соперник: на его счету 44 победы в 44 боях! Вдобавок в активе Рамиреса целых 30 нокаутов и чемпионский пояс по версии WBO, правда, только во втором среднем весе. Хильберто обладает шикарными навыками и железным характером — Бивола ждёт сложнейшее испытание, несмотря на все его умения. К тому же Рамирес максимально мотивирован.

Несмотря на все свои многочисленные победы, Хильберто остаётся весьма недооценённым боксёром. Хотя ему уже 31 год, мексиканец по-прежнему в тени: у него нет многомиллионных гонораров, потому что имя Рамиреса не особо известно даже поклонникам бокса. Хильберто давно добивался боя с Биволом, потому что только победа над Дмитрием сделает его суперзвездой. Поэтому послезавтра мотивация Рамиреса будет максимальной — он настроен либо победить, либо погибнуть в ринге. Давайте посмотрим, что он говорит перед боем.

«5 ноября я заберу пояс! Я очень горжусь тем, что представляю не только город Масатлан, но и всю Мексику и всех латиноамериканцев. Мне не терпится доказать всем и самому себе, что я могу это сделать. Бивол — жёсткий парень. Он действительно хороший соперник. Но это будет месть за мексиканцев, ведь он победил Канело. Я ожидаю, что Дмитрий покажет лучшую версию самого себя. Ожидаю, что это будет захватывающий бой. Это будет война».



«Я по-настоящему мотивирован, ведь так долго ждал этого боя за титул чемпиона мира. Не могу дождаться, когда окажусь в Абу-Даби 5 ноября. Бивол избегал меня последние несколько лет, но теперь ему некуда деваться, время пришло. Это захватывающий поединок как для меня, так и для фанатов, уже давно требующих этот бой. Два лучших бойца в полутяжёлом весе сойдутся лицом к лицу».

«Это то, чего я хочу. Я хочу пояс. Это здорово для меня и здорово для бокса, что у нас будет такой топовый бой и что люди будут ждать его с нетерпением. Мне нравится всё это, потому что я человек, любящий вызовы. Я очень хочу получить титул, стать двукратным чемпионом мира. И я его получу. Это точно. Победа над Биволом будет значить для меня всё, потому что она доказывает, что я могу достичь всего, что угодно. Это тот вызов, который я искал всю свою жизнь».



Рамирес настроен серьёзно, но и Бивола точно не испугаешь сильными соперниками. Даже максимально мотивированными. В последнем бою Дмитрий победил не кого-нибудь, а легендарного Сауля Альвареса, что ранее удавалось лишь великому Флойду Мейвезеру. Поэтому хочется верить, что наш соотечественник не позволит Рамиресу забрать у себя всё. Победив Хильберто, Биволу обязательно нужно встретиться с Артуром Бетербиевым, чтобы наконец-то определить, кто из них абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе.