Президент кулачной лиги бросился душить бойца. Они там совсем с ума посходили?

Помимо боксёрских ивентов и турниров UFC, в прошлые выходные в США состоялся очередной турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC 32. И он мог остаться незамеченным, если бы не скандальный поединок между Джейком Грейди и Райаном Ребером. Не обладающий боксёрской техникой Грейди с первых секунд налетел на своего соперника, словно это уличная драка.

И после того, как Джейк прижал Райана к канатам, он умышленно боднул его головой в прыжке. Судья заметил это и снял балл с Грейди. Так как никак иначе драться не умел, Джейк продолжил вести бой в том же ключе. И во втором раунде «грязи» не стало меньше. Грейди добавил к этому удары локтями, что запрещено правилами. Но судья отреагировал только на второй удар головой. Он оттеснил бойцов и принял решение дисквалифицировать Джейка Грейди.

Дисквалифицированный боец развёл руками. И вроде бы ничего такого, но Ребер решил спровоцировать проигравшего соперника неприличным жестом. Грейди налетел на него с кулаками, и завязалась потасовка. В ринг запрыгнули несколько человек разнимать бойцов. И одним из главных действующих лиц оказался глава лиги Дэвид Фельдман. Судья вместе с толпой повалил Грейди на канвас. И на видео видно, как Фельдман пытался задушить бойца, но в итоге просто прижал лицо Джейка к канвасу.



На данный момент санкций и последствий от главы лиги мы не услышали. Но есть вероятность, что он захочет избавиться от буйного бойца. С другой стороны, такие драчуны делают кассу и приводят зрителей на арену. Непростой выбор предстоит Дэвиду Фельдману.