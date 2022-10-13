«У Дацика идеальный колхозный стиль». Интервью с первым российским бойцом в Bare Knuckle

В ночь с 15 на 16 октября пройдёт турнир Bare Knuckle FC, в котором дебютирует первый российский боец Евгений Курданов, известный по прозвищу Моряк. В 2017 году он приехал на заработки и работал фитнес-тренером и инструктором по боксу. Спустя годы он стал одной из главных звёзд кулачных боёв на территории России. И теперь постарается покорить самый крупный кулачный промоушен в мире.

Противостоять ему будет ветеран кулачных боёв Мелвин Гиллард. Бой будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». В преддверии поединка «Чемпионат» пообщался с Евгением о том, как ему удалось попасть в BKFC, о целях за океаном и тренировках в зале, который держит один из тренеров Мэнни Пакьяо.

Как Моряк попал в Bare Knuckle FC

— Евгений, в конце марта вы уступили Марифу Пираеву. Расскажите, пожалуйста, что вы делали после того поединка?

— Я собирался. Нужно было доделать кучу документов ещё на выезд. У меня супруга была на тот момент на восьмом месяце беременности. В основном занимался домашними делами. И потом мы улетели в Америку.

— Независимо от исхода боя вы знали, что потом улетите в Америку?

— Да-да. Пока длилась вся подготовка, я занимался домашними делами и сборами. Не знаю, насколько это повлияло. Я думал, у меня всё под контролем. А уже непосредственно после боя понял, что невозможно заниматься несколькими делами одновременно. Нужно либо тренироваться, либо заниматься семейными делами.



— Вы улетели в Америку в мае этого года, а ваш бой был анонсирован только в сентябре. Можно назвать ваш переезд рисковым шагом в никуда или у вас были предварительные договорённости в Bare Knuckle FC?

— У нас были договорённости. Я же подписал контракт ещё в 2021 году. И всё это время мы занимались визовыми документами.



— Кто вам помог туда попасть? Вы же первый российский боец, кто подписал контракт с BKFC.

— Моего менеджера зовут Артём Харланов. Мы подписали менеджерское соглашение с Gagarin Sports Management. Это произошло после боя с Пулемётчиком в начале 2021-го. И дальше уже Артём сделал работу. Я ему сказал, что хочу подписаться с организацией Bare Knuckle. Вышел на Дэвида Фелдмана (глава лиги Bare Knuckle. — Прим. «Чемпионата») сам. Но оказалось, что Артём всё знал наперёд и выстроил хорошие отношения с Дэвидом. Так звёзды сошлись, и меня подписали в BKFC.



— Как вы смогли выйти на Дэвида Фелдмана?

— Через социальные сети.



— Через запрещённые?

— Да, но не только я. За меня очень много подписчиков писали и в саму организацию, и ему лично. Однако я думаю, что Артём уже обсуждал с ним, что нужно кого-то подписать. В тот момент так и получилось, что я попал.

— Что вам ответил Дэвид Фелдман в переписке?

— Да он ответил, что меня знает (смеётся). Он сказал: «Что-нибудь придумаем». Как я понял, Артём ещё до этого вёл с ним переговоры. Поэтому Дэвид уже про меня знал.

Президент Bare Knuckle FC Дэвид Фелдман Фото: Bare Knuckle

— Сколько прошло времени от вашего первого сообщения Фелдману до подписания контракта с BKFC?

— 1,5 месяца.



— Какие у вас цели в BKFC?

— Я хочу забрать титул и приехать с ним домой. Вот такие у меня амбиции. Я не знаю, сколько времени мне понадобится. Я, в принципе, никуда не спешу. Я себя хорошо чувствую и физически, и ментально. У меня хорошая команда, крутой тренер, классный менеджер, наверное, лучший в России. Поэтому я в команде лучших.



— А на сколько времени или боев у вас заключён контракт?

— Первый контракт мы подписали на четыре боя.



— Как вы оцените своего первого соперника?

— Первый соперник у меня ветеран. Достаточно известная личность в Америке — Мелвин Гиллард. Это человек, который бился со всеми топами, которые в будущем становились чемпионами своих организаций. Так что я понимаю, что он ветеран и что, в принципе, ему нечего терять. А я молодой, я проспект.

О спаррингах с Сергеем Липинцом в зале тренера Мэнни Пакьяо

— Можете рассказать, где вы обосновались? Где вы живёте и тренируетесь?

— Живём мы в Лос-Анджелесе. Но планируем в ближайшее время отсюда переехать, потому что устали от него. И мы тренируемся в зале Fortune. Этот зал держит один из тренеров Мэнни Пакьяо Джастин Форчун. Поэтому тренироваться есть где: зал с историей, обстановка нормальная. Всё как надо короче — без кондиционера, без кулера, очень душно, много народа там тренируется. Поэтому всё, в принципе, так через медные трубы и происходит.

Джастин Форчун и Мэнни Пакьяо Фото: JP Yim/Getty Images

— Пакьяо не встречали там?

— Нет, но мечтаю. Пакьяо — один из моих героев, когда я пошёл на бокс. Смотрел его бои. Очень часто хотелось быть как Пакьяо. Но он такой один.

— Вы с кем-то из известных профессионалов там пересекались?

— Сергей Липинец постоянно тренируется в зале Форчуна. И там он готовился к своему последнему бою. Мы с ним много спаррингов провели перед этим боем. Было даже так: как-то мы приезжаем на тренировку, у нас не должен был быть спарринг. Но у Сергея почему-то не приехал спарринг-партнёр. Ко мне подходит Леви, смеётся такой и говорит: «Женя, у тебя сегодня спарринг Сергеем Липинцом. Всё нормально, ты же готов».



Выходил с ним по шесть раундов дрался. Больше у меня не получалось, потому что Серёга такой темп взвинчивает, что четыре раунда я нормально с ним стою, а последние два — очень тяжело уже. Наверное, если бы это не была подготовка к бою, он работал бы немножко полегче. А так, конечно, когда работаешь с такими профессионалами, это большой опыт для меня. Несмотря ни на что, я тоже нормальный уровень показал.

Евгений Курданов и Сергей Липинец Фото: из личного архива

— Вы не считали, сколько всего раундов вы провели в спаррингах с Сергеем?

— Ну больше 20 раундов точно. Пять-шесть раз мы спарринговали по четыре-шесть раундов.



— Кто ваш тренер?

— Моего тренера зовут Леви Меламед. Многие знают его как Вели Мамедов. Тренирует профессиональных боксёров с большим опытом. У него более 10 лет тренерского опыта.



— Давно работаете с ним?

— Достаточно давно. Наверное, ещё когда приехал в Москву, я попал к нему в зал через несколько месяцев. Хотя я не собирался строить карьеру, когда высадился в Москве в конце 2017 года. У меня вообще не было никаких планов на тот момент. И потом как-то получилось, что я попал на YouTube-канал Body Mania. У них был проект по ММА «Мясорубка». Я подумал, почему бы и нет? Хотя никогда не занимался ММА. Как можно оценить, это было правильное решение.



— Чем Леви крут?

— Когда я начал ходить на групповые тренировки, сразу понял, что здесь что-то не так — в хорошем смысле. Я занимался боксом пять лет. Был во множестве залов, на множестве сборов. Я мастер спорта по боксу. И когда попал на тренировки к Леви, понял, что в боксе вообще не разбираюсь. Хотя у меня за спиной богатый багаж. А в итоге всё, что я думал о себе, это были всего лишь фантазии.



Тем не менее я ни к чему не готовился, но меня зацепило то, как проходят тренировки, потому что постоянно учился чему-то новому. И у меня в голове не укладывается, как у такого молодого парня такие глубокие познания. Хотя я встречал многих тренеров. На минуточку, ему в этом году исполнилось 30 лет.



— Я видел фото вашего тренера с Райаном Гарсией и Хильберто Рамиресом. Как он с ними познакомился?

— Бывает такое, что он ездит в другие залы. И так он с ними пересекается. Если бы он их тренировал, у него было бы много видео. Но их контакты у него есть.

Петрос Ананян, Хильберто Рамирес и тренер Евгения Курданова Леви Меламед Фото: из личного архива

«В России считают в тысячах рублей, а в Bare Knuckle — в тысячах долларов»

— Вы выступали на нескольких площадках: Top Dog, Hardcore, Arena, Punch Club. Можете составить рейтинг сильнейших кулачных лиг в России?

— Как я знаю, Punch Club приостановила свою деятельность. Ну я думаю, что Top Dog и Hardcore стоят на одном месте. Они вместе занимают вершину пьедестала. Но мне трудно говорить о каких-то рейтингах, если я смотрю мало боёв. Чтобы ответить на вопрос, где сильнее бойцы — в Top Dog или Hardcore, нужно провести совместный турнир и выявить сильнейшую лигу. Такой турнир может собрать много просмотров.



— В каком кулачном промоушене больше всего платят?

— В Bare Knuckle.



— А из российских?

— Сейчас не знаю. Самый большой гонорар я получал в Hardcore и Fight Nights.

— Во сколько раз в Bare Knuckle платят больше, чем в российских лигах?

— Я не могу разглашать цифры по контракту. Но это намного больше. Я вам так скажу, в России считают в тысячах рублей, а в BKFC — в тысячах долларов. Вот в этом разница.



— Кто ещё из российских бойцов смог бы потянуть уровень BKFC?

— А много таких бойцов, много. За последний год появилось достаточно много имён. Я не хочу никого просто называть, но уровень бойцов в России достаточно высокий. В этом даже можете не сомневаться.



— То есть Влад Туйнов легко бы вписался?

— Конечно, смог бы вписаться. Влад — красавчик.

«Бивол в стиле советской школы раскатал Канело»

— В прошлом интервью вы сказали, что у Бивола хорошие шансы в бою с Канело Альваресом. Результат боя все видели. Вас вообще удивило увиденное?

— Я даже не знаю, что сказать (улыбается). Мне этот бой очень понравился. Дима в стиле советской школы бокса красиво раскатал его. Потому что я где-то не удивился, но и прям так не ожидал.



— По бою Бивол – Рамирес. Как вы считаете, как закончится этот бой? Не кажется ли вам Рамирес более опасным оппонентом для Бивола, чем Канело?

— Да, кажется. Потому что Рамирес в два раза больше. Но я отдаю предпочтение Диме. Дима встречался с более серьезными бойцами, чем тот же Рамирес, а сам Хильберто — нет. У него огромный рекорд. Но у него не было соперников калибра Димы. Бивол вообще тёмная лошадка для всех американцев. Он настолько неудобен для всех. Он просто бьёт, уходит, бьёт, уходит… И при этом не боится драться и не даёт по себе бить. Его манера ведения боя отличается от той, которая практически везде используется.



Рамирес большой, но в боксе это несильно помогает. Если встречаются два хороших боксёра, выигрывает более мастеровитый. А Рамирес точно менее мастеровит, чем Бивол. Я думаю, что это опасный соперник, который тяжёло бьёт и имеет впечатляющую антропометрию, но Дима в самом расцвете сил. И я полагаю, что Бивол выиграет.

— Как вы оцениваете перспективы Василия Ломаченко вернуться в титульную гонку? Вернёт ли он корону в лёгком весе?

— 100%. Видно же, что другие топовые бойцы его боятся. Они особенно неохотно пытаются ответить на вопросы, будут ли они драться с Васей Ломаченко. Ни один боец не хочет с ним встречаться. Тяжелая ситуация, когда ты должен проводить поединки за титулы. Есть бойцы, а есть промоутеры. При этом бойцы сами форсируют моменты.



Поэтому будем надеяться, что всё сложится самым интересным образом. И следующий бой Вася уже проведёт за абсолютное чемпионство. Скорее всего, Дэвин Хэйни выиграет у Камбососа во второй раз. И Вася подерётся с Хэйни. Это была бы очень интересная история. А там посмотрим, что они на самом деле задумали.



— Последний бой против Марифа Пираева вы провели на площадке Arena, которую возглавляет Сергей Еркаев. В ноябре ему предстоит бой против Александра Емельяненко. Вы понимаете, зачем делать этот бой? И кто выиграет?

— У меня мысли об этом бое вызывают улыбку. Я, скорее всего, посмотрю его. В нём есть интрига, 100%. Но в плане спортивной составляющей я не готов ничего сказать.



— Глядя на физическую форму Александра Емельяненко, не показалось ли вам, что он рано вышел на бой с Дациком? Или он проиграл из-за лаки-панча?

— Это был лаки-панч. Но если он ещё раз встретится с Дациком, то, скорее всего, будет то же самое. Просто у Дацика идеальный колхозный стиль. Даже Артём Тарасов закидывал оплеушки Саше Емельяненко, хотя тот оттягивал голову назад и делал несколько шагов назад. У Артёма удары гораздо легче, а Дацик бьёт потяжелее. И Слава с первых ударов достал и вырубил его.



Я не думаю, что будет какая-то корректировка в технике. Саша может выйти в прекрасной физической форме, но сама механика его движений будет такой же. И Дацик вырубит его в 10 из 10 случаев.