В UFC кинут лучшего бойца лиги? Махачеву дадут победителя пары Порье — Чендлер

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится огненный турнир UFC 281. В основном карде оказался претендентский поединок в лёгком весе, в котором зарубятся Дастин Порье и Майкл Чендлер. Оба соперника забрались в топ-5 рейтинга дивизиона, поэтому такой шаг выглядел бы логичным, если бы не одно но! На бой с Исламом Махачевым уже рассчитывает чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски. И организация своим итоговым выбором рискует сильно испортить с ним отношения.

Волкановски очень рассчитывает, что поединок с Махачевым всё-таки состоится. Он устроил шоу на UFC 280, когда сразу после боя Ислама и Чарльза Оливейры вышел в октагон и смело посмотрел в глаза потенциальному сопернику. Ради такого вызова Александр очень рискует. Но австралиец прекрасно понимает, что если побить россиянина, то его статус в организации и популярность вырастут до запредельных высот.

Александр Волкановски

Про мотивацию в два пояса речи даже не идёт. Все прекрасно понимают, насколько статусным является такое достижение, как к нему стремятся многие бойцы. А ещё на февраль запланировано грандиозное событие от UFC, которое должно пройти в Австралии. Не возникает никаких сомнений, что в главном событии вечера выступит именно Волкановски. И он рассчитывал получить соперника, поединок с которым вызовет максимальный интерес.

Волкановски выполняет свою задачу грамотно. Сразу после UFC 280 он начал выпады в сторону Махачева, которыми разогревает публику и отрезает организации пути к отступлению. Но при этом само руководство, видимо, считает иначе. На март запланирован турнир в Лас-Вегасе, который может быть более выгодным. И нет никаких сомнений, что, если Махачев получит свой поединок именно там, кард превзойдёт все ожидания, как и сами бои.

При этом к претендентскому статусу поединка Порье и Чендлера стоит относиться осторожно. Руководство UFC прекрасно понимает, что из следующего боя Махачева нужно выжать максимум. Поэтому американцы должны выдать настоящий огонь. Только тогда получится убедить президента промоушена Дану Уайта в необходимости организации титульника в Лас-Вегасе. Если же Порье и Чендлер не смогут зажечь публику, Волкановски станет максимально близок к поединку с Махачевым.