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Арест экс-чемпиона UFC Исраэля Адесаньи в аэропорту Нью-Йорка, подробности, что известно, какое оружие хранилось

Бразилец отбил Адесанье голову? Экс-чемпион UFC пытался пронести в самолёт оружие
Денис Дорофеев
Арест экс-чемпиона UFC
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У нигерийца серьёзные проблемы, ему грозит срок.

Прошлой ночью прогремела новость, что в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди задержали экс-чемпиона UFC Исраэля Адесанью. Причина ареста — незаконное хранение оружия. TMZ Sports первым сообщил, что суперзвезду UFC арестовали во время прохождения службы безопасности с металлическим кастетом.

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Арест был произведен полицейским управлением администрации аэропорта возле зоны досмотра с металлодетекторами. Даже кастет является незаконным оружием в штате Нью-Йорк, чьё хранение расценивается как преступление класса А. Потому их нельзя носить с собой, в том числе в ручной клади на борту самолёта.

Менеджер бойца Тим Симпсон прокомментировал TMZ Sports этот инцидент: «Фанат вручил Исраэлю подарок, который тот положил в свой багаж. Когда его задержали в аэропорту, Исраэль быстро избавился от предмета и сотрудничал с властями. Сразу же подчинился им, на этом дело было прекращено, и он направляется домой».

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Несмотря на то что Адесанья не является гражданином США, ему всё равно может быть предъявлено обвинение. И если Исраэль будет признан виновным, ему может грозить до одного года тюрьмы плюс штрафы. Неужели удары от Алекса Перейры оказались настолько тяжёлыми, что Иззи неосознанно хотел пронести оружие на борт? Или он просто не знал про местные законы?

Будем наблюдать за развитием событий. Но мы полагаем, что Адесанья отделается штрафом с условным сроком заключения.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Исраэль Адесанья •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Источник: «Чемпионат»

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