Сходила чешка за тейкдауном. Бразильянка «перепутала» клетку с футбольным полем

В ночь с 19 на 20 ноября на арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас (Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 65. Главным событием вечера должна была стать битва американца Деррика Льюиса и молдаванина Сергея Спивака. В итоге противостояние пришлось отменить, ветеран был госпитализирован. Но поклонники смешанных единоборств вряд ли остались разочарованными, поскольку даже в предварительном карде поединки получились огненными. В одном из них сошлись Наталия Силва и Тереза Бледа.

Наталия Силва совсем недавно дебютировала в UFC. И свой первый бой она выиграла. А Тереза Бледа впервые вышла в октагон под знамёнами организации. Но по профессиональной карьере в MMA она имела приличный рекорд – 6-0. Поэтому сражение обещало получиться захватывающим.

Наталия Силва — Тереза Бледа Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

На протяжении двух раундов в октагоне была равная борьба, никто не хотел уступать. Начало казаться, что поединок пройдёт всю дистанцию. Но в третьей пятиминутке случился ключевой момент. Бледа решила провести рискованный тейкдаун и бросилась в ноги сопернице. Но та даже не заметила этого действия, поскольку уже начала выполнять вертушку. И всё это сошлось воедино! Выглядело, словно бразильянка перепутала клетку с футбольным полем, решила пнуть «мячик». Бледа получила сильнейший удар пяткой, после которого прийти в себя было практически невозможно. Силва бросилась добивать соперницу, но этого уже и не требовалось. Судья моментально вмешался и остановил поединок.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в официальной группе UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Наталия Силва одержала вторую победу в UFC подряд, оформив нокаут года по нашей версии, и теперь может рассчитывать на более статусную соперницу. А вот дебют Терезы Бледы получился крайне неудачным. Она с ходу потерпела поражение и рисковала получить серьёзнейшую травму, момент выглядел ужасно.