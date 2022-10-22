UFC мечтает вернуть Хабиба в октагон. Уайт пробует взять Орла «на слабо»

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры ещё не состоялся, но разговоры про величие бразильца не утихают. Чарльз круче Хабиба по уровню достижений или нет? А если победит Махачева, тогда точно превзойдёт Орла? На данные вопросы невозможно найти однозначные ответы, но поклонники и звёзды ММА продолжают увлечённо спорить. Подключился к разговору и всесильный Дана Уайт. Глава UFC высоко оценил достижения Оливейры, не забыв при этом упомянуть Хабиба.

«Согласен, что Чарльз в случае победы над Махачевым обойдёт Хабиба в рейтинге лучших легковесов в истории. Сто процентов. Единственный способ всё решить и закрыть вопрос — если Хабиб возобновит карьеру ради боя с Оливейрой. В таком случае ни у кого не останется вопросов. Будем надеяться, что мы сможем это сделать», — поделился Уайт.

Разговоры про величие — не самая интересная штука, особенно если ты не входишь в число горячих поклонников того или иного бойца. Но в спиче Уайта интересно другое: президент UFC не теряет надежды вернуть Хабиба в октагон. Дана откровенно подначивает Нурмагомедова, зная, как трепетно дагестанец относится к вопросам наследия. Говоря проще, влиятельный лысый мужчина банально пытается поймать Орла «на слабо». Надеясь, что возможное поражение Махачева раззадорит его лучшего друга.

А зачем Уайту прославленный Хабиб? Да, Орёл был одной из главных звёзд промоушена, но его карьера завершилась уже два года назад. В лёгком дивизионе хватает топовых спортсменов, включая того же Оливейру или Майкла Чендлера. Но проблема в том, что никто из этих ребят и близко не может сравниться по популярности с Хабибом. Хотя Орёл давно повесил перчатки на гвоздь, его по-прежнему встречают словно действующего чемпиона. А в мусульманских странах любители ММА и вовсе готовы носить Нурмагомедова на руках.



Возможное противостояние Хабиба с Оливейрой соберёт миллионы просмотров, ведь интрига подобного поединка будет невероятной. А если потом выставить Орла против Макгрегора? У ирландца шансов не будет вообще, зато Дана заработает сотни миллионов! Понятно, почему UFC так цепляется за Хабиба. В случае если Махачев проиграет Оливейре, «атаки» промоушена на Нурмагомедова начнутся с новой силой. Вопрос только в том, насколько Орёл готов противостоять напору Уайта. Может, ему всё-таки вернуться?