«Кто там базарил?» Мага деклассировал Шлеменко в стойке — не оставив ни шанса!

Поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова выглядел самым ожидаемым в 2022 году, если мы говорим о российских смешанных единоборствах. Изначально спортсмены должны были встретиться ещё летом, но по разным причинам схватку пришлось отложить. Но предложение наконец-то встретиться в Екатеринбурге на турнире RCC 13 одобрили оба спортсмена. Александр и Мага заранее прибыли в столицу Урала, раздали несколько ярких интервью и, что самое важное, успешно вписались в лимит средней весовой категории.

Таким образом, схватке больше ничего не угрожало. Хотя Исмаилов не выступал по правилам ММА больше года, его считали фаворитом: великолепная борьба была у Лысого хищника всегда, а недавно он попробовал себя в боксе и заметно подтянул ударную технику. А вот акции Шлеменко упали после двух последних поединков ветерана: Александр Илич сенсационно быстро нокаутировал Шторма, а Клебер Соуза довольствовался весьма спорной ничьей. Но Александр всегда умел устраивать сюрпризы, и его поклонники надеялись, что сегодня Шлеменко тоже сумеет удивить.

Оба спортсмена при выходе в октагон выглядели максимально сосредоточенно. На первых секундах поединка оба бойца много двигались, стремясь раздёргать друг друга. Вторая минута началась с клинча у сетки, где Мага давил, а Шторм аккуратно защищался. Накидать ударов не получилось — Александр выкрутился и встал. В стойке Лысый хищник был активен, но и Шлеменко выглядел заряженным — бой смотрелся на одном дыхании. Вертушки, бэкфисты и размашистые серии заставляли зал шуметь от восторга!



Мага поначалу вообще не боялся растерять выносливость и двигался блестяще. Александр часто отходил к сетке и откровенно не торопился, сосредоточившись на тщательной защите и лоу-киках. Исмаилов обстреливал соперника мощными сериями, но периодически натыкался на жёсткие контратаки. Шторм, на чьём лице появилась сечка, явно хотел измотать Лысого хищника, повторив трюк Владимира Минеева. Однако Мага дышал просто здорово, забрав оба первых раунда прежде всего за счёт активности.



В третьей пятиминутке Исмаилов начал жестикулировать и дразнить Шлеменко, при этом немного сбавив темп. А вот Шторм, наоборот, стал потихонечку добавлять обороты. Мага, что удивительно, практически не лез в фирменную борьбу — видимо, хотел сберечь силы на оставшуюся дистанцию поединка. Шлеменко не стеснялся при случае уходить в глухую защиту, хотя Хищник уже не лез вперёд так активно. При этом рассечение на лице Шторма выглядело всё серьёзнее. Бойцы уставали, но поединок оставался крутым!



Четвёртый раунд начался с жёстких попаданий от Исмаилова. Шлеменко постепенно уставал, его удары становились не такими быстрыми. Инициативу прочно удерживал Мага, у которого сохранилось немало сил. Шторм работал в основном бэкфистами и лоу-киками, которые легко читались. Размены возникали постоянно — и почти никакого партера! Исмаилов сдержал обещание и стремился переиграть своего звёздного оппонента именно в стойке, благодаря чему поединок смотрелся великолепно.

В пятом раунде заруба снова была знатной. Силовые удары заходили как у Маги, так и у Александра. Но Исмаилов снова выглядел быстрее, точнее и активнее. Бэкфисты Шлеменко замедлились настолько, что их было видно сильно заранее. При этом у Шторма постоянно вылетала капа, что создавало ненужные паузы. И опять никакого партера! А на последней минуте Шлеменко бросился в последнюю, невероятно яростную атаку. Но опять ронял и ронял капу. На этом бой закончился.



Решение было за судьями, и они единогласно отдали победу Исмаилову (50-44). Решение выглядело абсолютно справедливым: Мага выиграл за счёт активности и точности, причём даже не прибегая к своему главному оружию — борьбе. Следует отдать должное Лысому хищнику, который провёл попросту невероятный поединок. Но и Шторм молодец: отработал пять раундов на высоком уровне, доказав, что у него ещё есть порох в пороховницах. Это было круто!



«Кто там два раунда не дышит, братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились. Лезгинку станцевать. Кто?» — подвёл итоги боя сам Исмаилов.