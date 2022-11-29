«Хотел бы подраться с бойцами топ-10 UFC». Искреннее интервью с Александром Шлеменко

Александр Шлеменко продолжает оставаться главной звездой российской индустрии смешанных единоборств. Уже 3 декабря Шторм проведёт очередной супербой: на турнире RCC 13 в Екатеринбурге соперником легендарного ветерана станет харизматичный и опасный Магомед Исмаилов. В преддверии настолько важного поединка мы поговорили со Шлеменко буквально обо всём: обсудили весогонку Лысого хищника и пятираундовый формат схватки, вспомнили братьев Емельяненко и выяснили, что Шлеменко имеет в виду под «наследием».

— Жёсткая весогонка будет работать против Исмаилова?

— Да я не знаю, насколько она жёсткая. Я не вижу у него жёсткую весогонку. Не думаете, что это просто постанова? Чтобы всех убедить, что весогонка жёсткая. Я его не видел, сколько он на весах стоит. Я не вижу, что он какой-то огромный, правильно? Посмотрите видео со взвешивания, что он, намного крупнее меня? Сомневаюсь в этом. Поэтому сложно сказать, как это всё проходит. Может, картину гонит здесь. И всё. Оптимисты эти.



Мы выезжали на интервью, он нормально ходит в отеле, двигается. Никто его не носит, бегает своими ногами. Если мне, к примеру, покажут весы, где Мага будет весить 100 килограммов, я скажу — да, спору нет, человеку тяжело. А какие-то разговоры непонятные… мы же от него не услышали, сколько он весит. Юлил, юлил. Если я могу сказать, что я сегодня с утра вешу 90 килограммов, а завтра утром буду 89. И потом пошёл по плану до 84. А может ли он так сказать, я не знаю.



— Вы регулярно сгоняете вес до 84 килограммов, а Исмаилов год этого не делал, дерясь в других условиях.

— Опять же, откуда мы знаем, в каких он дрался условиях? Разговоров много, разговоры и разговоры. Что же он, когда дрался с Емельяненко, взвешивание не показали? Там же не было 100 килограммов. Весил Мага килограмма 93, может, или сколько. Вы его вес не переоценивайте.

— В ваших контрактах прописаны штрафы за неудачную весогонку?

— Да. Штрафы не только за провальную весогонку, там и за срывы боя прописаны. За неучастие в медиадне тоже должны быть штрафы, мне кажется?



— Если спортсмен в вашем бою не сделает вес, часть его гонорара пойдёт сопернику или организации?

— Я не знаю. Я видел контракт мельком, это было давно. На самом деле, контракт с RCC я плотно читал, ещё когда у меня был первый бой с ними. Потом этот контракт вообще не менялся, менялись только фамилии моих соперников. Там есть какие-то различные… И 50%, и 100% штрафы. Поэтому я конкретно не помню. Да и зачем мне читать про вариант с весогонкой. Я не думаю, что у меня могут быть проблемы с этим. Зачем заострять внимание.



— Что касается пятираундового противостояния, у вас существенный опыт, в том числе и самых крутых чемпионских боёв. Будет ли это большим аргументом в противостоянии с Магомедом?

— У меня и так опыта больше, чем у Магомеда, и боёв больше. Поэтому, конечно, будет. Я не знаю сейчас, как забегать вперёд, посмотрим в бою. Я готовлюсь, я свой план знаю и его выполняю. Поэтому всё будет нормально.



— Как объяснить простому болельщику разницу в трёх- и пятираундовых противостояниях?

— А как ты ему объяснишь, чтобы он понял. Каким нужно быть человеком, чтобы не понять? Разница – практически в два раза больше времени. Попробуй, элементарно, задремай на какое-то время, то ли у тебя 15 минут есть поспать, то ли 25. Разница же очевидна. При 25 поинтереснее будет, каждый выберет 25. А здесь – наоборот. Если ты кого-то ждёшь на улице, тебе 15 минут подождать или 25. Разница велика. Казалось бы, какие-то 10 минут, но они решают очень многое. Тем более главный аспект заключается в следующем. Большинство бойцов не доживают за всю карьеру до пятираундовых боёв. Пятираундовые бои – они только чемпионские. А почему они такими являются? Чтобы получить пятираундовый бой, нужно доказать, что ты достоин этого. Не каждый может дойти до этого – чтобы быть достойным, драться за титул.

— В UFC пятираундовики — это главные бои вечера.

— Я считаю, что это правильная постановка от того же UFC. Законодателем мод всё-таки являются они. И я не понимаю, почему другие организации это не берут. Когда два высококлассных бойца дерутся, за три раунда тяжело что-то решить. Тем более если вы посмотрите статистику последних боёв, многие идут так. За один раунд может быть пару лоу-киков. Ну и как можно решить, кто выиграет? Это же скучнейшие бои. Поэтому UFC, которая зарабатывает с боёв, пошла на этот шаг, чтобы дать больше времени. Мне кажется, что у них в головах ещё больше дать времени. Если мы вспомним, как зарождались бои, там вообще 30 минут один раунд был. Олег Тактаров дрался с Танком. Споров нет, успевали, наверное, поспать некоторые, пока они дрались. Но сам факт длинного боя подразумевал выживание.



А так, если Исмаилов более взрывной человек, спросите у него, сколько он хочет со мной подраться: минуту или пять минут. Конечно, он выберет минуту. Реально и объективно у него там шансов будет больше. За счёт взрыва, за счёт физиологических возможностей. Физиологическое строение – быстрые или медленные мышцы, это тоже на всё влияет. Для этого и есть такие чемпионские бои, которые позволяют всё решить.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов Фото: RCC

— Чем больший вес гоняет человек перед боем, тем тяжелее ему дышать?

— Я могу привести пример бойца всем известного — Хабиб Нурмагомедов. Столько, сколько гонял Хабиб, Маге наверное и не снилось. Спросите, кто лучше всех дышит в UFC — это Хабиб. Я не видел никогда, за всю его карьеру, проблем с дыханием. Ни разу этого не было. При этом он гонял больше всех в своём весе. Это чисто индивидуально. Я бы не стал привязываться. Если человек не гоняет, он что, становится прям такой дышащий? Это не от этого зависит.



— Магомед является серьёзным фаворитом у букмекеров. Почему такой уровень доверия к Исмаилову?

— Я не могу ответить. Я не ставлю деньги у букмекеров, не в курсе этого всего. Вы мне называли какие-то коэффициенты, это мне ни о чём не говорит. Если ставки против меня, то, значит, те люди, которые поставят на меня, могут заработать хорошие деньги. Такие случаи бывают нечасто. Ради таких случаев все и гоняются за букмекерами. Мне по большому счёту по барабану, кто там что ставит и что считает. Я с этого ничего не получаю.

— Вы следили за Магомедом как за потенциальным соперником. Насколько он вырос в плане ударной техники после своих боксёрских боёв?

— Он хорошо боксирует, что тут сказать. Выигрывает у профессиональных боксёров, того же Дуродолу победил. Конечно, он подрос в боксе, но ММА — другой вид спорта. Вы много знаете боксёров в ММА? Пётр Ян? Да, но он не является каким-то супервыдающимся боксёром. Да, у него база бокса, но при этом он сделал свой выбор в пользу ММА. Потому что там перспектив больше, лучше у него там получается. Смешанные единоборства не являются видом спорта, куда массово переходят боксёры и добиваются там хороших результатов. В отличие от борцов, кстати. То, что Мага боксирует — молодец, он хорошо прогрессирует. Но виды спорта разные.



— Предполагаете, что не сумеете доминировать с Магой в стойке или борьбе?

— Не то чтобы я такое предполагаю, что у меня нет никаких шансов, зачем тогда тут с вами разговариваю. У меня есть свой план и не один. И в стойке, в борьбе у меня есть достаточно, я считаю, чтобы всё получилось.



— В вашем бою с Клебером Соузой, который закончился вничью, было что-то, что позволило готовиться к Исмаилову?

— Ну конечно, было. В первую очередь я посмотрел, как я готов, как я дышу, как психологически себя чувствую. Много было аспектов. Конечно, у Соузы другой стиль, отличный от Магомеда Исмаилова. Хотя у Клебера были крупные габариты, с точки зрения дыхания у него никогда проблем не было. Плюс соперник был бьющий. После не очень хорошего поражения (от Александра Илича. — Прим. «Чемпионата») мне нужно было подраться с опасным бойцом, который может ударить. Всё получилось.

— Вам постоянно бросают вызовы. А есть ли в российских ММА спортсмен, бой с которым был бы вам интересен со спортивной точки зрения? При условии соответствующего контракта.

— Вы сами ответили в конце на свой вопрос. Благодаря моей работе я вышел на тот уровень, где медийности мне уже достаточно. Неважно, с кем я буду драться — мой бой посмотрят и меня поддержат, за что людям большая благодарность. Это та заслуга, к которой я шёл очень долго. У меня больше 75 профессиональных боёв. Я понимаю, почему все меня вызывают — это возможность медийно себя прокачать. А у меня теперь финансовый интерес.

Такие бои, как с Магомедом Исмаиловым, мне интересны со всех показателей. Пока нет других бойцов на горизонте, потому что не смотрю за спину Исмаилову. Поверьте мне: после победы над Магой меня будут вызывать ещё больше бойцов. Но мне грустно на них смотреть. Люди не понимают специфики.



Конечно, есть бойцы, с которыми я хотел бы подраться. Например, с бойцами из топ-10 UFC. И гонорар бы здесь был не важен. Бой с такими людьми даёт в будущем поднять свои ставки.



— И создать наследие. Это слово сейчас в моде.

— Наследие? Поймите, оно не так выстраивается. Наследие — это в первую очередь то, что ты после себя оставляешь. А не то, что ты у кого-то выиграл и это твоё наследие. Наследие — это когда ты, используя свои возможности, медийность и финансы, делаешь что-то ради общего, ради того места, которое тебя взрастило и воспитало. Тем более в сегодняшних реалиях.



Мне говорят «наследие», «наследие». Например, человек вырос в маленьком городе, который никто не знает. Переехал в большой город, потом уехал за границу, живёт там и радуется. Победил одного, другого, третьего. Но кому это надо, что это за наследие? Наследие — та возможность, которую ты открываешь для своих земляков, для своего народа. Пацанам, которые на тебя смотрят.



Расскажу ситуацию. Наш губернатор собрал спортсменов на день физкультурника и попросил рассказать о проблемах. Не хватает денег на одно, не хватает на другое. А меня всегда интересовал вопрос. Вот мы вкладываем в спортсменов. Но только они начали выигрывать, собрали вещи и переехали в более богатый регион, ту же Москву. И про Омск забыли. Значит, здесь мы недорабатываем. Да, нужно думать о себе. Но тогда, когда у всех хорошо. Если только у меня хорошо, значит, это временно. Потом будет плохо, потому что я не подумал о тех, кто рядом. Такая ситуация везде, не только в ММА.



— Видите ли вы сейчас в Александре Емельяненко адекватного с точки зрения уровня соперника? Может ли он вернуться к образцу самого себя двух-трёх лет назад?

— Был бы я Иваном Штырковым, который спаррингует с Александром, я бы вам ответил. Даже то, что он проиграл бой Дацику, это не говорит о физических кондициях Емельяненко. Тут может быть стечение обстоятельств. Александр является тем человеком, который благодаря своей медийности на личном примере показывает, что пить нехорошо. Говорят, мастерство не пропьёшь. Вот и посмотрим на Александра. Но большинство видят, что, скорее всего, мастерство можно пропить. И каждый стоит перед выбором — хотите вы пропить или нет.



Сделайте что-то для себя, для своей семьи, для своего рода, в конце концов. Не будьте слабыми. Потому что не пить — это проявление силы, волевых качеств. Выпивать и ублажать свой организм — это удел не сильного человека и ведёт к деградации. Тяжело про это говорить. Когда говоришь, люди чаще всего мимо ушей пропускают. Но когда есть примеры… Посмотрите бои Александра в начале карьеры и сейчас. Посмотрите видео, когда он не мог с кровати встать. Поэтому ему большая благодарность, что он губит своё здоровье, чтобы нам всем показать, что такое истинный «зелёный змий».



В Библии змей-искуситель давал яблоко. А почему именно змей? Многие не задумываются, что это и есть тот самый змей — алкоголь, от которого идут все проблемы. Откажитесь от него, что тут сложного — и проблемы уйдут из вашей жизни.

Александр Шлеменко Фото: RCC

— Фёдор Емельяненко решил подраться с Райаном Бейдером. Не может ли это выйти ему боком?

— Когда человек успешный, появляется много людей, которые хотят его сбить, потому что сами не являются успешными. Они не успешные, потому что в их жизни были слабости. Где-то они дали слабину, пожалели себя. Как бой с Бейдером может плохо повлиять на карьеру Фёдора? Это же шанс фантастически завершить карьеру с титулом чемпиона. Причём в бою с соперником, который не настолько опасен, как многие тяжи. Не зарекомендовавшим себя как слишком жёстко бьющим. Да, Емельяненко проигрывал ему нокаутом, но, считаю, там было стечение обстоятельств. Плюс его команда провела с Бейдером три поединка, счёт пока 1:2, можно сравнять. Кого можно было выбрать лучше? Ты соперника знаешь, к нему готовился. Можно сделать работу над ошибками. Скорее всего, Фёдор заберёт титул и уйдёт чемпионом.



— История с возможным переходом в Eagle FC или UFC заглохла?

— Сейчас такой год на дворе, что таких вариантов глохнет всё больше. Если вы посмотрите начало спецоперации, я был одним из тех, кто в медийном поле поддержал наших ребят и нашу страну. Я всегда оставался здесь и развивал рынок ММА. Используя опыт, который я почерпнул за границей. Мы обсуждаем с вами сейчас реально крутое событие, а почему? Потому что был человек, который выбрал развитие ММА в России. Потом появился другой человек, Магомед Исмаилов. Который тоже здесь развивался, не задумываясь, как быстрее уехать и оставить тут всё. Я хорошо себя чувствую, развиваясь здесь. У меня здесь огромное наследие в виде развития ММА. Мы оставляем ребятам более высокие гонорары, крутые стартовые площадки, популяризацию нашего спорта в массовом сознании.