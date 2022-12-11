Топурию затравили на пресс-конференции. Но в октагоне он заткнул всех

Пресс-конференция перед турниром UFC 282 оказалась весьма занимательной. В частности, одним из главных её героев стал грузинский спортсмен Илия Топурия, которому предстоял поединок с американцем Брайсом Митчеллом. По большей части, родившийся в Германии и живущий в Испании грузин разговаривал не с Митчеллом, а со своим давним недругом Пэдди Пимблеттом. Но британец с волосатой причёской вчистую переиграл Топурию на своём любимом поле трэш-тока.

Мало того, Илия ещё и зачем-то рванул драться с Пимблеттом, хотя находился в десятках метров и бойцов ещё и разделяли ряды охраны. Пока грузин нелепо изображал атаку, Пимблетт продолжал над ним издеваться. А вскоре подключился ещё и Митчелл, которому надоело, что его соперник разговаривает не с ним. И Топурия был словесно атакован уже на двух фронтах, после чего наконец-то понял, что эту битву ему не выиграть — его попросту затравили. И пообещал отомстить в октагоне.

Казалось, что сделать это будет непросто: Митчелл шёл на рекорде 15-0, причём половину этих побед он добыл уже в промоушене Даны Уайта. Однако и Топурия носил статус непобеждённого бойца, причём, в отличие от своего оппонента, грузин практически никогда не полагался на судейские решения. Вот и на этот раз Илия не стал доводить поединок до конца, заставив американца сдаться после удушающего приёма уже во втором раунде! Фантастическая победа Топурии, заставившего замолчать всех критиков.

Илия превзошёл Митчелла буквально во всех компонентах. Он швырял американца приёмами из вольной борьбы и молотил руками — это было настоящее доминирование! Возможно, грузину стоит подтянуть навыки трэш-тока, но в клетке он выглядит превосходно. Может, настало время подняться на одну весовую категорию выше и наконец-то отомстить Пимблетту за оскорбления? Топурия мог бы сбить весь хайп с наглого британца.



