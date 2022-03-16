Наших бьют в любом случае. Как россияне рубились между собой в UFC

19 марта 2022 года на «O2 Arena» в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204. В главном карде встретятся два бойца из России – Шамиль Абдурахимов и Сергей Павлович. Российские спортсмены встречаются в UFC не так часто – рассказываем обо всех подобных случаях.

Ислам Махачев – Арман Царукян

Считается, что первый российский бой в UFC провели Хандожко и Хабилов, но это не совсем так. Царукян бьётся в промоушене Даны Уайта под армянским флагом, однако является гражданином РФ, поэтому его дебют в Петербурге против Ислама Махачева можно считать исторически первым противостоянием двух россиян.

Арман узнал о поединке за месяц – в тот момент Махачев уже подбирался к топ-15. Царукян оказал Исламу серьёзное сопротивление: он действовал агрессивно и не планировал просто выживать. Махачев вряд ли ожидал такой дерзости, но всё же вышел победителем за счёт контроля – судьи отдали ему все три раунда.

И всё же Царукян остаётся самым сложным оппонентом преемника Хабиба. Вероятно, Ислам и сам это понимает. Арман мечтает о реванше, но хочет провести полный лагерь перед вторым боем. У бойца был шанс снова выскочить на коротком уведомлении, когда снялся Бенеил Дариуш, но Царукян решил не торопиться.

Рустам Хабилов – Сергей Хандожко

Хабилов шел на серии из шести побед, а после поражения от Диего Феррейры Рустаму дали Сергея Хандожко, который ранее одолел шведа Ростема Акмана. Как это всегда бывает, бойцы не жаждали биться друг с другом, но всё изменилось после стердауна. Рустам на позитивной волне пободался с Хандожко, а тот оттолкнул соперника – Хабилову это сильно не понравилось.

Дагестанский боец рассказал, что не хотел драться с соотечественником, но поединок случился по инициативе менеджера Хандожко, Саята Абдрахманова. Хабилов отметил, что сначала ему предлагали встретиться с Алексеем Кунченко, другим клиентом Абдрахманова. При этом Рустам полагал, что Кунченко не хотел такой поединок, а вот Хандожко был за. «Я никогда не буду отказываться, если кто-то на меня газует. Если ты хочешь со мной драться, если газуешь на меня – я подерусь с тобой хоть на улице, хоть в клетке», – говорил Хабилов в интервью «Матч ТВ».

Часть болельщиков сомневалась, по заслугам ли Хандожко попал в UFC – смущал рекорд в ACB, где из семи поединков Хонда выиграл только три. Бой показал, что пока Сергей мало что может противопоставить опыту Хабилова. Поединок завершился победой Рустама единогласным решением, Хандожко забрал только первый раунд по версии двух судей. С того момента оба не дрались в UFC ни разу – Хабилов ушел в Bellator, а Сергей долго восстанавливался от травмы, сейчас у него назначен бой на 23 апреля против Дуайта Гранта.

Никита Крылов – Магомед Анкалаев

Анкалаев пытался получить поединок с оппонентом из первой пятерки, но все были заняты, а у Никиты Крылова сорвался бой против Волкана Оздемира. Магомед не горел желанием биться с соотечественником, но принял поединок, так как тем самым помог и себе, и Никите.

Бой прошел в атмосфере взаимного уважения: спортсмены обошлись без обоюдного хейта, хотя у скромного Магомеда уже был опыт конфликтов после дилогии с шумным Ионом Куцелабой. Анкалаев привык финишировать соперников, но осознавал, что с Крыловым вряд ли управится быстро. «Никита очень хороший, универсальный боец. Он борется, бьёт, делает болевые, поэтому я не думаю, что бой закончится быстро. У нас будет 15 тяжёлых минут», – говорил Магомед YouTube-каналу «Ушатайка».

Так и вышло. Первый раунд забрал Крылов: бойцы здорово рубились в стойке, но Никита неожиданно был успешнее. Вторая пятиминутка вышла относительно равной, однако в конце Анкалаев оформил тейкдаун и уравнял выигранные раунды. По тому же сценарию прошла финальная треть боя, но здесь уже Магомед несколько раз здорово попал в стойке, а затем снова доминировал в партере – победа единогласным решением.

Максим Гришин – Гаджимурад Антигулов

После неудачного дебюта в тяжах против Марчина Тыбуры Максим Гришин сменил весовую категорию и получил в соперники Антигулова. Бойцы знакомы – они тренировались вместе, когда Гришин выступал в PFL. После оффера от UFC они созвонились и сошлись на том, что провести этот поединок нужно обоим.

Максим и Гаджимурад даже летели в одном самолете на турнир в Абу-Даби. «Прикол был в том, что в двух самолетах при пересадках нас сажали в один ряд. Заметил, что он был немного напряжён почему-то. Я кушал, улыбался, шутил. Неловкого чувства не было, мы руки друг другу пожали. Ну, в начале было: взгляды на себе ловил, иногда на него смотрел. Но мы все друг друга знаем со штабом: Шамиль, Сухраб. Ну, Гаджимурад – он в себе», – вспоминал Гришин в интервью Sport24.

Бой с Гришиным мог стать решающим для Антигулова в UFC. После двух побед подряд боец шёл на серии из трех поражений и был близок к увольнению. Гришин испытал проблемы с Антигуловым: в первом раунде активнее был именно Гаджимурад, а во втором бойцы здорово шли в размен. За три секунды до сирены Максим зажал соперника у сетки и нанёс несколько ударов в блок – судья остановил бой. Многие считают, что Антигулова ограбили – возможно, поэтому его не уволили сразу, а дали ещё один поединок на исправление ситуации.

Альберт Дураев – Роман Копылов

Дураев зрелищно победил в претендентской серии Даны Уайта и сразу получил серьезного соперника, Алессио Ди Кирико. За месяц до боя итальянец снялся – на замену вышел Роман Копылов.

Бывший чемпион Fight Nights не дрался два года, а дебютный бой в UFC проиграл – большинство фанатов сомневалось, что он покажет конкурентный поединок с Дураевым. Досрочной победы не вышло, но преимущество Дураева в классе в итоге было очевидным.

Альберт был лучше в стойке, хотя и оказался в нокдауне. Во втором раунде Дураев перевел соперника на канвас и жёстко бил его локтями – двое судей отдали Альберту раунд со счётом 10-8. В третьей пятиминутке чуть больше сил осталось у Романа – в итоге победа Дураева единогласным решением.

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович

Абдурахимов и Павлович крайне редко бьются в UFC. Шамиль в сентябре 2021-го жестко уступил Крису Докосу после простоя в два года, а Павлович до схватки с соотечественником не дрался на полгода дольше. Виноваты срывы: за этот период на двоих у бойцов девять отмен и переносов.

Несмотря на простой и поражение, Абдурахимов по-прежнему входит в топ-10 дивизиона. Павлович недавно выбыл из топ-15, но победа может серьезно всё изменить. Сергей не хотел биться с соотечественником. В интервью «Чемпионату» он рассказал, что несколько лет назад уже отказывался от поединка с Шамилем, но в этот раз отклонить предложение не получилось: «Хорошо знаю Шамиля. Как я понимаю, у нас вариантов не было. Нужно было драться, потому что мне ещё два или три года назад предлагали бой. Отказывались, потому что знаем, тренировались. Но сейчас настал такой момент, нет вариантов. Это спорт, подерёмся».