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Арман Царукян — Дамир Исмагулов, конфликт бойцов, когда бой, трэш-ток

Самый странный бой UFC? Исмагулов и Царукян будут тренироваться рядом — но уже поругались
Александр Фролов
Арман Царукян — Дамир Исмагулов
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Как бы парни не подрались ещё до боя.

Эмоции после грандиозного турнира UFC 280 постепенно рассеиваются — на сцену выходят совсем другие спортсмены. Например, Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Хотя парни, отлично знакомые российскому зрителю, подерутся между собой только 17 декабря, раскрутка поединка началась уже сейчас. Причём с места в карьер: как Арман, так и Дамир не лезут за словом в карман. Хотя поначалу спортсмены спокойно отреагировали на новость об очной встрече, но потом, видимо, решили резко поднять градус противостояния.

Сначала высказался Царукян — достаточно аккуратно, но при этом с некоторым самодовольством: «У Исмагулова хорошая ударка, хорошее движение, он быстрый, у него хорошая функционалка, футворк хороший. Но его вольная борьба не очень хороша, и его грэпплинг не очень хорош. Конечно, он работает над этим, но у меня больше преимуществ в этом бою. Я хочу финишировать его. Никто никогда не финишировал его, я хочу сделать это, показать, что я на другом уровне. Он побил много хороших бойцов, но я знаю, что я другой» — приводит слова Царукяна канал The AllStar.

Исмагулов прочитал, расстроился и выдал куда более жёсткий спич: «Ему пара джебов из ниоткуда прилетит, и сразу станет картина маслом. Да, у меня борьба, я согласен, но меня многие не смогли перевести. Я знаю, что ему нужно бороться. Но если он не сможет забороть меня, то я просто изобью все три раунда либо закончу в третьем! Он никогда не встречался с таким, как я».

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Казалось бы, обычный трэш-ток, пусть и между бойцами, имеющими отношение к России. Но тут есть маленький нюанс: вполне возможно, что Исмагулов и Царукян будут готовиться к совместному бою в одном зале! Вместе тренироваться перед очным поединком — максимально странно для UFC, но ситуация становится совсем сюрреалистической, если вспомнить, что между спортсменами уже начался настоящий конфликт. Как бы они не подрались уже в зале, что, несомненно, разочарует Дану Уайта. Будем следить за ситуацией. Тем более что это очень интересный бой.

Царукяна и Исмагулова разделяет всего одна строчка в рейтинге лучших легковесов UFC — они прямые конкуренты. Оба спортсмена находятся в отличном бойцовском возрасте, демонстрируя максимальные амбиции. При этом бойцы совсем разные: Арман заметно сильнее своего оппонента в партере, у Дамира невероятная ударная техника. Чьи козыри окажутся сильнее? Будем надеяться, что один тренировочный зал на двоих не помешает парням закатить 17 декабря великолепный поединок. Мы точно будем его ждать.

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