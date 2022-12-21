Лысый хищник — ненасытен! Мага нашёл жертву и задушил её ещё до боя

25 января в Москве лучшие бойцы промоушена Hardcore выйдут на ринг против чемпионов своих лиг из США. На пресс-конференции перед турниром было очень жарко. С одной стороны, сыпались новости о том, что далеко не все бойцы смогут выйти в октагон, поэтому придётся использовать замены. С другой — соперники обменивались колкими выпадами и яркими фразами. Помимо стердаунов анонсированных боёв, публику «зажгли» и приглашённые гости. Особенно постарались Магомед Исмаилов и Тимур Никулин.

На пресс-конференции соперники с ходу начали обмениваться яркими фразами. На опыте начал Магомед, который сделал выпад в сторону Тимура: «Мне приятно видеть Тимура. Вот так выглядит мой главный фанат. Причёска, уголки бороды. Поэтому он так стремится со мной оказаться в ринге. Ему неважно, что там произойдёт, как ему будет больно. Он просто фанатеет от этой идеи».



Но Никулин решил не молчать. Он ответил своему грозному противнику: «Насчёт того, что я фанат – это Магомед прав. Я давно понимал, что это будет мой следующий соперник, у которого я выиграю и отправлю на пенсию. В этом вы правы, дедушка Мага. Но вы не забывайте, что часики тикают и ваше время уже пришло. Документы уже отправлены. Вы везде проигрываете, вы нигде не тянете. Вы как «Запорожец» против нового «Макларена». Вы – уже история! Вы были чемпионом во времена динозавров. Но сейчас новая эра – эра Тимура Никулина. Вы слишком медленный для меня. Не надо соскакивать, вы меня боитесь, вы чувствуете смерть».

А под занавес пресс-конференции случился тот самый стердаун. Основатель промоушена Hardcore Анатолий Сульянов сразу попросил всю охрану выйти на сцену, но обеспечить безопасность не получилось. Исмаилов с ходу попросил его не вмешиваться и бросился на Никулина. Он играючи забрал у соперника спину и вышел на удушающий. Было видно, как изменилось лицо Тимура, который стремительно краснел от нехватки воздуха. В итоге Никулин оказался на полу и был вынужден постучать, сдавшись перед агрессией Лысого хищника.



Правда, всё это выглядит прекрасной постановкой, поскольку сразу же после этого с улыбками на лице соперники ещё раз встали в стердаун. Никулин храбрился и пытался подколоть Магомеда, а Исмаилов красовался со своими поясами.

Уже начала появляться первая информация о потенциальном поединке Исмаилова и Никулина. Одной из возможных дат стало 18 марта, а в качестве места может быть выбран Дубай! Нет никаких сомнений в том, что это будет жарко.