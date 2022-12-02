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Александр Усик следующий соперник, бой с Тайсоном Фьюри, украинский боксёр, Сауль Альварес

Усик хочет избивать малышей от бокса! Странное желание звёздного украинца
Александр Фролов
Александр Усик
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После великолепной дилогии с Энтони Джошуа, где Александр Усик дважды красиво победил британского качка, карьера украинского боксёра встала на паузу. Усик, обладающий почти всеми поясами в супертяжёлом весе, хотел отобрать единственный недостающий титул, который сейчас удерживает Тайсон Фьюри. Но огромный британец и куда более компактный украинец договориться не сумели: Цыганский король решил вновь отметелить Дерека Чисору, а Александр остался в режиме ожидания.

Журналистам и болельщикам остаётся только гадать, с кем будет драться Усик. Воды на мельницу размышлений плеснул менеджер украинца Александр Красюк, рассказавший о необычных планах боксёра: «Александр говорил, что после того, как победит Тайсона Фьюри и станет абсолютным чемпионом мира, сможет спуститься и провести бой, например, с Канело или Мейвезером. Но больше забавы ради. Скорее, можно говорить о выставочном поединке. По крайней мере, он об этом упоминал. Быть в супертяжёлом весе – большой вызов для него», — заявил Красюк в интервью на канале Behind The Gloves в YouTube.

В правдивости менеджера сомневаться не стоит, Красюк и Усик тепло общаются и постоянно находятся на связи. Приятно, что Александр мечтает побить Цыганского короля и стать абсолютным чемпионом мира, но имена Флойда Мейвезера и Сауля Альвареса в списке потенциальных соперников украинца, выглядят, мягко говоря, странно. Не рановато Усик задумывается о лёгких прогулках, учитывая, что ему всего 35 лет — возраст самого расцвета для любого тяжеловеса? Даже в случае возможной победы над Фьюри останется, скажем, Деонтей Уайлдер — лучший нокаутёр дивизиона.

Да и почему именно Мейвезер? Конечно, легендарный боксёр с рекордом 50-0 мастерски возделывает ниву выставочных поединков, три раза в год поколачивая японских каратистов или американских блогеров. Но Флойду уже 45 лет, а весит он порядка 70 килограммов — против доброй сотни кило Усика. Неужели украинец не понимает, что даже в выставочной схватке с Мейвезером нет никакого смысла? Даже горячие поклонники вряд ли купят трансляцию: в поединке огромного технаря в расцвете сил со стареющим и маленьким технарём отсутствует интрига.

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То же самое, с некоторыми оговорками, касается и Канело. Горячий мексиканец тоже заявлял о желании встретиться с Усиком, но выставочный статус его не устроит. А в реальном бою у Альвареса не будет никаких шансов против огромного украинца. Сауль, любящий порубиться, непременно упадёт в глубокий нокаут от тяжёлой руки Александра. Кому всё это нужно? Мексиканец спасовал даже перед полутяжем Дмитрием Биволом, а Усик попросту создаст серьёзные проблемы его здоровью.

Печалит, что Усик постепенно задумывается об окончании полноценной профессиональной карьеры. Он сравнительно недавно ворвался в супертяжёлый вес и сделал это настолько красиво, что за ним хотелось бы наблюдать как можно дольше. С другой стороны, один из главных козырей Александра — скорость, а она с годами уходит раньше всего. Возможно, через пару лет Усику уже будет её не хватать. Однако мы будем надеяться, что Александр успеет стать абсолютным чемпионом мира. Это будет крутая история.

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