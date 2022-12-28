Емельяненко, Ян или Канело? Решаем, чьё поражение было самым сенсационным в 2022 году

Завершающийся календарный год в единоборствах оказался весьма богатым на разнообразные апсеты. Если вдруг кто-то забыл: апсет — сенсационный результат поединка, когда записной фаворит неожиданно берёт и проигрывает глубокому аутсайдеру. Мы собрали для вас дюжину самых ярких апсетов 2022 года в смешанных единоборствах, боксе и даже в поп-ММА. А выбирать самый сенсационный результат года будете вы, дорогие читатели «Чемпионата»!
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Пётр Ян — Шон О`Мэлли
Первый и одиннадцатый номер дивизиона в UFС редко могут встретиться между собой. В большинстве случаев топовые бойцы попросту отвергают предложение встретиться с парнем из «подвала». Пётр Ян не испугался встретиться со скандальным Шоном О`Мэлли — что стало ошибкой. В равном и конкурентном бою Пётр, казалось, одолел «Пуделя», но два судьи из трёх отдали победу Шону! Вердикт выглядел максимально спорным, но факт остаётся фактом — первый номер проиграл одиннадцатому!
Камару Усман — Леон Эдвардс
Камару Усман так давно и уверенно доминировал в полусреднем весе, что это уже немного наскучило. Нигерийский американец успел побить всех основных конкурентов, некоторых — по два раза. С Леоном Эдвардсом чемпион тоже успел пересечься ранее: в 2015 году Камару победил единогласным решением судей. А вот второй бой подарил нам невероятную сенсацию: Усман, уверенно контролировавший ход схватки, пропустил от Леона удар ногой в голову на последней минуте пятого раунда и улетел в нокаут! Титул впервые за пять лет обрёл нового хозяина.
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра
В 2022 году свой пояс UFC потерял парень, казавшийся большинству болельщиков абсолютно непобедимым. Исраэль Адесанья вроде бы изобрёл беспроигрышный способ уверенно защищать пояс в среднем весе, переигрывая всех в скучном, но эффективном стиле. Однако Дана Уайт подыскал для Адесаньи единственно возможный «криптонит» — Алекса Перейру. Бразилец дважды побеждал Исраэля по правилам кикбоксинга и повторил тот же трюк в ММА, расправившись с чемпионом в пятом раунде. Настоящая фантастика!
Роуз Намаюнас — Карла Эспарза
Когда Роуз Намаюнас дважды защитила титул от посягательств Вэйли Чжан, казалось, что опасных конкуренток у чемпионки уже не осталось. Но тут о притязаниях на пояс заявила Карла Эспарза, идущая на серии из пяти побед подряд. Почти все эксперты были уверены, что у Карлы не хватит класса для того, чтобы отобрать титул у Намаюнас. Однако Эспарза выбрала единственно верную тактику и сенсационно победила раздельным решением судей. Правда, сейчас она уже перестала быть чемпионкой.
Александр Шлеменко — Александр Илич
Для Александра Шлеменко 2022 год откровенно не сложился, если говорить мягко. И началось всё с поражения от абсолютного неизвестного российской публике Александра Илича. На дерзкого сербского Джокера почти никто не ставил: ну что он мог сделать против прославленного Шторма? Но, оказывается, Илич прекрасно знал, как победить Шлеменко. На самом старте боя его колено прилетело точно в голову россиянина, после чего бывшего чемпиона Bellator беспощадно добили. На весь поединок ушло 22 секунды!
Деррик Льюис — Тай Туиваса
Уходящий год запомнится любителям смешанных единоборств и как начало падения Деррика Льюиса. Устрашающий Чёрный зверь, совсем недавно установивший рекорд UFC по нокаутам, планировал снова побороться за чемпионский титул. Но внезапно проиграл Таю Туивасе: новозеландский пухляш, будучи на голову ниже своего оппонента, отправил Льюиса в красивый нокаут. Потом Деррик отлетел от Сергея Павловича и не смог выйти на поединок с Сергеем Спиваком — кажется, карьера Зверя близится к концу.
Александр Романов — Марчин Тыбура
Марчин Тыбура давно считается в UFC «гейткипером», проверяющим на прочность молодых бойцов или ветеранов, которым грозит увольнение. И для Александра Романова, известного под прозвищем Кинг-Конг, поляк оказался слишком серьёзным препятствием. Физической силы и навыков борьбы молдавского великана оказалось недостаточно, чтобы пройти опытного Тыбуру — два из трёх судей назвали Марчина победителем. Поражение стало для Романова первым в профессиональной карьере.
Кайла Харрисон — Ларисса Пачеко
Первое поражение в профессиональном спорте в 2022 году получила прославленная Кайла Харрисон. Двукратная олимпийская чемпионка называла себя самой сильной девушкой-бойцом в мире и потихоньку готовилась завершать карьеру, но тут появилась Ларисса Пачеко. С третьей попытки Пачеко всё же подобрала ключи к борьбе легендарной американки — и сломила сопротивление Харрисон в финале сезона PFL! Кто мог знать, что Кайла вообще умеет проигрывать?
Александр Емельяненко — Святослав Коваленко
Да, брат Последнего императора сдаёт позиции с огромной скоростью, но мало кто верил, что Емельяненко-младший проиграет Святославу Коваленко. Блогер, имеющий лишь небольшой опыт поп-ММА и весящий на 30 килограммов меньше Александра, казалось, никак не сможет победить ветерана. Но Коваленко сотворил сенсацию и победил Емельяненко раздельным решением судей! Мало того, блогер ещё и дважды отправил Александра в нокдауны и не уступил чемпиону по самбо в партере. Это провал для Саши.
Сауль Альварес — Дмитрий Бивол
Когда абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес выбрал в качестве очередной жертвы Дмитрия Бивола, многие начали жалеть россиянина. Ранее мексиканец уже поднимался в полутяжёлый вес, где жёстко нокаутировал Сергея Ковалёва: казалось, Бивола ждёт та же участь. Но Дмитрий сотворил невероятную сенсацию, технично и красиво переиграв легендарного Канело! Наш парень оказался настолько хорош, что восхитил буквально весь спортивный мир.
Крис Кольберт — Эктор Луис Гарсия
На закуску — бой, которые многие могли пропустить. А ведь апсет, который сотворил боксёр Эктор Луис Гарсия стал поистине уникальным. Доминиканец вышел против топ-проспекта Криса Кольберта в статусе андердога, что не помешало сотворить небольшое спортивное чудо. Гарсия с первого раунда захватил инициативу, начав обстреливать фаворита жёсткими сериями. Кольберт пытался менять стойки, рвать темп — ничего не получалось. В седьмом раунде его отправили в нокдаун, после чего Крис только выживал, разгромно проиграв по очкам.
Аскар Аскаров — Кай Кара-Франс
Одной из главных титульных надежд в UFC для России считался Аскар Аскаров. Наш соотечественник медленно, но верно шёл к чемпионскому бою, пока на его пути не встал Кай Кара-Франс. Новозеландец проиграл первый раунд боя, зато две следующих пятиминутки выиграл максимально уверенно, легко разбивая Аскарова в стойке. Россиянин сделал ставку на тейкдауны и она не сыграла — все три судьи отдали победу Кара-Франсу. Но мы продолжаем верить в перспективы Аскарова.
- 28 декабря 2022
-
00:50
- 27 декабря 2022
-
23:39
-
23:11
-
22:31
-
21:47
-
21:19
-
20:47
-
20:11
-
19:53
-
19:21
-
19:10
-
18:25
-
17:47
-
17:44
-
16:38
-
15:57
-
15:17
-
15:05
-
14:37
-
13:18
-
12:07
-
11:32
-
11:19
-
10:59
-
10:24
-
10:19
-
10:10
-
09:30
-
09:13
-
03:00
-
00:50
-
00:49
-
00:15
- 26 декабря 2022
-
23:39
-
22:57