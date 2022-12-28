Емельяненко, Ян или Канело? Решаем, чьё поражение было самым сенсационным в 2022 году

Завершающийся календарный год в единоборствах оказался весьма богатым на разнообразные апсеты. Если вдруг кто-то забыл: апсет — сенсационный результат поединка, когда записной фаворит неожиданно берёт и проигрывает глубокому аутсайдеру. Мы собрали для вас дюжину самых ярких апсетов 2022 года в смешанных единоборствах, боксе и даже в поп-ММА. А выбирать самый сенсационный результат года будете вы, дорогие читатели «Чемпионата»!



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