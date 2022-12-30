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Допинг у российских бойцов, проваленные допинг-тесты, Пётр Ян, Ислам Махачев

«Они не знают, что принимают». Бойцы UFC обвиняют Россию в допинговом мошенничестве!
Александр Фролов
Бойцы UFC обвиняют Россию в мошенничестве!
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Расстроились, что наши парни настолько хороши?

Завершающийся календарный год запомнился не только невероятными боями, красивыми нокаутами или спорными судейскими решениями. В 2022 году появилась и неприятная тенденция обвинять российских бойцов в употреблении допинга — причём абсолютно безосновательно. Мало того, это стало попросту модно: сидишь на подкасте у Джо Рогана или Майкла Биспинга, обсуждаешь россиян и обязательно вворачиваешь что-нибудь про допинг. Доказывать ничего не надо. Последним выступил Марлон Вера.

«Американское антидопинговое агентство работает эффективно, но проверяет ли USADA так же в странах третьего мира? Проверяют ли бойцов из России? Я в этом вообще не уверен. Я вот живу в Калифорнии, и они постоянно приходят ко мне домой», — сказал Вера в интервью YouTube-каналу бывшего бойца UFC Майкла Биспинга.

Мы не будем обращать внимание, что парень из крохотного эквадорского городка с 50 тысячами населения сравнивает Россию со странами третьего мира. Но с чего такие заявления про отсутствие допинг-контроля? Например, Петра Яна, с которым Вера давно мечтает подраться, перед каждым боем проверяют по несколько раз в неделю, что вызывает у россиянина лишь усмешку. Да, Россию специалисты USADA посещают не всегда, но наши спортсмены давно летают в США на подготовку, как минимум — на заключительный этап. И там всех проверяют по максимуму.

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Хотя вот Джона Джонса, которого несколько раз громко ловили на допинге, в год проверяют всего четыре раза. И он — американец! Так что слова о том, что в России легче скрывать допинг, не выдерживают никакой критики. Кстати, если хочется кого-то безосновательно обвинить, лучше сначала последить за собой. Как говорится, «в ходе расследования главное не выйти на самого себя». Тут особенно громко сел в лужу Бобби Грин, который шумно подозревал в допинге Ислама Махачева и Петра Яна. А потом сам попался на использовании дегидроэпиандростерона. Какой позор!

Кстати, Яна считает «допингистом» ещё один болтун — Алджамейн Стерлинг. Лучший друг Мераба Двалишвили умудрился провести логическую связь между делом Камилы Валиевой и Петром: «Продолжаю следить в образовательных целях за этим случаем с молодой спортсменкой. Девушке всего 15 лет. Подтолкнули ли её к этому тренеры или нет, это уже другая тема. Я просто хочу подчеркнуть, что у меня есть все основания подозревать Яна в мошенничестве. Если вы считаете это оскорблением всей России, то это на вашей совести. Потому что я такого не говорил».

С похожими мыслями выступил Шон О'Мэлли. Этот парень тоже дрался с Петром и выиграл только благодаря нелепому решению судей, но обвиняет Махачева: «Вы видели, как Бобби Грин говорил, что Ислам Махачев слишком сильный? Он смотрел давнее интервью, когда у Ислама были проблемы с USADA, и там Ислам говорил, что, когда он рос, ему просто давали всякие добавки. В России дают всякие добавки. Российские спортсмены даже не знают, что за хрень они принимают».

Что здесь можно отметить, помимо откровенной зависти, которую некоторые бойцы UFC испытывают к российским спортсменам? Невероятную зашоренность. Американцы словно живут во времена холодной войны — мифы в головах у них ровно те же самые. Массовое кормление «волшебными таблетками», «секретные препараты», допинг с самого детства — только медведей с балалайками не хватает. Реальная мера измерения здесь может только одна — количество допинговых дел. И российские бойцы UFC тут ничем не выделяются из общей массы. Всё.

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