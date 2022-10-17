«Добровольно отказываюсь от титула». Как спалился главный допингист UFC?

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 280, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Но не только этот бой приковывает к себе внимание фанатов смешанных единоборств. Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг будет защищать титул в схватке с Ти Джеем Диллашоу. Гадюка попытается вернуть себе то, что потерял из-за громкого допингового скандала.

К 2019 году Диллашоу подходил на серии из четырёх побед. Более того, он сначала нокаутировал Коди Гарбрандта и вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, а затем защитил его в матче-реванше. Но затем в жизни Ти Джея наступила чёрная полоса. Сначала он проиграл Генри Сехудо в попытке забрать второй пояс. Ради этого боец спустился на одну весовую категорию, однако успеха не добился. А потом грянул гром… Американское антидопинговое агентство (USADA) нашло в крови Диллашоу допинг. Не успело оно завершить расследование, а Ти Джей уже сдался. И это окончательно сняло все вопросы о том, могла ли бойца подставить какая-то ошибка или нелепая случайность. Отказ от пояса был сродни чистосердечному признанию.

Ти Джей Диллашоу американский боец UFC «USADA и Атлетическая комиссия штата Невада сообщили мне о следах запрещённого препарата в допинг-пробе с последнего боя. Сложно подобрать слова, как я разочарован, но знайте, что я и моя команда делаем всё возможное, чтобы понять, как это произошло и как разрешить эту ситуацию как можно быстрее. Из уважения к дивизиону я уже сообщил UFC, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула, пока буду заниматься этим вопросом. Заранее благодарю всех за поддержку».

Это очень разочаровало поклонников таланта Диллашоу. Все считали Ти Джей эталоном спортсмена, проводящего в зале круглые сутки, примерным семьянином. Новости о допинге расходились со всеми представлениями о Гадюке.

Американское антидопинговое агентство (USADA) вынесло свой вердикт – в крови Диллашоу нашли эритропоэтин. Более того, положительными оказались сразу несколько проб: и прямо перед боем с Сехудо, и сделанная за месяц до него. И все ждали, что подтвердится информация о дисквалификации на год, полученная от инсайдеров. Но Атлетическая комиссия проявила принципиальность и была очень строга к оступившемуся бойцу. Она отстранила Диллашоу на два года!

Ти Джей Диллашоу Фото: Sarah Stier/Getty Images

Ти Джей вернулся в октагон 24 июля 2021 года. Первым соперником после возвращения стал Кори Сэндхаген. Бой прошёл всю дистанцию, а судьи раздельным решением отдали победу Диллашоу. 2022 год станет для карьеры Гадюки определяющим. Американец получил фантастическую возможность во второй раз вернуть себе пояс чемпиона UFC в легчайшем весе и немного подзамять свой допинговый позор. 22 октября Ти Джей попытается сыграть ва-банк.