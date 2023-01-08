Хабиб бросил друга в самый ответственный момент. Зачем так подставлять Махачева?

Решение Хабиба Нурмагомедова навсегда распрощаться со спортом сначала показалось нелепой шуткой. Прославленный Орёл завершал 2022 год в качестве сверхуспешного тренера: его команда добилась огромных успехов, а Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов стали чемпионами UFC и Bellator соответственно. Промоушен Хабиба Eagle FC тоже продемонстрировал солидный рост, проведя несколько качественных турниров. Казалось бы, работай и радуйся! Но экс-чемпион решил окончательно расставить приоритеты — и выбрал семью.

Для кого это самая плохая новость? Разумеется, для Махачева! Да, уход Нурмагомедова станет ударом для всех его подопечных, но именно Ислама скоро ждёт главное испытание в карьере. Уже через месяц Махачев встретится в октагоне с Александром Волкановски — лучшим бойцом UFC вне весовых категорий. А тут Хабиб решает распрощаться со спортом: возможно, Орёл даже не поедет со своим лучшим другом в Австралию. Ислам отправится в гости к самому доминирующему спортсмену промоушена без Нурмагомедова в роли тренера!

Конечно, можно сказать, что Ислам уже стал чемпионом UFC и теперь обязан справляться без Хабиба — что будет правдой. Но удержать титул намного сложнее, чем его завоевать. А тут Махачев будет проводить первую защиту, да ещё и против Волкановски. Активная поддержка и тренерские советы Орла пришлись бы Исламу как нельзя кстати. К тому же авторитет Хабиба оказывает магнетическое воздействие на любых оппонентов, и новость о том, что Орёл уходит, несомненно порадует Волкановски.

Да, Нурмагомедов далеко не единственный тренер Махачева. Тот же Хавьер Мендес играет даже бо́льшую роль в подготовке Ислама, с которым работает уже много лет. Но потеря хотя бы одного члена команды перед таким важным боем — уже серьёзный удар. А если говорить про Хабиба, значение потери вырастает на порядок. И мы не упоминаем про психологию Махачева, который все свои ключевые победы одержал, когда от лучшего друга его отделяли лишь границы октагона. Не дрогнет ли Ислам, если Нурмагомедова не будет рядом?



Единственное, что позволяет не отчаиваться — размытый статус отставки Хабиба. Кто знает, как именно Нурмагомедов представляет себе прощание со спортом. Может, он всё равно отправится с Махачевым в Австралию, но уже в качестве почётного гостя? Тогда Исламу будет легче справиться с самым сложным испытанием в карьере. Будем надеяться, что Орёл не бросит окончательно своих подопечных — хотя бы в ближайшее время. Этим парням точно не помешают советы и авторитет одного из самых легендарных бойцов в истории UFC.