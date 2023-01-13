Чего добру пропадать? Боксёр не побрезговал чемпионским поясом, вытащенным из мусорки!

Абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе не появлялось уже больше 20 лет. За это время число главных боксёрских поясов увеличилось с трёх до четырёх, что лишь усложнило организацию объединительных поединков. Возможно, нового абсолютного чемпиона наконец-то получится определить в поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика, но пока всё ограничивается лишь намёками и громкими заявлениями. Дождёмся ли мы нового абсолюта?
Оригинальных попыток найти лучшего из лучших в супертяжёлом весе болельщики бокса видели достаточно. В 1992 году попробовали использовать популярный ныне в ММА формат Гран-при: взяли четырёх лучших тяжеловесов планеты и провели мини-турнир на выбывание. Абсолютным чемпионом тогда был Риддик Боу, все три пояса которого и оказались на кону. В полуфиналах сенсаций не случилось: Боу победил по очкам Эвандера Холифилда, а Леннокс Льюис нокаутировал Донована Раддока уже во втором раунде.
Но победа Льюиса абсолютно не устроила Боу: именно ямайский Лев лишил Риддика олимпийского золота на Играх-1988, победив техническим нокаутом. Боу, в нарушение всех договорённостей, отказался встречаться со своим обидчиком в финале мини-турнира, заявив, что его интересует только реванш с Эвандером Холифилдом. WBA и IBF, дорожившие раскрученным Боу, попросту проглотили данное оскорбление — и согласились на выбор Риддика. А вот Всемирный боксёрский совет (WBC) неожиданно «взбрыкнул», после нескольких неудачных переговоров лишив Боу своего титула.
Леннокс Льюис
Фото: Gary M. Prior/Getty Images
Гордый Риддик изрядно огорчился, но мнения не изменил — драться с Льюисом ему очень не хотелось. Более того, боксёр по прозвищу Большой папочка ещё и созвал пресс-конференцию, где демонстративно бросил пояс WBC прямо в мусорную корзину. И ушёл. Всё происходило на глазах представителей организации, которые постарались «сохранить лицо» и бережно достали трофей из урны. И через несколько дней передали титул Ленноксу Льюису, который получил его фактически без боя!
Сразу несколько журналистов потом утверждали, что Льюис демонстративно получил именно тот пояс, который побывал в мусорке. Возможно, так и было, хотя точной информации по данному поводу так и не появилось. Тем не менее Леннокса ещё несколько лет называли «мусорным» чемпионом: особенно старались американские СМИ, возненавидевшие ямайского британца ещё со времён Олимпиады. Но решение Льюиса принять освободившийся пояс WBC оказалось верным — именно он стал первым шагом Леннокса на пути ко всем титулам мира.
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