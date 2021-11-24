Тайсон Фьюри круче Льюиса. Так говорят в Великобритании

В ноябре британское издание Mirror провело голосование, кто лучший боксёр в истории Великобритании в период с начала 2000-х. Критерием выбора было не классическое «кто выиграет в гипотетическом бою», а у кого лучше карьера, иначе выбор был бы сугубо между супертяжами. В этом опросе участвовали Леннокс Льюис, Джо Кальзаге, Тайсон Фьюри, Рикки Хаттон, Амир Хан, Келл Брук и другие. Британцы сделали выбор в пользу Цыганского короля, который в финальном голосовании обошёл Леннокса Льюиса, заполучив 53,5% голосов респондентов. Результат удивил. Давайте же посмотрим правде в глаза и проанализируем, действительно ли Фьюри лучше Льюиса.

Чтобы составить более полную картину, мы для сравнительного анализа взяли несколько критериев.

Любительская карьера

Оппозиция

Реакция на потрясения

Манера ведения боя

Деньги (количество просмотров на PPV и гонорары)

Что общего у этих бойцов?

Как ни странно, обоих бойцов мировая общественность долго не признавала. Льюиса не котировали за его прагматичный стиль в Америке прежде всего из-за поражений Хасиму Рахману и Оливеру Макколу, у которых впоследствии британец взял реванш. Фьюри получил свою порцию оваций только после первого боя с Деонтеем Уайлдером в конце 2018 года. Хотя тремя годами ранее Цыганский король совершил один из главных апсетов века, деклассировав многолетнего гегемона супертяжёлого веса Владимира Кличко. Но в ответ на такой перформанс Фьюри продолжали высмеивать за его непропорциональное телосложение.

Он не получил должного признания даже со стороны боксёрских ассоциаций, прежде всего IBF, обязавшего британца защитить его против официального претендента Вячеслава Глазкова. Тогда федерацию не устроил выбор Тайсона в пользу реванша с Кличко, из-за чего Фьюри лишили пояса. Надеюсь, великий твит с поясом в унитазе вы не забыли.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Любительская карьера

Леннокс является олимпийским чемпионом 1988 года в Сеуле. Тогда гражданин Канады в финале досрочно одолел Риддика Боу, также сделавшего себе успешную карьеру в профессионалах. Однако этого золота могло бы и не быть, так как игры в Корее бойкотировала сборная Кубы, за которую выступал легендарный трёхкратный олимпийский чемпион Теофило Стивенсон. Кроме того, Льюис был вторым на Кубке мира в 1985-м и первым на Играх Содружества в 1986 годах.

В отличие от Леннокса, Фьюри не смог попасть на Олимпиаду, хотя имел хорошие шансы на включение в состав. Но обо всем по порядку. У Тайсона была неплохая любительская карьера на юношеском и юниорском уровнях. По юношам Фьюри удалось выиграть чемпионат Европы. А на молодёжном чемпионате мира он стал третьим, уступив в полуфинале Сардору Абдуллаеву из Узбекистана. На юниорском чемпионате Европы Фьюри стал вторым, уступив в финале россиянину Максиму Бабанину. Фьюри не удалось отобраться на Олимпиаду 2008 года в Пекин в составе сборной Англии, так как ему предпочли Дэвида Прайса, которому он проигрывал в любителях. У Тайсона был вариант со сборной Ирландии, за которую ему доводилось выступать, но он не успел заявиться за неё, так как состав был сформирован. Вследствие чего Цыганский король решил не ждать ещё один четырёхлетний цикл и ушёл в профессионалы.

Оппозиция

90-е годы — золотое время в профессиональном боксе, особенно в супертяжёлом весе. Тогда уровень конкуренции зашкаливал. И во второй половине 90-х Льюис был королём в самом престижном дивизионе. Тогда соперники были аналогичного Льюису телосложения, а не низкорослые колобки, которые составляли основной костяк оппозиции братьям Кличко.

И в 1999 году Леннокс стал абсолютным чемпионом мира, объединив три самые престижные версии — WBC, WBA, IBF. Прошло более 20 лет, а с тех пор в супертяжёлом весе новых абсолютных чемпионов мира больше не появлялось. На своём большом пути британцу пришлось столкнуться с такими бойцами, как Рэй Мерсер, Эвандер Холифилд, Фрэнк Бруно, Донован Раддок, давший в 1991-м Майку Тайсону самые адские зарубы в карьере, собственно поздний Майк Тайсон и Виталий Кличко, вышедший на коротком уведомлении. В общей сложности Льюис одолел 14 чемпионов мира.

А чем может ответить Цыганский король? Прежде всего Владимир Кличко, у которого удалось отобрать три пояса (WBO, WBA, IBF). Но для абсолютного чемпионства ему на тот момент не хватало WBC. К украинцу можно добавить самого опасного нокаутёра современности Деонтея Уайлдера, против которого Фьюри не только устоял, но и эффектно деклассировал. Остальные соперники были посредственными (Дерек Чисора, Стив Каннингем, Франческо Пьянета).

Даже победы в гипотетических боях против Александра Усика, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта не позволят Тайсону обойти Леннокса, но, по крайней мере, придадут вес его наследию по окончании карьеры. На данный момент Цыганский король одолел только двух чемпионов мира. Единственный аргумент в пользу Фьюри в данном споре — это святая цифра нуль в графе поражения, которой очень дорожат в профессиональном боксе.

Реакция на потрясения

В отличие от братьев Кличко, которые избегали прямого боя, прикрываясь своими габаритами и мешковой оппозицией, Льюис и Фьюри не боялись лезть в размен, особенно Льюис. Начнём с Леннокса. Как ранее говорилось, у Льюиса была очень жёсткая оппозиция. И поэтому ему пришлось принять правила суровой игры под названием «Бескомпромиссный бокс 90-х». В ту эпоху было невозможно оставаться неприкасаемым. Леннокс сокрушал многих своих соперников, но и сам нередко оказывался потрясённым.

За исключением проигранных нокаутом боёв Рахману и Макколлу, британец был близок к нокдауну в схватках с Холифилдом, Бриггсом и Кличко. Но Леннокс грамотно выкручивался за счёт клинча, которым он владел в совершенстве. А Рэй Мерсер навязал конкурентный поединок, постоянно залезая в ближнюю дистанцию. Льюис, в противовес братьям Кличко, не избегал зарубы, а старался перебивать своего именитого соперника. Вот он, дух олдскула.

Фото: an Waldie/Getty Images

У Фьюри выборка таких эпизодов куда более скромная по количеству, но не по качеству. Спасибо трилогии с Деонтеем Уайлдером. В первом поединке Фьюри оказывался дважды на канвасе. Но, как мы помним, самый драматичный нокдаун случился в 12-м раунде, когда Уайлдер занёс два мощных хука, от которых простые смертные приходят в себя спустя несколько часов. Но это не про Цыганского короля, не только вставшего за девять секунд, а также совершившего один из самых крутых камбэков в истории спорта, который был омрачён неоднозначным судейством.

В третьей встрече с Уайлдером Фьюри дважды оказывался на канвасе в четвёртом раунде. Тогда за Тайсона было не менее тревожно, чем в 12-м раунде первой схватки. И он снова смог перетерпеть Бронзового бомбардировщика, чтобы затем уничтожить своего оппонента.

Манера ведения боя

Как и любой боец с ростом около двух метров, Льюис здорово работал джебом, устанавливая дистанцию. В то же время Леннокс не стеснялся идти в бескомпромиссные размены, если ситуация вынуждала. Однако наибольшую опасность он представлял на средней дистанции, где британец готовил для своих оппонентов сюрприз в виде правого апперкота, который является его коронным ударом. Именно этот удар закончил мучения Майка Тайсона.

Кроме того, Льюис грамотно выбирался из непростых ситуаций, особенно на ближней дистанции, прибегая к клинчу. А на старте карьеры, когда Леннокс ещё не оброс мышцами и весил на 10-15 кг легче, он очень легко передвигался, активно используя корпус для уклонов и нырков. Вследствие чего он был неуловимым бойцом и в то же время опасным панчером. 32 из 41 триумфа были одержаны нокаутом. Достойная статистика для супертяжа.

Что касается Тайсона Фьюри, то он не является опасным ударником, несмотря на два досрочных успеха над Уайлдером и 22 победы нокаутом из 31 в общей сложности. Цыганский король прежде всего дистанционщик, изматывающий своих оппонентов, хотя у самого немало лишних килограммов. Но это не мешает ему порхать в ринге как бабочка, оставлять своих соперников в дураках и оставаться свежим даже в последнем раунде. Фьюри нетипичный боец для супертяжёлого веса: он много двигается в ринге, здорово работает корпусом, особенно в защите, когда прижат у канатов, очень хорошо чувствует дистанцию, из-за чего до него трудно достать. И это всё с ростом 206 см и весом свыше 120 кг.

Также у Цыганского короля стальная челюсть, которая в том числе сделала ему имя, и феноменальные регенеративные способности. Если бы не последние два пункта, не видать ему побед над Деонтеем Уайлдером. Но есть два минуса, которые могут аукнуться в потенциальном бою с Александром Усиком. Тайсон часто опускает руки, что является главной причиной, почему оказывался на канвасе. И ещё он не очень хорош на ближней дистанции, где в основном клинчует. Более манёвренный Усик может воспользоваться этим сполна.

Деньги

За свою карьеру Леннокс заработал $ 130 млн. Один из самых кассовых боёв в истории бокса против Майка Тайсона сгенерировал почти 2 миллиона просмотров по системе платных трансляций (PPV). Тогда гонорар Леннокса составил $ 25 млн.

Тайсон Фьюри на данный момент заработал около $ 96 млн. Потенциальный бой с Джошуа или Усиком может позволить Цыганскому королю обойти соотечественника. Но, как известно, $ 130 млн 20 лет назад – это не те же самые деньги ввиду инфляции. Давайте заодно посмотрим на статистику PPV в боях с участием Фьюри.

Владимир Кличко — Тайсон Фьюри — 545 тыс. просмотров

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри — 420 тыс. просмотров

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри – 2 — 850 тыс. просмотров

Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер – 3 — 900 тыс. просмотров

Один из самых крутых боёв супертяжёлого веса в XXI веке собрал в два раза меньше просмотров, чем Льюис-Тайсон в 2002-м, когда система платных просмотров была не настолько распространена, как сейчас.

Бонус

Ленноксу Льюису точно не доводилось иметь дело с демонами в голове, в отличие от Фьюри, страдавшего от депрессии и имевшего проблемы с алкоголем, наркотиками и весом. После такого букета диагнозов жизнь никогда не будет прежней, поэтому про возвращение в спорт смешно заикаться. Однако Цыганский король опроверг этот тезис на своём примере и за это сначала заслужил звание народного чемпиона, а затем и чемпиона мира по версии WBC.

Послесловие

Мы не берёмся утверждать, что Леннокс Льюис побил бы Тайсона Фьюри в гипотетическом бою. Но вместе с тем глупо отрицать, что у Леннокса была более насыщенная и яркая карьера, чем у Фьюри. И это с учётом поражений от явных андердогов в лице Оливера Макколла и Хасима Рахмана. Так что результаты голосования фанатов бокса на Туманном Альбионе реально удивили. Похоже, там совсем не ценят своих легенд, а быть может, у людей просто слишком короткая память.