В шоке были даже местные фанаты. Судьи нагло обокрали славянскую красавицу

Буквально через несколько часов белорусская девушка-боец Екатерина Вандарьева, более известная под прозвищем Барби, снова попытает удачи в октагоне промоушена ONE. Хотя эффектная внешность и спортивная фигура позволили бы Екатерине заняться рекламным или модельным бизнесом, она упорно продолжает строить карьеру в профессиональном муай-тай. Да ещё и в Азии, где жёстких и даже жестоких соперниц хватает с избытком. Это делает Вандарьевой честь — с характером у неё точно полный порядок.
Завтрашним утром по московскому времени Барби на турнире ONE: Fight Night 6 проведёт долгожданный реванш с Анной Ярунсак, прославившейся под прозвищем Супердевочка. 19-летняя мастер муай-тай считается едва ли не главным азиатским суперталантом: ведь Анна начала тренироваться уже в три года под руководством своего отца — профессионального тайского боксёра. К 16 годам на счету Супердевочки насчитывалось около 40 поединков: опыта у Ярунсак было больше, чем у некоторых ветеранов. Но год назад Барби дала девочке-вундеркинду максимально тяжёлый бой.
Белоруска тогда максимально ответственно подошла к схватке, памятуя о последних поражениях. В первом раунде Екатерина откровенно экономила силы: Супердевочка чувствовала себя хозяйкой положения, выбрасывала одну серию за другой и не обращала внимания на многочисленные промахи. Зато во втором раунде ситуация изменилась кардинально — Барби резко добавила оборотов и начала буквально избивать свою юную оппонентку. У Екатерины заходило всё: локти, колени и удары с разворота. Анна выстояла попросту чудом.
Права на видео принадлежат промоушену ONE. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE на YouTube.
В третьем раунде серьёзно избитая Супердевочка рванула вперёд, но снова нарвалась на жёсткие контратаки Вандарьевой. У Барби сил тоже оставалось не слишком много: она сделала ставку на точность и одновременно грамотно защищалась. Ярунсак пропускала удар за ударом, при этом её агрессивные атаки доходили до цели слишком редко. В концовке поединка девушки бросились в отчаянный размен, однако и там белорусская спортсменка выглядела точнее и эффективнее.
Екатерина Вандарьева — Анна Ярунсак
Фото: onefc.com
Но не в глазах судей! Хотя Барби, казалось, уверенно забрала два раунда из трёх, она всё равно проиграла раздельным решением. Удивлена оказалась не только соперница, но и болельщики, встретившие судейские вердикт громким недовольным свистом. А вот Екатерина, кстати, выглядела хладнокровной: видимо, Барби прекрасно понимала, как может сработать местное судейство. Но теперь Вандарьева сможет взять реванш — и лучше нокаутировать Супердевочку, чтобы не было никаких вариантов.
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