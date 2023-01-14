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ONE Fight Night 6: Чингиз Аллазов — Супербон, кто выиграл, победитель боя, результат поединка

Чингиз — легенда! Белорусский боец уложил в Бангкоке лучшего кикбоксёра планеты
Сергей Сорокин
Чингиз Аллазов — Супербон
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Аллазов отомстил за Барби, наглухо вырубив чемпиона!

Ранним утром 14 января на «Импакт Арене» в Бангкоке (Таиланд) состоялся турнир ONE Fight Night 6. В главном событии принял участие победитель Гран-при Чингиз Аллазов, представляющий Беларусь. А в соперниках оказался грозный тайский боец Супербон – лучший кикбоксёр мира вне зависимости от промоушена. Такой уровень оппозиции заставлял усомниться в Аллазове даже самых ярых поклонников. Но Чингиз не подвёл и выдал фантастический поединок, который завершился громкой сенсацией.

Аллазов выходил в октагон на пределе мотивации. А ещё он был обозлён тем, что белорусская девушка-боец Екатерина Вандарьева, более известная под прозвищем Барби, в самый последний момент была снята организаторами с турнира. Они назвали в качестве причины проблему спортсменки с весогонкой. Но сама Вандарьева в социальных сетях намекнула, что это не соответствует действительности. Поэтому Чингиз дрался за себя и за Екатерину, которая активно поддерживала его из зрительного зала.

В шоке были даже местные фанаты. Судьи нагло обокрали славянскую красавицу В шоке были даже местные фанаты. Судьи нагло обокрали славянскую красавицу

Аллазов был настолько зол, что с ходу начал накидывать мощнейшие удары по сопернику. Тот даже при ярой поддержке домашней публики не мог перехватить инициативу, был вынужден осторожничать. Поэтому довольно быстро болельщики начали скучать. Они ждали совершенно иного развития событий от своего любимца. А Чингиз почувствовал робость соперника и стал попадать всё более акцентированно. Проходили удары в голову, Супербон раскрывался и получал в корпус. Не возникало никаких сомнений, что первый раунд целиком и полностью остался за представителем Беларуси.

Мало кто ждал, что развязка будет такой стремительной. Она наступила уже в самом начале второго раунда. Аллазов под осуждающий гул толпы начал буквально уничтожать хвалёного чемпиона. Дважды подряд он обрушил тайца на канвас, но тот неизменно вставал. И всё-таки было видно, что Супербон поплыл. Он неуверенно стоял на ногах, потерял бдительность. А Чингиз поймал кураж и бросился добивать. Третья попытка оказалась для противника фатальной. Точным ударом Аллазов наглухо вырубил тайца, к которому моментально бросились и врачи, и вся команда. Настолько брутальным выглядел нокаут, возникли серьёзные опасения за здоровье Супербона.

Чингиз Аллазов — Супербон

Чингиз Аллазов — Супербон

Фото: onefc.com

Аллазов преподнёс громкую сенсацию! Он уничтожил легенду промоушена и всего мирового кикбоксинга, а также завоевал пояс ONE в полулёгком весе. А ещё Чингиз отомстил за Барби. Победа получилась фантастически красивой.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА One Championship •••

Заглавное фото: onefc.com

Источник: «Чемпионат»

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