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Александр Усик — Тайсон Фьюри, будет ли бой, возможные поединки Цыганского короля с Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну

Джошуа, позолоти ручку! Цыган решил кинуть Усика ради денег?
Сергей Сорокин
Фьюри готов променять бой века на лёгкие бабки
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Фьюри готов променять бой века на лёгкие бабки.

Все поклонники профессионального бокса с нетерпением ждут одного из самых огненных противостояний в истории. Александр Усик и Тайсон Фьюри готовятся провести один, а может быть, и два поединка в 2023 году. Но последние высказывания промоутера британца Фрэнка Уоррена заставили задуматься о том, а выйдут ли соперники на ринг. Пока он активно торгуется с потенциальными организаторами и командой противника. И всё сильнее укрепляется понимание того, что пока боксёров интересуют только деньги. И в этой точки зрения последние события заставляют усомниться в том, что Цыганский король действительно рискнёт биться с Усиком. У него есть сразу два более выгодных варианта для продолжения карьеры.

Известный промоутер Эдди Хирн планирует сделать всё, чтобы уже летом 2023 года Энтони Джошуа и Фьюри сошлись в «Битве за Британию». И такое противостояние действительно может стать целью для каждого из боксёров. Джошуа после двух подряд поражений от Усика подвис и выглядит не так уверенно. Чтобы вернуть свой статус суперзвезды, нужно замахнуться на действительно крупную добычу. Такой целью и должен стать Фьюри.

Сам Тайсон с удовольствием примет такой вызов. Во-первых, он прекрасно понимает, что бой с соотечественником на родине совершенно точно соберёт кассу. Сложно даже представить себе, сколько фанатов захотят вживую понаблюдать за этим противостоянием. Во-вторых, Цыганский король выглядит намного сильнее и мастеровитее Джошуа. И он прекрасно понимает, что с Энтони будет проще, чем с Александром. Усик вполне может простоять все 12 раундов и зацепить победу по очкам. А соотечественника Фьюри должен без проблем разбирать на части.

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Также на днях появились новости, что из UFC свободным агентом ушёл Фрэнсис Нганну. Если это действительно так, то Фьюри и его команда могут вернуться к идее провести поединок именно с ним. Тайсон несколько раз высказывался о том, что такой бой вызывает у него реальный интерес: «Я чемпион мира по боксу, он чемпион UFC. Он в отличной форме, посмотрите на его мышцы. Он великолепно выглядит. Будет ли этот бой в ринге или октагоне? Это будет особенный бой. Такого вы ещё не видели в истории спорта».

Большой преградой на пути к этому поединку стал президент UFC Дана Уайт. Но теперь он больше не может влиять на ситуацию. А Фьюри и Нганну прекрасно понимают, что за такой бой организаторы будут готовы буквально биться изо всех сил. Сама афиша предполагает, что соперники озолотятся, получат невероятные контракты. И отказываться от потенциального поединка не станет никто, слишком уж большие суммы будут на кону.

Остаётся надеяться, что Фьюри всё-таки не станет отказываться от проведения долгожданного боя с Усиком. Такой поединок долго был заветным желанием многих фанатов бокса. А при правильном подходе Тайсон может рискнуть и замахнуться на большой куш. Цыганский король вполне способен за 2023 год сначала подраться с Усиком в ОАЭ, затем разобрать Джошуа в Великобритании, а на сладкое оставить Нганну в любой денежной локации. И тогда можно будет окончательно завершать карьеру, на остров где-нибудь в Тихом океане должно хватить!

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