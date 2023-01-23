Бетербиев — второй Майк Тайсон. От его удара отлетают любые громилы

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится фантастический боксёрский вечер. В главном событии столкнутся Артур Бетербиев (18-0) и Энтони Ярд (25-2). Россиянин будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе. Наш соотечественник все 18 поединков в карьере завершил досрочно. Перед грандиозным испытанием вспоминаем лучшие нокауты Бетербиева и выбираем самый-самый.

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Рейтинг: лучшие нокауты Артура Бетербиева Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images 1 место Джо Смит-младший Поединок с Джо Смитом младшим состоялся 18 июня 2022 года. Соперник выглядел опасно и действительно мог доставить Артуру массу неприятностей. Но Бетербиев выбрал просто идеальный план на бой. Он с самого начала стал молотить соперника мощнейшими ударами. А развязка наступила уже во втором раунде. Россиянин буквально измучил американца, тот с трудом сопротивлялся, поэтому судья принял решение остановить поединок. Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Top Rank Boxing. Фото: Jonathan Daniel/Getty Images 2 место Александр Джонсон Поединок с американцем Александром Джонсоном состоялся 12 июня 2015 года. Соперник с рекордом 16-2-0 совершенно точно рассчитывал, что россиянин, имевший на тот момент восемь побед, рухнет под мощным натиском. Но получилось совершенно иначе. В седьмом раунде Бетербиев отправил соперника в нокдаун, но тот встал. Правда – на мгновения. Практически сразу же Артур вновь отправился в наступление и добил потерявшегося американца. Права на видео принадлежат промоушену Premier Boxing Champions. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Premier Boxing Champions. Фото: Ethan Miller/Getty Images 3 место Александр Гвоздик 18 октября 2019 года Бетербиев зарубился с Александром Гвоздиком. К тому моменту украинец шёл с рекордом 17-0 и выглядел практически безупречно. Сам поединок получился ярчайшим. В 10-м раунде Артур дважды подряд отправил соперника в нокдаун. Но Гвоздик демонстрировал свой характер и неизменно вставал. И всё-таки Бетербиев поймал кураж и спокойно добил соперника. Он третий раз отправил Александра на настил, после чего судья принял решение остановить поединок. Права на видео принадлежат промоушену Top Rank. Посмотреть ролик можно на официальном канале Top Rank в YouTube. Фото: Getty Images 4 место Маркус Браун Поединок с Маркусом Брауном состоялся 17 декабря 2021 года. Американец шёл с рекордом 24-1 и выглядел мощнейшим образом. Но в итоге не устоял и он. На протяжении восьми раундов боксёры ожесточённо лупили друг друга, каждый получил колоссальный урон. А в девятом всё закончилось. Артур поймал момент и начал разбивать соперника. Точным панчем он отправил соперника в нокаут. Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sky Sports Boxing. Фото: Jonathan Daniel/Getty Images 5 место Каллум Джонсон Бетербиев и Каллум Джонсон столкнулись 6 октября 2018 года. Соперник с рекордом 17-0 рассчитывал на лёгкую прогулку. Но получил он лишь тотальное избиение. В четвёртом раунде Бетербиев измучил соперника так, что после нескольких точных ударов он упал на канвас совершенно обессиленным. Британец пытался подняться на ноги, но его шатало так, что продолжать поединок было невозможно – чистая победа россиянина! Права на видео принадлежат Matchroom Boxing. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Matchroom Boxing. Фото: boxingscene.com 6 место Энрико Кёллинг Поединок с немцем Энрико Кёллингом состоялся 11 ноября 2017 года. Соперник с рекордом 23-1 выглядел мощной оппозицией. И сам бой получился крайне непростым. На протяжении всех 12 раундов казалось, что поединок может добраться до судейского решения, не завершится досрочно. И всё-таки под самый его занавес Бетербиев добился своего. Измученный немец выживал из последних сил, но за 27 секунд до гонга Артур всё-таки втоптал его в канвас. Права на видео принадлежат промоушену Top Rank. Посмотреть ролик можно на официальном канале Top Rank в YouTube. Фото: beterbiev.com/ 7 место Джефф Пейдж-младший Бой с Джеффом Пейджем младшим состоялся 19 декабря 2014 года. Соперник имел рекорд 15-0 и выглядел устрашающе. Но сам поединок стал настоящим триумфом российского боксёра. Уже во втором раунде российский боксёр поймал кураж и вырубил соперника. Тот попытался прийти в себя, но с этой задачей не справился. Права на видео принадлежат промоушену Showtime. Посмотреть ролик можно на официальном канале Boxing World Weekly в YouTube. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images 8 место Тэворис Клауд Поединок с Тэворисом Клаудом состоялся 27 сентября 2014 года. Американец выглядел первой серьёзной оппозицией в карьере с рекордом 24-2. Но он не смог навязать Бетербиеву особенного сопротивления. Уже во втором раунде Артур бросился ожесточённо избивать соперника, который выглядел ошарашенно и не мог ничем ответить на все эти удары. В итоге россиянин отправил соперника в нокаут, не дав ему ни шанса. Права на видео принадлежат промоушену GYM. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале TheProdigy.

В рейтинг вошли не все нокауты Артура, слишком уж часто и красиво Бетербиев вырубал своих соперников. Если вы считаете, что мы не включили более достойный вариант, пишите об этом в комментариях.