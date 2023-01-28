«Бетербиев — пёс». Наш парень нокаутировал британца — и тот обиделся!

Уже нынешним вечером прославленный российский боксёр Артур Бетербиев проведёт свой 19-й поединок в профессиональной карьере. Наш нокаутёр выйдет на ринг стадиона «Уэмбли» против местной звезды — опаснейшего Энтони Ярда. Британец моложе, обладает отличным ударом и максимально мотивирован. Однако Бетербиев бьёт намного сильнее, а его технический уровень недосягаем — надеемся, что Ярда ждёт нокаут. Тем более что Артур уже побеждал другого крутого британского боксёра — Каллума Джонсона.

В 2018 году Бетербиев проводил свою первую защиту титула IBF в полутяжёлом весе. Джонсон был претендентом, причём весьма грозным: за уроженца английского Бостона говорил не только рекорд 17-0, но и хлёсткий удар вкупе с крепкой челюстью. А вот россиянин находился не в лучшей психологической форме, учитывая длительную судебную тяжбу с бывшим промоутером. Вдобавок Артур тогда не дрался почти год, а длительный простой отрицательно сказывается даже на боксёрах самого топового уровня.

Впрочем, схватка началась для Бетербиева вполне успешно — уже в концовке первого раунда он мощной двойкой отправил Джонсона в нокдаун. Британца спас гонг, но в перерыве он сумел быстро восстановиться — и на второй раунд вышел таким же бодрым, как и в начале. И даже сумел задавить Артура прессингом и быстрыми атаками. Россиянин пропускал удар за ударом — и неожиданно оказался на настиле. Первый нокдаун в карьере Бетербиева! Уроженец Дагестана быстро встал и всем видом показывал, что не потрясён, но зрители шумно загудели.

Развить успех у Каллума не получилось, и третий раунд вышел осторожным с обеих сторон. Однако Артур медленно, но верно набирал обороты — и в четвёртом раунде британец попал под шквал силовых атак. Благодаря крепкой челюсти Джонсон выдержал несколько тяжелейших попаданий Бетербиева, его лицо было серьёзно повреждено, но дотерпеть до гонга всё-таки не удалось. Тяжёлый правый боковой всё-таки отправил соперника Артура в нокдаун, откуда Каллум подняться уже не сумел. Первая успешная защита россиянина!

Джонсон после боя тепло поговорил с Бетербиевым и его тренерами, но жёсткое поражение словно засело у него в голове. Недавно Каллум дал Ярду совет, который больше походил на оскорбление уроженца Хасавюрта: «Артур Бетербиев — это пёс, это животное. У него не будет колебаний, чтобы ударить Энтони Ярда по затылку, например. Ты должен быть всё время агрессивным, но при этом осторожным. Ты не можешь ослабить бдительность ни на секунду, потому что он этим воспользуется».

Артур Бетербиев против Каллума Джонсона Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Впрочем, обиды Каллума сейчас никого не интересуют. Бетербиев победил его в честном бою — никаких ударов по затылку и других нарушений правил. А теперь Артуру нужно нокаутировать другого крепкого британца. Да, Ярд вполне может устроить россиянину серьёзное испытание, но шансов на победу у него практически нет. Бетербиев для него слишком хорош: один из невероятно тяжёлых ударов чеченца точно дойдёт до цели. А когда Артур попадает, с ног падает соперник любого уровня.