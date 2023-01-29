«Бетербиев стал менее страшным». Артур победил — но все обсуждают его возраст!

Минувшей ночью в Лондоне состоялся большой боксёрский поединок: чемпион мира в полутяжёлом весе по трём версиям Артур Бетербиев защищал свои пояса от Энтони Ярда. Молодой и опасный британец, дравшийся на своей территории, сумел доставить российскому канадцу немало проблем. Бетербиев поймал головой немало тяжёлых ударов, уступал претенденту на судейских записках, но сделал главное — победил Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде! Давайте вместе посмотрим, как отреагировали на яркий и красивый бой заметные люди в мире бокса.

Президент WBC Маурисио Сулейман: «Поздравляю Артура Бетербиева с отличным боем, и моё уважение Энтони Ярду, он был достойным обязательным претендентом».

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров: «Дорогой брат, Артур Бетербиев, в очередной раз закрепил за собой звание непревзойдённого бойца, лучшего в своём деле! Состоялся один из самых обсуждаемых боёв последнего времени – Бетербиев против Ярда. Сказать, что это был потрясающий и зрелищный бой – ничего не сказать. С первых секунд чувствовалось напряжение между соперниками, однако, как и ожидалось, наш спортсмен был на голову выше своего оппонента.



Спорт непредсказуем, но в случае с Бетербиевым исход боя легко предсказать. Все свои бои наш спортсмен заканчивал досрочно, и этот поединок не стал исключением. Его карьера стремительно идёт вверх, оставляя далеко позади некогда величавших себя непобедимыми бойцами».

Артур Бетербиев — Энтони Ярд Фото: James Chance/Getty Images

Известный промоутер Лу ДиБелла: «Бетербиев — стареющий зверь. Поздравляю его. Энтони Ярд — воин. Благодарю за эту зарубу, джентльмены. Теперь должен состояться бой Бетербиев — Бивол. Да, Бетербиев стал чуть менее страшным. Но даже старый Артур опасен».



Знаменитый тренер Тедди Атлас: «Да, Бетербиев мог постареть, но у него более чем достаточно характера и мощи. В восьмом раунде Бетербиев нанёс идеально просчитанный и точный удар справа. Честно говоря, Бетербиев сломал Ярда физически и психологически. Моё уважение, бой был хорош.



Нет сомнений, что Бетербиев стареет, но характер не стареет. Тело и рефлексы становятся медленнее, но мощь и характер вечны. Бетербиев говорит так, как и дерётся — честно, мощно и достойно. Необходимо ценить все его черты. К сожалению, одно остаётся прежним. Один судья отдал Ярду пять раундов из семи. Я правильно понял? У этих ребят всё ещё есть проблемы со зрением».

Американский журналист Майкл Монтеро: «Этот бой был одним из лучших, что я видел за последнее время. В этом есть заслуга обоих этих мужчин. Несомненно, Ярд прибавил со времён боя с Ковалёвым, но Бетербиев остаётся шаром-крушителем. Спасибо за классный бой».



Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли: «Бетербиев никогда не колебался, и сейчас он остаётся прежним. Он терпелив, готов к любому развитию событий и спокоен, даже когда находится под обстрелом ударов. Сам Артур бьёт резко и точно — можно только сказать «вау». Я изучал Бетербиева и Ярда и знал, как всё завершится. Правда, я думал, что нокаут случится позже».

Прославленный промоутер Боб Арум: ​«Это был один из величайших боёв в полутяжёлом весе, которые я видел. Артур Бетербиев — настоящий монстр в своём деле. Я думаю, что он победит всех в своём дивизионе».



Экс-чемпион мира Энтони Фаулер: ​«Ярд приложил большие усилия, он может гордиться собой. По моему мнению, сейчас Каллум Смит победит Бетербиева».

Артур Бетербиев — Энтони Ярд Фото: Mark Robison/Getty Images

Блогер-боксёр Джейк Пол: «Потрясающий бой. Поздравляю Бетербиева с тем, что сегодня он оказался лучше. Ярд продемонстрировал большое мужество».



Бывший чемпион мира Тони Беллью: «Стили делают бои. Сейчас на меня все набросятся, но Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов! Он слишком открытый, по нему очень легко попасть! Я говорил, что Бетербиев уязвим, и это будет видно, когда он подерётся с Каллумом».