Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Артур Бетербиев — Энтони Ярд: кто выиграл, победитель боя, судейские карточки, разбор ошибок

Бетербиев всех напугал! Если Артур ничего не поменяет, Бивол его растерзает
Сергей Сорокин
Артур Бетербиев — Энтони Ярд, разбор ошибок
Комментарии
Ярд был слишком слабой оппозицией для нашего чемпиона.

Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда получился огненным. И фанатам бокса он совершенно точно запомнится надолго. Ожесточённая рубка, постоянный переход инициативы, близость к нокауту от каждого из соперников. Российско-канадский боксёр остаётся непобеждённым, да и идеальный процент нокаутов он сохранил. Но сам бой совершенно точно заставляет задуматься над будущим Артура.

Бетербиеву уже 38 лет, поэтому выдерживать поединки с молодыми оппонентами становится не так уж просто. Главное подтверждение этому – судейские записки, которые были опубликованы после завершения боя. На момент остановки два из трёх рефери были на стороне Ярда, причём один отдавал ему победу с очень серьёзным перевесом – 68:65. И это не пустые цифры.

Артур изначально понимал, что доводить до судейского решения нельзя. Он рисковал, в некоторых моментах излишне раскрывался. Но только на это нельзя списывать большое количество пропущенных акцентированных ударов. Стоит учитывать, что противостоял не безупречный соперник, а оппонент с рекордом 23-2. Тот самый, которого в своё время отправил «спать» довольно возрастной Сергей Ковалёв. Но на фоне Бетербиева он выглядел очень уверенно. Преимущество Артура по ударам в статистике сложно оспорить – 136 против 111. Но на экваторе поединка один из панчей Ярда был близок к тому, чтобы прервать победную серию Бетербиева.

Бетербиев отбил головой все удары. Великого россиянина спас невероятный нокаут Бетербиев отбил головой все удары. Великого россиянина спас невероятный нокаут
Как же было страшно! Бетербиев выжил в бойне и вырубил лютого британца Как же было страшно! Бетербиев выжил в бойне и вырубил лютого британца
«Бетербиев — пёс». Наш парень нокаутировал британца — и тот обиделся! «Бетербиев — пёс». Наш парень нокаутировал британца — и тот обиделся!

Возвращаясь к судейским запискам. До начала поединка практически все эксперты в один голос заявляли, что Ярда банально не хватит на все 12 раундов. Но уже после пятого судьи начали отдавать предпочтение именно британцу. И говорить, что его пытались протащить, как-то помочь – нельзя. Даже в восьмом раунде, который в итоге и стал фатальным, Энтони нанёс больше ударов. Возраст сильно начинает сказываться на кондициях Артура. Конечно, выкинуть мощнейший панч и «усыпить» соперника он может в любой момент. Но по движению и скорости ситуация становится всё грустнее с каждым раундом.

С этой точки зрения всё более опасной и рискованной затеей выглядит идея провести поединок с Дмитрием Биволом. Последние поединки россиянина показали, что он способен измучить своей скоростью и Сауля Альвареса, и Хильберто Рамиреса. То, что позволял делать Ярд, для Бивола может стать слишком простой задачкой. Но если всё-таки и дожимать вопрос проведения такого поединка, то нужно делать это прямо здесь и сейчас. Артур вполне может провести ещё несколько боёв против серьёзной оппозиции на высоком уровне. Но с каждым разом будет всё сложнее – возраст берёт своё.

Безусловно, Артур своей феноменальной карьерой заслужил поединок подобного планетарного масштаба. Но другой вопрос заключается в том, стоит ли так сильно рисковать, ставить на кон всё. Бетербиев доказал, что он является уникальным боксёром. Но в 38 лет можно перечеркнуть и свой идеальный рекорд, и свою 100-процентную статистику нокаутов.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023