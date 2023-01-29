Бетербиев всех напугал! Если Артур ничего не поменяет, Бивол его растерзает

Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда получился огненным. И фанатам бокса он совершенно точно запомнится надолго. Ожесточённая рубка, постоянный переход инициативы, близость к нокауту от каждого из соперников. Российско-канадский боксёр остаётся непобеждённым, да и идеальный процент нокаутов он сохранил. Но сам бой совершенно точно заставляет задуматься над будущим Артура.
Бетербиеву уже 38 лет, поэтому выдерживать поединки с молодыми оппонентами становится не так уж просто. Главное подтверждение этому – судейские записки, которые были опубликованы после завершения боя. На момент остановки два из трёх рефери были на стороне Ярда, причём один отдавал ему победу с очень серьёзным перевесом – 68:65. И это не пустые цифры.
Артур изначально понимал, что доводить до судейского решения нельзя. Он рисковал, в некоторых моментах излишне раскрывался. Но только на это нельзя списывать большое количество пропущенных акцентированных ударов. Стоит учитывать, что противостоял не безупречный соперник, а оппонент с рекордом 23-2. Тот самый, которого в своё время отправил «спать» довольно возрастной Сергей Ковалёв. Но на фоне Бетербиева он выглядел очень уверенно. Преимущество Артура по ударам в статистике сложно оспорить – 136 против 111. Но на экваторе поединка один из панчей Ярда был близок к тому, чтобы прервать победную серию Бетербиева.
Возвращаясь к судейским запискам. До начала поединка практически все эксперты в один голос заявляли, что Ярда банально не хватит на все 12 раундов. Но уже после пятого судьи начали отдавать предпочтение именно британцу. И говорить, что его пытались протащить, как-то помочь – нельзя. Даже в восьмом раунде, который в итоге и стал фатальным, Энтони нанёс больше ударов. Возраст сильно начинает сказываться на кондициях Артура. Конечно, выкинуть мощнейший панч и «усыпить» соперника он может в любой момент. Но по движению и скорости ситуация становится всё грустнее с каждым раундом.
С этой точки зрения всё более опасной и рискованной затеей выглядит идея провести поединок с Дмитрием Биволом. Последние поединки россиянина показали, что он способен измучить своей скоростью и Сауля Альвареса, и Хильберто Рамиреса. То, что позволял делать Ярд, для Бивола может стать слишком простой задачкой. Но если всё-таки и дожимать вопрос проведения такого поединка, то нужно делать это прямо здесь и сейчас. Артур вполне может провести ещё несколько боёв против серьёзной оппозиции на высоком уровне. Но с каждым разом будет всё сложнее – возраст берёт своё.
Безусловно, Артур своей феноменальной карьерой заслужил поединок подобного планетарного масштаба. Но другой вопрос заключается в том, стоит ли так сильно рисковать, ставить на кон всё. Бетербиев доказал, что он является уникальным боксёром. Но в 38 лет можно перечеркнуть и свой идеальный рекорд, и свою 100-процентную статистику нокаутов.
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