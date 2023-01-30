Фёдора палкой не выгонишь из единоборств! Победит Бейдера и рванёт в бокс?

Уже через несколько дней мы увидим уникальное событие — последний бой в невероятной карьере Фёдора Емельяненко. Прославленный Последний Император завершит свой путь в смешанных единоборствах, начатый ещё в 2000 году. Уйти красиво будет непросто: Райан Бейдер моложе и обладает чудовищным ударом, которым уже отправлял Емельяненко в нокаут. Хочется надеяться, что Фёдор всё-таки уйдёт из ММА победителем — и чемпионом Bellator. Но не факт, что россиянин покинет спорт навсегда.

И дело не в том, что Последний Император останется в роли тренера своей команды Fedor Team. Оказывается, Емельяненко может последовать современному тренду — и попробовать себя в боксе! Об этом рассказал менеджер бойца Джерри Милен: «Фёдор сказал, что это его последний бой и что он закончит с ММА. Но, кто знает, может быть, он попробует бокс, даже в США, потому что Джейк Пол ищет соперника. Возможно, мы подерёмся с Полом по правилам бокса. Посмотрим, что из этого получится», — объяснил функционер в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

И такой бой вызовет невероятный интерес болельщиков по всему миру. Относительно недавно Пол избил в боксёрском ринге легендарного Андерсона Силву, добавив бразильца в свой список побеждённых экс-чемпионов UFC. Но Фёдор Емельяненко — это вызов совсем другого уровня. Да, Последний Император находится в том же возрасте, что и Силва, однако его физическая мощь находится совсем на другом уровне. Полу будет непросто уйти от страшных ударов Емельяненко, тем более что боксёрская техника нашего соотечественника весьма специфична.

Мы понимаем, что Фёдор попросту не хочет покидать единоборства, иначе не дрался бы до 46 лет. Дана Уайт утверждает, что Последнему Императору попросту не хватает денег, но в президенте UFC говорит банальная обида. Ведь когда-то Емельяненко не поддался на посулы Уайта и отказался подписывать с ним контракт. А вариант с Полом стал бы для Фёдора отличным способом ещё ненадолго остаться в спорте. Тем более что из-за травм Емельяненко не любит бороться, а вот на работу в стойке здоровья ему хватает.



Вопрос денег, конечно, тоже имеет большое значение. Все хотят драться с Джейком Полом именно потому, что блогер-боксёр приносит соперникам миллионы долларов. Со спортивной точки зрения вызов для Емельяненко тоже интересен: стать первым, кто нокаутирует Джейка Пола, весьма заманчиво. Конечно, риск велик, ведь блогер отлично боксирует и намного моложе, чем наш легендарный соотечественник. Но Фёдор давно приучил нас, что любит преодолевать препятствия. Почему бы не взять ещё одно?