«Всегда был меньше соперника». Почему Федор Емельяненко — величайший боец в истории

Уже 5 февраля легендарный Фёдор Емельяненко проведёт последний бой в своей великой карьере. Россиянин совершит последнюю попытку завоевать чемпионский титул Bellator: победить Райана Бейдера в реванше будет невероятно сложно, тем более что американец уже нокаутировал Последнего Императора. Впрочем, даже если Фёдор снова проиграет Бейдеру, это не помешает большинству болельщиков считать Емельяненко величайшим бойцом в истории ММА. И уж точно величайшим тяжеловесом.

Для начала напомним, что Последний Император был чемпионом сразу трёх промоушенов — Pride, RINGS и WAMMA. Да, сейчас эти организации либо закрыты, либо не имеют серьёзного спортивного веса, но во времена расцвета Фёдора ситуация была совсем иной. UFC, ныне считающийся безоговорочным лидером смешанных единоборств, тогда был лишь одним из многих промоушенов. Поэтому пояса Емельяненко точно имеют важнейшее значение, ведь он добывал титулы в боях с лучшими спортсменами планеты.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

С 2000 по 2010 год Последний Император не проигрывал вообще никому. И это в тяжёлом весе, где каждый удар может стать решающим. Вдобавок Фёдор дрался с завидной регулярностью, в отличие от современных тяжеловесов, выходящих в октагон не чаще раза в год. Антониу Ногейра, Мирко Кро Коп, Кевин Рэндлман — все эти парни пытались прервать серию Емельяненко, но им этого не удалось. 10 лет побед над лучшими без единой ошибки или обвинений в допинге — это настоящая фантастика!

Именно Фёдор стал первой и главной иконой смешанных единоборств. Последний Император сделал ММА популярными не только в России: например, в Японии Емельяненко до сих пор имеет статус настоящего божества. Хотя россиянин всегда отличался скромным и молчаливым поведением, он подарил спортивной индустрии множество забавных историй, вроде своего легендарного свитера или участия в турнире по сумо. Даже люди, не видевшие ни одного боя ММА, знают про Емельяненко. Это ли не показатель величия?

Для нашей страны Фёдор тоже сделал многое в спортивном плане. Например, продвинул по всей планете отечественное самбо. И сделал смешанные единоборства по-настоящему популярными в России: да, первой суперзвездой стал Олег Тактаров, но именно Емельяненко оказался кумиром сразу нескольких поколений. Например, прославленный Хабиб Нурмагомедов вырос как раз на поединках Последнего Императора. Что говорить про десятки других бойцов, начавших заниматься ММА по примеру Емельяненко.

Поэтому равнять Фёдора с условным Джоном Джонсом или тем более Стипе Миочичем — не совсем справедливо. Джонс, вне сомнений, настоящая легенда, но как можно сравнивать его вклад в ММА и то наследие, которое оставил Емельяненко? Плюс у Последнего Императора не было порочных историй с использованием допинга и нарушениями закона. А другие бойцы и вовсе не могут даже сравниваться с Фёдором. Его величие слишком неоспоримо.

Фёдор Емельяненко Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images

В заключение хочется привести фразу Майка Тайсона, которая как нельзя лучше описывает Фёдора Емельяненко: «Мой любимый боец. Потому что он всегда андердог, всегда был меньше соперника и всегда выходил победителем. Он слишком долго дерётся в эпоху допинг-препаратов, гигантских соперников. Я никогда не видел такого атлета, как он, который дерётся ради самого сражения. Он столько раз опровергал прогнозы».