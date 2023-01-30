Bellator 290: последний бой в карьере Фёдора! Россиянин протянет дольше 35 секунд? LIVE

В ночь на 5 февраля по московскому времени на арене «Kia Forum» в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном бою вечера российский боец Фёдор Емельяненко будет биться с действующим обладателем пояса в тяжёлом весе, американцем Райаном Бейдером. В соглавном поединке турнира россиянин Анатолий Токов попробует отобрать титул у чемпиона Bellator в среднем весе, американца Джонни Эблина.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка и событий вокруг него.
Тактаров: Фёдор вышел на правильную финишную прямую
Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров высказался о прощальном поединке Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.
«В последние годы Фёдор меня всё больше радует, только с каждым боем я всё сильнее переживаю за его здоровье, потому что, когда тебе чуть-чуть за 30, многие вещи уже не проходят бесследно, а когда тебе хорошо за 40, то и вовсе это становится очень опасным. Единственная радость, что Райан Бейдер тоже не становится моложе. Он нашёл себя в менеджменте и делает сейчас то, что раньше за него делал другой человек. Думаю, Фёдор только совсем недавно понял, что можно обойтись без нахлебников и продлить свою карьеру, помогая при этом ученикам. Он меня этим радует. Это единственный человек, который вызывает восхищение. Многие молодые ребята по-прежнему делают ошибки, а Фёдор вышел на правильную финишную прямую. Переживаем только за его здоровье», — сказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.
Как Фёдор сможет выиграть у Бейдера? Объясняет лучший ученик Емельяненко
Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от последнего поединка в карьере Фёдора Емельяненко.
«Это же бой двух бойцов, которые давно состоялись и через многое прошли за эти годы. Я бы не сказал, что у кого-то есть преимущество. Бой получится интересный. Выиграть могут как Фёдор, так и Райан Бейдер, но я думаю, что выиграет Фёдор. Емельяненко может в стойке ударить и в партере что-нибудь отломать. Также и Бейдер может и попасть, и забрать поединок за счёт борьбы.
В первом поединке Райан провёл точный удар. На таком уровне нельзя называть это лаки-панчем. Коронный удар в исполнении Бейдера, которым он выиграл много поединков и доставил немало проблем другим бойцам. Это поставленный удар, который прошёл в начале поединка. Когда я дрался с Бейдером, он так же пытался меня бить. Но я готовился к этому, и скорость была не такая высокая. Я видел удар и блокировал его», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.
Где смотреть Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер
Предварительный кард турнира Bellator 290 покажет официальный YouTube-канал промоушена. К сожалению, в России официальной трансляции главных боёв не запланировано.
Александр Емельяненко будет болеть за брата
Александр Емельяненко в ссоре со своим братом Фёдором, но всё равно будет болеть за Последнего императора: «Рано утром 5 февраля мой брат Фёдор проведёт свой последний бой в ММА. Надеюсь, его победа будет такой же лёгкой, как этот наш поединок».
Когда начнётся бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер
Бойцовский вечер Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер состоится в ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени. Начало предварительного карда — примерно в 02:00 мск, основной кард стартует около 05:00. Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер выйдут в октагон не раньше 06:00 мск.
Токов может стать чемпионом, как и Фёдор
Перед Последним императором в октагон выйдет Анатолий Токов. Наш средневес тоже претендует на чемпионский титул Bellator — нужно только отнять пояс у американца Джонни Эблина. Действующий чемпион опасен и хитёр, но Токов точно не хуже. Сможет ли Анатолий стать обладателем пояса второго промоушена мира?
Полный кард турнира Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер
Основной кард
Райан Бейдер (33-7) — Фёдор Емельяненко (40-6);
Джонни Эблин (13-0) — Анатолий Токов (31-2);
Сабах Хомаси (17-10) – Бреннан Уорд (16-6);
Предварительный кард
Нейман Грейси (11-4) – Данте Широ (9-4);
Лоренц Ларкин (25-7) – Мухамед Берхамов (14-1);
Генри Корралес (19-6) – Ахмед Магомедов (9-0);
Стив Моури (11-0) – Али Исаев (9-0);
Крис Гонсалес (7-2) – Макс Роскопф (6-1);
Грант Нил (9-1) – Карл Албректссон (13-4);
Алехандра Лара (6-2) – Диана Авсарагова (5-0);
Ранние прелимы
Даррион Колдуэлл (15-6) – Никита Михайлов (8-2)
Джорнел Луго (11-1) – Джейлон Бейтс (9-0);
Исайя Хокит (2-1) – Питер Исигуро (2-1);
Итан Хьюс (3-0) – Юсуф Каракая (1-0).
Нас ждёт великий бой! Такое пропускать нельзя
Фёдор Емельяненко — настоящая глыба в истории смешанных единоборств. Десять лет без поражений, победы над великими бойцами, чемпионские звания — перечислять успехи Последнего императора можно бесконечно. И вот настал день, когда Фёдор окончательно покинет ММА: после боя с Райаном Бейдером, как бы он ни закончился, Емельяненко повесит перчатки на гвоздь. Такое событие пропускать нельзя!
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