Bellator 290: последний бой в карьере Фёдора! Россиянин протянет дольше 35 секунд? LIVE

Тактаров: Фёдор вышел на правильную финишную прямую

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров высказался о прощальном поединке Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.



«В последние годы Фёдор меня всё больше радует, только с каждым боем я всё сильнее переживаю за его здоровье, потому что, когда тебе чуть-чуть за 30, многие вещи уже не проходят бесследно, а когда тебе хорошо за 40, то и вовсе это становится очень опасным. Единственная радость, что Райан Бейдер тоже не становится моложе. Он нашёл себя в менеджменте и делает сейчас то, что раньше за него делал другой человек. Думаю, Фёдор только совсем недавно понял, что можно обойтись без нахлебников и продлить свою карьеру, помогая при этом ученикам. Он меня этим радует. Это единственный человек, который вызывает восхищение. Многие молодые ребята по-прежнему делают ошибки, а Фёдор вышел на правильную финишную прямую. Переживаем только за его здоровье», — сказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.