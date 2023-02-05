Россия проиграла США. Чемпион оказался слишком хорош для Токова

Разумеется, главной темой сегодняшнего вечера был Фёдор Емельяненко и его последний бой в карьере, но перед Последним императором в октагон должен был зайти Анатолий Токов. Член команды Fedor Team получил шанс стать новым чемпионом Bellator в среднем весе — для этого нужно было одолеть опасного Джонни Эблина. Непобеждённый американец, в последнем бою разбивший легендарного Гегарда Мусаси, не собирался отдавать титул: уверял, что победит Токова досрочно, потому что «США не может проиграть России».

Впрочем, у Анатолия имелись все шансы огорчить чемпиона. Опытнейший россиянин не проигрывал в Bellator с далёкого 2017 года, на пути к титульному бою одолев таких серьёзных соперников как Александр Шлеменко и Джеральд Харрис. Да, несколько раз карьера Токова серьёзно простаивала по вынужденным причинам, но наш боец оставался прежним — невероятно крепким в стойке и умелым в партере. Поэтому мы сегодня имели право надеяться на победу Анатолия, хоть и понимали, что легко россиянину точно не будет.

После стартовой разведки действующий чемпион смело пошёл вперёд. Эблин действовал в стойке максимально агрессивно, а Токов не стеснялся при удобном случае отступать, зато наш спортсмен в разменах был заметно точнее. Несколько раз Джонни пропустил весьма тяжёлые удары, попробовал побороться с Анатолием, но не сумел повалить претендента. Во втором раунде картина поначалу была примерно схожей: американец наступал и нередко получал навстречу. А вот Токов демонстрировал осторожный и умный стиль, следуя подсказкам из своего угла.

Увы, в концовке раунда россиянин всё-таки упал, причём было непонятно, подскользнулся он или сработал удар Эблина локтем. Скорее всего, это всё-таки был нокдаун. Тем более, что после этого Джонни очень здорово поработал в партере, донеся до претендента немало попаданий. Третий раунд начался с успешного тейкдауна от чемпиона. У сетки американец мастерски валял нашего бойца, бросая из стороны в сторону. Анатолий заметно подсел и стал уступать Эблину даже в редкие минуты работы в стойке.

Бой зашёл в чемпионские раунды, а Джонни продолжал легко и уверенно контролировать всё происходящее. Токов снова упал на первых секундах в результате тейкдауна, после чего откровенно выживал в партере. Увы, до самого конца поединка Анатолий так и не смог предложить американцу чего-то необычного. Эблин в доминирующем стиле перерабатывал Токова до финального гонга. Финальное решение судей ни для кого не стало сюрпризом — единогласная и разгромная победа американца! Увы, в этот раз Россия действительно проиграла США, как и предупреждал Джонни.