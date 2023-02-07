Друга Хабиба разорвут в новом дивизионе! Без трюков с весами Тухугов — середняк

На грядущем масштабном турнире UFC 284 нашу страну будет представлять не только Ислам Махачев. Бойцовский вечер откроет поединок Зубайры Тухугова: один из лучших друзей Хабиба Нурмегомедова дебютирует в лёгком весе. Изначально соперником россиянина должен был стать грозный Йоэль Альварес, но испанец снялся. Теперь у Тухугова задача намного проще — малоизвестный бразилец Элвис Бреннер не имеет богатого арсенала навыков, а поединок станет для него первым в UFC. Немудрено, что Зубайра является фаворитом. Но что дальше?

Карьера уроженца Грозного получилась откровенно скомканной. Тухугов получал огромные авансы, его даже называли будущим чемпионом UFC, но чего он добился к 32 годам? В основном Зубайра запомнился поклонникам ММА длительными дисквалификациями: сначала — за использование допинга, а потом его наказали за участие в знаменитой потасовке после боя Хабиба и Конора Макгрегора. Конечно, в память врезались и многочисленные проваленные взвешивания — Тухугов упорно пытался влезть в полулёгкий дивизион, но проигрывал весам.

Почему Зубайра так долго избегал перехода в лёгкий вес — понятно. Многие бойцы пользуются таким «легальным читерством», чтобы иметь преимущество перед оппонентами. Дополнительные килограммы помогают нивелировать недостатки в спортивном мастерстве, которых у Тухугова хватает. Но россиянин никак не мог справиться с весогонкой, ведь ему требовалось сбрасывать слишком много. Зубайра постоянно извинялся за лишние килограммы и теперь всё-таки решил сменить категорию. Увы, в лёгком весе у Тухугова вообще нет перспектив.

Даже преимущество в габаритах не помогло россиянину добиться заметных успехов в полулёгком дивизионе. Хаким Даводу, Лерон Мёрфи, Ренато Мойкано — все эти парни весьма далеки от чемпионских титулов, но Тухугов не смог с ними справиться. Сначала Зубайра проигрывал на весах, а потом не показывал ничего особенного в октагоне. Да, в целом наш соотечественник демонстрировал вполне крепкий уровень, никогда не проигрывал в UFC досрочно, однако даже разговоров про титул Зубайры не шло. Так откуда у него перспективы в лёгком весе?



Теперь Тухугов не будет иметь заметного превосходства в габаритах. В новом дивизионе есть такие жёсткие парни, как Рафаэль Физиев, Джастин Гэтжи и Арман Царукян — они на голову сильнее Зубайры во всех компонентах. Если россиянин не сумел в своё время одолеть Даводу, какие шансы у него против Майкла Чендлера или Чарльза Оливейры, даже если Тухугову дадут с ними встретиться? Как бить этих суперзвёзд, знает только Ислам Махачев. Есть нехорошее предчувствие, что главным успехом в карьере Зубайры так и останется удар по уже побитому Макгрегору.