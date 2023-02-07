Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Лучшие бои Ислама Махачева, поединок против Волкановски, Махачев чемпион UFC

Выбираем самый крутой бой Ислама Махачева. Или он ещё впереди?
Александр Фролов
Лучшие бои Ислама Махачева
Комментарии
Россиянин — зрелищный боец, несмотря на любовь к борьбе.

Уже через несколько дней Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула UFC в лёгком весе. Соперник невероятно опасен: Александр Волкановски не зря возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена вне весовых категорий. Австралиец дебютирует в новом для себя дивизионе, зато он будет драться на своей территории. А вот Махачев впервые выступит без Хабиба Нурмагомедова — его друг и тренер внезапно решил покинуть спорт. Пока мы находимся в ожидании супербоя, давайте вспомним самые крутые победы Ислама — и выберем лучшую.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Нокауты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самые крутые победы Махачева
Чарльз Оливейра
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images
1 место

Чарльз Оливейра

Последний на данный момент бой Ислама Махачева получился невероятно эффектным. Мало кто верил, что россиянин настолько легко разберётся с бессменным чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой. В первом раунде Махачев как следует обработал бразильца, а во втором заставил Чарльза сдаться в результате ручного треугольника и стал новым обладателем пояса! Оливейре не помогло даже знаменитое джиу-джитсу.

Александр Волкановски
Фото: Brett Hemmings/Zuffa LLC/Getty Images
2 место

Александр Волкановски

Возможно, самый яркий бой Махачева будет именно против Волкановски? Для этого имеются все предпосылки: Александр очень тяжело бьёт, может похвастаться крепкой челюстью, а его коренастая фигура усложнит Исламу работу в партере. Да, у россиянина есть преимущество в габаритах, зато за Волкановски говорят огромный опыт и домашние трибуны. Как думаете, парни смогут подарить нам шикарное зрелище?

Глейсон Тибау
Фото: Mike Lawrie/Getty Images
3 место

Глейсон Тибау

Глейсон Тибау в своё время едва не победил Хабиба Нурмагомедова: россиянина тогда спасло только весьма спорное решение судей. А вот Махачеву бразильский ветеран вообще не доставил проблем. Исламу даже не пришлось подключать свою знаменитую борьбу — хватило умений в стойке. Качок Тибау пропустил жуткий по силе левый боковой, упал и был мгновенно добит уже на исходе первой минуты. Очень эффектно!

Дэн Хукер
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images
4 место

Дэн Хукер

Поединок с Дэном Хукером имел важнейшее значение для чемпионских амбиций Махачева. Россиянину нужно было доказать, что он может побеждать топовых соперников — и задача была выполнена! Хукера быстро перевели в партер, где шансов у него не было: Ислам методично выкручивал новозеландца, следуя всем подсказкам стоящего у клетки Хабиба. На третьей минуте Дэн закричал от боли и сдался — кимура была хороша.

Арман Царукян
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images
5 место

Арман Царукян

Одним из самых сложных соперников в карьере Махачева стал соотечественник — Арман Царукян. Спортсмен с армяно-российскими корнями заставил серьёзно помучиться будущего чемпиона UFC. Хотя схватка прошла всю дистанцию, она получилась невероятно увлекательной: два высококлассных спортсмена использовали весь свой арсенал в борьбе за инициативу. Арман по сей день надеется получить реванш у Ислама.

Бобби Грин
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images
6 место

Бобби Грин

Сейчас Бобби Грин активно критикует российских бойцов и обвиняет наших соотечественников в использовании допинга. Дело в том, что Грин затаил обиду после боя с Махачевым: американец, вышедший на замену Бенеилу Дариушу, оказался попросту деклассирован нашим бойцом. Ислам немного поиграл с Бобби в стойке, потом легко перевёл и начал избивать, заставив рефери остановить бой уже в первом раунде.

Тиаго Мойзес
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images
7 место

Тиаго Мойзес

Только один поединок Махачева продлился больше трёх раундов. Бразилец Тиаго Мойзес продержался дольше всех благодаря хорошей защите в партере и осторожности в стойке, но по очкам проигрывал россиянину в одни ворота. Нет сомнений, что судьи отдали бы победу Исламу, но в четвёртом раунде наш парень решил снять все вопросы: удушающий приём заставил Мойзеса обречённо постучать в знак капитуляции.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023