Выбираем самый крутой бой Ислама Махачева. Или он ещё впереди?

Уже через несколько дней Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула UFC в лёгком весе. Соперник невероятно опасен: Александр Волкановски не зря возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена вне весовых категорий. Австралиец дебютирует в новом для себя дивизионе, зато он будет драться на своей территории. А вот Махачев впервые выступит без Хабиба Нурмагомедова — его друг и тренер внезапно решил покинуть спорт. Пока мы находимся в ожидании супербоя, давайте вспомним самые крутые победы Ислама — и выберем лучшую.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Нокауты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Чарльз Оливейра
Последний на данный момент бой Ислама Махачева получился невероятно эффектным. Мало кто верил, что россиянин настолько легко разберётся с бессменным чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой. В первом раунде Махачев как следует обработал бразильца, а во втором заставил Чарльза сдаться в результате ручного треугольника и стал новым обладателем пояса! Оливейре не помогло даже знаменитое джиу-джитсу.
Александр Волкановски
Возможно, самый яркий бой Махачева будет именно против Волкановски? Для этого имеются все предпосылки: Александр очень тяжело бьёт, может похвастаться крепкой челюстью, а его коренастая фигура усложнит Исламу работу в партере. Да, у россиянина есть преимущество в габаритах, зато за Волкановски говорят огромный опыт и домашние трибуны. Как думаете, парни смогут подарить нам шикарное зрелище?
Глейсон Тибау
Глейсон Тибау в своё время едва не победил Хабиба Нурмагомедова: россиянина тогда спасло только весьма спорное решение судей. А вот Махачеву бразильский ветеран вообще не доставил проблем. Исламу даже не пришлось подключать свою знаменитую борьбу — хватило умений в стойке. Качок Тибау пропустил жуткий по силе левый боковой, упал и был мгновенно добит уже на исходе первой минуты. Очень эффектно!
Дэн Хукер
Поединок с Дэном Хукером имел важнейшее значение для чемпионских амбиций Махачева. Россиянину нужно было доказать, что он может побеждать топовых соперников — и задача была выполнена! Хукера быстро перевели в партер, где шансов у него не было: Ислам методично выкручивал новозеландца, следуя всем подсказкам стоящего у клетки Хабиба. На третьей минуте Дэн закричал от боли и сдался — кимура была хороша.
Арман Царукян
Одним из самых сложных соперников в карьере Махачева стал соотечественник — Арман Царукян. Спортсмен с армяно-российскими корнями заставил серьёзно помучиться будущего чемпиона UFC. Хотя схватка прошла всю дистанцию, она получилась невероятно увлекательной: два высококлассных спортсмена использовали весь свой арсенал в борьбе за инициативу. Арман по сей день надеется получить реванш у Ислама.
Бобби Грин
Сейчас Бобби Грин активно критикует российских бойцов и обвиняет наших соотечественников в использовании допинга. Дело в том, что Грин затаил обиду после боя с Махачевым: американец, вышедший на замену Бенеилу Дариушу, оказался попросту деклассирован нашим бойцом. Ислам немного поиграл с Бобби в стойке, потом легко перевёл и начал избивать, заставив рефери остановить бой уже в первом раунде.
Тиаго Мойзес
Только один поединок Махачева продлился больше трёх раундов. Бразилец Тиаго Мойзес продержался дольше всех благодаря хорошей защите в партере и осторожности в стойке, но по очкам проигрывал россиянину в одни ворота. Нет сомнений, что судьи отдали бы победу Исламу, но в четвёртом раунде наш парень решил снять все вопросы: удушающий приём заставил Мойзеса обречённо постучать в знак капитуляции.
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