Выбираем самый крутой бой Ислама Махачева. Или он ещё впереди?

Уже через несколько дней Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула UFC в лёгком весе. Соперник невероятно опасен: Александр Волкановски не зря возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена вне весовых категорий. Австралиец дебютирует в новом для себя дивизионе, зато он будет драться на своей территории. А вот Махачев впервые выступит без Хабиба Нурмагомедова — его друг и тренер внезапно решил покинуть спорт. Пока мы находимся в ожидании супербоя, давайте вспомним самые крутые победы Ислама — и выберем лучшую.

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