UFC 284: Волкановски — Махачев. Где смотреть трансляцию боя за звание лучшего бойца UFC

Дата и время UFC 284 с главным боем Волкановски — Махачев

В ночь на 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на «RAC Arena» состоится турнир UFC 284. В главном бою встретятся чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и чемпион в лёгком дивизионе Ислам Махачев. На кону будет стоять пояс россиянина. Откроет же турнир бой ещё одного бойца команды Хабиба — Зубайры Тухугова. Это будет его дебют в лёгком весе.

Основной кард начнётся в 6:00 по московскому времени.

Прелимы начнутся в 4:00 по Москве.

Начало турнира в 2:00 мск.

Прямая трансляция боя Алекс Волкановски — Ислам Махачев

Посмотреть трансляцию турнира UFC 284 из австралийского Перта можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 284 с боем Волкановски — Махачев

Основной кард

Ислам Махачев (23-1-0) — Александр Волкановски (25-1-0), титульный бой в лёгком весе;

Яир Родригес (14-3-0) — Джош Эммет (18-2-0), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;

Джек Делла Маддалена (13-2-0) — Рэнди Браун (16-4-0), средний вес;

Джастин Тафа (5-3-0) — Паркер Портер (12-7-0), средний вес;

Джимми Крут (12-3-0) — Алонзо Манифилд (13-3-0), полутяжёлый вес.

Прелимы

Тайсон Педро (9-3-0) — Модестас Букаукас (13-5-0), полутяжёлый вес;

Джошуа Кулибао (10-1-1) — Мелсик Багдасарян (7-1-0), полулёгкий вес;

Шэннон Росс (12-6-0) — Клейдсон Родригес (7-2-0), лёгкий вес;

Джейми Малларки (15-5-0) — Франциско Прадо (11-0-0), лёгкий вес;

Джек Дженкинс (10-2-0) — Дон Шейнис (12-4-0), средний вес.

Ранние прелимы

Конклак Суфисара (7-3-0) — Элис Рид (6-2-0), женский минимальный вес;

Шейн Янг (13-6-0) — Блэйк Билдер (7-0-1), средний вес;

Зубайра Тухугов (20-5-1) — Элвис Бреннер Оливейра (13-3-0), лёгкий вес.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Волкановски — Махачев

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья уверен, что его одноклубник Александр Волкановски одержит победу в бою с россиянином Исламом Махачевым.



«Думаю, этот бой пройдёт в стойке. После того как Ислам переведёт Алекса и не сможет удержать его внизу, он начнёт паниковать и бросаться за тейкдаунами, выбрасывать безрассудные удары. Ставлю на то, что Ислам не переживёт третий раунд. Я знаю, что они готовились на пять раундов и сделали хорошо свою работу, уважаю их династию, но в этой части мира им придётся уважать нашу династию», — заявил Адесанья в интервью TheMacLife.

Открытая тренировка Ислама Махачева в Австралии Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес прокомментировал предстоящий титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Я всё ещё думаю, что Ислам — это боец, для которого важно не «если» он сможет перевести бой в партер, а скорее «когда» он это сделает. Будет интересно посмотреть, сможет ли Волкановски прикончить Ислама в первых раундах, потому что по ходу боя у Ислама будет больше возможностей для тейкдауна и контроля. Махачев не позволит Волкановски вести свой бой.



Мы только что видели, как Махачев победил Оливейру, эксперта по джиу-джитсу. Он сделал это легко. Я не говорю, что это было легко, я говорю, что он сделал это легко. Это говорит об уровне Ислама. Будет интересно посмотреть, как Волкановски будет драться с бойцом такого типа», — приводит слова Родригеса MMAJunkie.