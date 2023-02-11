Махачев играючи задушил чемпиона! А фатальный удар нанёс в стойке. Видео

В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Arena» в австралийском городе Перт состоится огненный турнир UFC 284. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев сразится с Александром Волкановски. Два чемпиона организации обещают устроить настоящую жару в октагоне. Наш соотечественник для первой защиты выбрал крайне тяжёлого соперника – лучшего бойца по рейтингу P4P. А ведь свой заветный пояс Ислам завоевал совсем недавно. Вспоминаем исторический бой с Оливейрой.

22 октября 2022 года в Абу-Даби состоялся грандиозный турнир UFC 280. Его украшением стал титульный поединок, в котором зарубились Махачев и Чарльз Оливейра. Ислам наконец-то получил от организации шанс завоевать долгожданный пояс. После серии из 10 побед подряд боссы просто обязаны были обратить внимание на россиянина. А в оппонентах оказался обозлённый Оливейра. Его победная серия насчитывала 11 боёв, но перед боем с Джастином Гэтжи бразилец не смог сделать вес и был лишён чемпионского титула. Ислам и Чарльз зарубились за вакантный пояс, последним обладателем которого был именно парень из Бронкса.

Перед боем оба бойца находились в «подвешенном» состоянии. А всё потому, что по всей карьере они имеют схожие проблемы. Страховать поединок вызвали австралийца Волкановски, который выглядел самым надёжным вариантом. Он сделал вес без особенных проблем, хотя и был приглашён в чужую весовую категорию. Но Махачев и Оливейра продемонстрировали характер и дисциплину. Оба справились с весогонкой и вышли в клетку.

Сам поединок получился быстрым, сенсации так и не случилось. В первом раунде Ислам быстро перевёл дело в партер и начал оказывать на Оливейру запредельное давление. Чарльз отбивался изо всех сил, пытался не позволить сопернику провести приём. В итоге бразилец умудрился даже встать, чем порядком удивил публику. Но очень быстро Ислам вновь воспользовался малейшей оплошностью Оливейры и отправил его на настил. Чарльз вытерпел, но было очевидно, что стартовый отрезок остался за Махачевым.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть полную запись боя можно на YouTube-канале UFC Russia.

Развязка наступила на экваторе второго раунда. Соперники работали в стойке, Ислам рискнул и поймал свой шанс. Он поймал Оливейру на встречном движении и точным ударом в челюсть отправил бразильца на настил. Чарльз потерялся, чем и воспользовался Махачев. Он накинул ручной треугольник и вынудил бывшего обладателя пояса сдаться, признать тотальное превосходство россиянина.

Сразу после боя Ислам сам выбрал новую жертву. Он смело бросил вызов первому номеру P4P и чемпиону UFC в полулёгком весе. Волкановски не стал скромничать, вышел в октагон и провёл с Махачевым стердаун. Уже тогда стало понятно, что этот бой неизбежен. Теперь россиянина ждёт самое серьёзное испытание на прочность в карьере. На кон поставлено всё!