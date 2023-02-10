«Махачев не переживёт третий раунд». Звёзды UFC не верят в победу россиянина?

В ночь на 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на «RAC Arena» состоится турнир UFC 284. В главном бою встретятся чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и чемпион в лёгком дивизионе Ислам Махачев. На кону будет стоять пояс россиянина. И в преддверии этого боя многие звёзды UFC со скепсисом относятся к перспективам россиянина сохранить за собой чемпионский пояс в лёгком весе.

«Волкановски шокирует мир и победит по очкам»

Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос полагает, что австралийский боец одержит победу по очкам.

«У Волкановски есть реальный шанс удивить Махачева. Алекс уже весит более 90 кг. Думаю, он шокирует мир в воскресенье и победит по очкам. Надо отметить, что Махачев не использует борьбу. Его броски в основном идут из дзюдо. Я дважды готовился к бою с Исламом, и мой тренер привёл мне пару дзюдоистов в помощь. В начале подготовки меня постоянно швыряли на землю, но потом всё поменялось – я улучшил свою защиту.

Надеюсь, Волкановски тренировался с дзюдоистами. Если да, то у него будет отличный шанс избежать тейкдаунов и доминировать над Махачевым в стойке за счет скорости», – цитирует дос Аньоса Sherdog.

«Ставлю на то, что Ислам не переживёт третий раунд»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья уверен, что его одноклубник Волкановски одержит победу в бою с россиянином.

«Думаю, этот бой пройдёт в стойке. После того как Ислам переведёт Алекса и не сможет удержать его внизу, он начнёт паниковать и бросаться за тейкдаунами, выбрасывать безрассудные удары. Ставлю на то, что Ислам не переживёт третий раунд. Я знаю, что они готовились на пять раундов и сделали хорошо свою работу, уважаю их династию, но в этой части мира им придётся уважать нашу династию», — заявил Адесанья в интервью TheMacLife.

«Если кто и сможет остановить Ислама, так это Алекс»

Топовый боец UFC Шон О’Мэлли считает, что австралийский спортсмен в принципе сейчас является единственным бойцом, способным остановить Махачева.

«Это очень интересный бой. Каким он будет? Люди говорят, что Волкановски маленького роста, но он мастер своего стиля. Он привык быть ниже ростом, чем его соперники, и он такой крепкий. Думаю, Махачеву будет сложно повалить его и удерживать в партере. Если кто и сможет остановить Ислама, так это Алекс», — полагает О'Мэлли.

«С каждым новым поединком Волкановски становится всё лучше и лучше»

Американский боец UFC Адриан Янез также считает австралийского бойца фаворитом в предстоящем поединке.

«Хороший бой, и я думаю, что Волкановски может победить. Стилистически это сложный бой, но Волкановски с каждым новым поединком становится всё лучше и лучше, и я считаю, что его ударка сыграет определяющую роль», — полагает Янез.

Александр Волкановски Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Ислам – настоящий зверюга, но я должен выбрать Волкановски»

Такой же позиции придерживается и ещё один американский боец UFC Адам Фьюджитт, который в своём комментарии отметил силу Махачева, но всё-таки назвал австралийца фаворитом поединка.

«Должен выбрать Волкановски. Даже при том, что он поднимается в весе, у него великолепная ударка и контроль клетки, который позволит ему оставаться на дистанции и в стойке. Мне нравятся шансы Волкановски, хотя Ислам — настоящий зверюга», — считает Фьюджитт.

«Если бы я ставил деньги на поединок, то поставил бы на Ислама»

Впрочем, справедливости ради, необходимо заметить, что нашлись и такие известные бойцы, кто считает Махачева фаворитом в предстоящем бою. Один из таких — бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович.

«Посмотрим, но я думаю, что Ислам одолеет его. Полагаю, он будет контролировать ход боя, переведя соперника в партер, а затем победит его. Быть может, досрочно. Но всё-таки Волкановски – лучший вне зависимости от весовой категории, так что увидим. Однако если бы я ставил деньги на этот поединок, то поставил бы на Ислама. Его борьба просто невероятна, и он будет её использовать», — приводит слова Блаховича Low Kick MMA.

«Махачев не позволит Волкановски вести свой бой»

Самую осторожную точку зрения высказал мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес, заявивший, что, чем дальше будет продолжаться поединок, тем больше будет возможностей у Ислама для проведения тейкдауна и осуществления контроля.

«Я всё ещё думаю, что Ислам — это боец, для которого важно не «если» он сможет перевести бой в партер, а скорее «когда» он это сделает. Будет интересно посмотреть, сможет ли Волкановски прикончить Ислама в первых раундах, потому что по ходу боя у Ислама будет больше возможностей для тейкдауна и контроля. Махачев не позволит Волкановски вести свой бой.

Мы только что видели, как Махачев победил Оливейру, эксперта по джиу-джитсу. Он сделал это легко. Я не говорю, что это было легко, я говорю, что он сделал это легко. Это говорит об уровне Ислама. Будет интересно посмотреть, как Волкановски будет драться с бойцом такого типа», — приводит слова Родригеса MMAJunkie.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

«Исламу будет несложно с ним справиться»

Самую же радикальную позицию на стороне Ислама занял экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. По его мнению, россиянин одержит несложную победу.

«Волкановски ничего не сможет сделать, ведь борьба Ислама на высочайшем уровне. Я соревновался в Дагестане, и там меня поставили на место. Большая часть моего успеха проистекает из того, чему я научился в Дагестане. Ислам вырос в окружении олимпийских чемпионов и чемпионов мира. У него есть возможность тренироваться бок о бок с лучшими из лучших.

Вот почему мне кажется, что Александру не потянуть этот бой. Он храбрый парень, этого у него не отнять. Он идёт на серьёзный риск, это отважно. Но я думаю, что Исламу будет несложно с ним справиться», — полагает Сехудо.