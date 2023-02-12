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UFC 284: Зубайра Тухугов – Элвис Бренер Оливейра, кто выиграл, победитель боя, результат поединка

Тухугов проиграл дебютанту UFC! Россиянин провалился и на весах, и в октагоне
Сергей Сорокин
UFC 284: Зубайра Тухугов – Элвис Бренер Оливейра
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Бразилец вышел на коротком уведомлении и разбил Зубайру.

В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Arena» в австралийском городе Перт проходит грандиозный ивент – UFC 284. В главном бою вечера сойдутся два чемпиона организации – Ислам Махачев и Александр Волкановски. А первым в программе турнира значился поединок, в котором выступил другой россиянин. Зубайра Тухугов и Элвис Бренер Оливейра устроили яркую зарубу.

Тухугов подошёл к поединку со статистикой 20-5-1 в MMA. В UFC Зубайра успел провести восемь боёв. Он оформил рекорд 5-2-1. Его соперником стал крепкий легковес из Бразилии Элвис Бренер Оливейра (13-3-0). Он является дебютантом лучшего промоушена на планете. А ещё амбициозный бразилец смело вышел на коротком уведомлении.

Наш соотечественник умудрился провалиться ещё до старта поединка. Он в очередной раз не справился с весогонкой, поэтому вынужден отдать сопернику 30% от своего гонорара. Не помог даже дистанционный контроль от Хабиба Нурмагомедова. И переход в другую весовую категорию не спас от выхода за установленные рамки.

Первый раунд прошёл в обоюдной борьбе. Активнее действовал Бренер, который выглядел намного резче. Он перемещался по октагону и чувствовал себя абсолютно свободно. В одном из эпизодов бразилец и вовсе мог вырубить Зубайру коленом в челюсть. Лишь к экватору поединка Тухугов смог немного прийти в себя и несколько раз хорошо достать соперника. Но пыл россиянина быстро охладила глубокая сечка, которая образовалась после одного из ударов Оливейры.

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Второй раунд прошёл в похожей манере. Активнее выглядел Бренер, который пользовался сложившейся ситуацией. Правда, на экваторе пятиминутки Тухугов несколько раз потряс соперника. Но Оливейра не только удержался на ногах, но и хорошо контратаковал.

Начало третьего раунда осталось за россиянином, что прибавило оптимизма. Это хорошо прочувствовал Бренер, который предложил сопернику рубиться в стойке. Такая работа быстро измотала Тухугова. Под занавес поединка было заметно, что Зубайра прилично поднаелся. Поэтому каждый из бойцов ждал завершения раунда, чтобы перейти к судейскому решению.

Россиянину не стоило в очередной раз доводить дело до вердикта рефери. Раздельным решением судьи отдали победу дебютанту из Бразилии. Даже перевес россиянина по статистике не смог убедить их. Тухугов очень сильно затруднил себе жизнь в лучшем промоушене на планете. Если очередной провал на весах ему могли и простить, то поражение от новичка на коротком уведомлении рискует стать фатальным.

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Теги Бокс/ММА UFC Зубайра Тухугов •••

Заглавное фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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