Тухугов снова проиграл весам! Без Хабиба дела Зубайры идут совсем плохо

В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Arena» в австралийском городе Перт состоится грандиозный номерной турнир UFC 284. Он вызывает повышенный интерес российской аудитории, поскольку в главном бою вечера сойдутся Ислам Махачев и Александр Волкановски. А открывает программу поединок, в котором зарубятся Зубайра Тухугов и Элвис Бренер Оливейра. Вот только россиянин умудрился провалиться ещё до выхода в октагон.
Ещё задолго до турнира у болельщиков начали возникать опасения относительно формы Тухугова. Представитель команды Хабиба Нурмагомедова часто проваливал весогонку. Поэтому Зубайре пришлось принять непростое решение. Он сменил весовую категорию. А Махачев рассказывал, что Орёл лично следил за состоянием друзей: «Ну, вот смотри, я утром проснулся, взял в руки смартфон, зашёл в группу, где я, Тухугов и Хабиб. Зуба пишет свой вес, и Хабиб ему отвечает: «Мне кажется, у тебя большой вес». И Зуба ему сразу пишет: «У меня с Исламом одинаковый вес».
Но Хабиб знает, что у Зубайры, несмотря на то что он перешёл на одну категорию выше, в конце бывают проблемы с весом. Каждое утро мы встаём, а он с одним и тем же вопросом: «Э, какой вес? Что сделали, как вчера потренировались, с кем спарринговались?». Мы постоянно на связи».
Ислам со своей задачей справился и вес сделал – 70,3 кг. Правда, и он оказался на самой грани. А вот Тухугов неисправим! Как только Зубайра поднялся на весы, стало понятно – это провал. Россиянин не уложился в лимит. 71,44 кг – такие цифры застыли перед глазами Воина. Тем удивительнее, что на лице Тухугова не было особенного разочарования. Видимо, Зубайра уже привык к тому, что в сражении с весами он постоянно проигрывает. А тактика Хабиба с дистанционным контролем пока не оправдывает себя. Махачев чуть не лишился главного боя в карьере, а Тухугову придётся отдать 30% от гонорара сопернику.
В Австралии Зубайра должен показать бой всей своей жизни. Иначе UFC может окончательно отвернуться от россиянина, который даже после перехода в более комфортную для него весовую категорию не смог совладать с аппетитом. Неужели Пётр Ян оказался прав, когда говорил о том, что Зубайре осталось лишь доработать контракт?
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