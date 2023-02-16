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Александр Усик — Тайсон Фьюри, гонорары, когда состоится бой

«Езжай в Голливуд, если хочешь такие деньги!» Цыган пытается обобрать Усика?
Александр Фролов
Александр Усик — Тайсон Фьюри
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Украинец и британец уже давно должны были встретиться в ринге.

В главном боксёрском поединке 2023 года должны встретиться знаменитые тяжеловесы — Тайсон Фьюри и Александр Усик. Британец и украинец определят, кто заслуживает звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. За Фьюри говорят невероятная популярность и харизма, на счету Усика — сразу три чемпионских пояса. Казалось бы, Тайсону и Александру стоит встретиться в ринге как можно скорее, раз уж этого ждёт весь мир. Но парни никак не могут решить денежный вопрос.

Проблема в том, что у Фьюри и Усика совсем разные медийные статусы. Цыганский король знаменит на весь мир, его знают даже люди, абсолютно далёкие от бокса. Александр — гениальный спортсмен, но его популярность остаётся откровенно местечковой. Украинец не имеет за спиной громадной фанатской базы, зато у него есть другой аргумент: на счету Усика в три раза больше чемпионских поясов. Только в профессиональном боксе решают не звания, а популярность у зрителей, покупающих трансляции.

«Когда вы говорите о боях за титулы, о боях за абсолютное чемпионство, то подразумеваете разделение 50 на 50. Но если бы я был Тайсоном Фьюри, то сказал бы: «Усик никогда не получит то же, что и я». Я – Тайсон Фьюри. Я – мегазвезда. С кем без меня драться Усику? В отсутствие Фьюри украинец находится в незавидной позиции. Если Усик не подерётся с Фьюри, тогда ему придётся выступать за одну десятую от того, что он мог получить», – рассказал известный промоутер Эдди Хирн.

Аргументы Хирна справедливы, но Усик не хочет сдаваться — и продолжает требовать полного равенства при разделении гонораров. Фьюри же, хотя и является одним из самых богатых спортсменов мира, продолжает попытки обобрать Александра. А всё почему? Потому что Тайсон и Александр устраивают один из самых финансово успешных поединков в истории бокса! По предварительным оценкам СМИ, британец и украинец могут заработать примерно по $ 80–100 млн. Немудрено, что парни ещё не вышли в ринг, но уже сражаются как гладиаторы — за каждый процент.

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Промоутер Александр Красюк, занимающийся делами Усика, сдаваться точно не собирается: «Как вообще можно оправдать неравенство? Только тем, что он англичанин? Звучит не очень убедительно. С другой стороны, Фьюри может сказать: «Хорошо, для меня не имеет значения, с кем я буду драться. Будь то Усик или человек из супермаркета, я всё равно могу собрать стадион «Уэмбли». Ну да ладно, это же спорт. Это касается не только профессионального бокса. Езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги! Если ты король, ты должен это доказать».

Казалось бы, финансовые дела — это личное дело Усика и Фьюри, пусть договариваются столько, сколько захотят. Но от бесконечного денежного спорта боксёров страдают зрители, ведь поединок британца и украинца мы могли бы увидеть уже давно. Будем надеяться, что бокс узнает имя нового абсолютного мира в тяжёлом весе как можно скорее. Александр и Тайсон точно готовы устроить зрелище грандиозного масштаба и навсегда войти в историю бокса. Осталось лишь побыстрее разделить миллионы.

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