Ученик Абдулманапа проявил чудеса милосердия! А потом в пух и прах разругался с судьёй

18 февраля белградская «Штарк Арена» приняла турнир Brave CF 69, который вызывал повышенное внимание у российских фанатов смешанных единоборств. Шамиль Газиев зарубился с грозным сербом Дарко Стошичем. Оба соперника были решительно настроены исключительно на нокаут. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова славится своим умением наглухо вырубать соперников. Поэтому ещё до выхода бойцов в октагон стало понятно – долго поединок не продлится.

Непобеждённый в профессиональных MMA Газиев с рекордом 9-0 является настоящим ужасом для соперников. Вот и Стошич попытался пойти на хитрость, чтобы рассчитывать на итоговую победу. Представитель Сербии настоял, чтобы поединок прошёл именно в трёхраундовом формате.



«Меня не удивило, что мой бой с Дарко стал трёхраундовым. Я знал, что не каждый боец захочет пять раундов находиться со мной в клетке. Уже в тот момент, когда матчмейкеры предлагали, я сразу сказал, что соперник откажется от пяти раундов. Так и вышло», — рассказал Газиев в интервью для пресс-службы Brave CF.

С самого начала боя Газиев завладел инициативой и начал накидывать тяжеленные удары по сопернику. Было видно, что он зол. Шамиль бросался в свои атаки с фантазией. Он то пытался пройти в ноги, то работал на дистанции. Но всё-таки Стошич заставил фанатов российского бойца понервничать. На экваторе второй минуты серб точным прямым ударом отправил Газиева на настил. Правда, развить успех у Дарко не получилось, но момент сработал на Шамиля, как красная тряпка на быка.

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Россиянин мгновенно перехватил инициативу и начал ловить соперника. Удары сыпались буквально со всех сторон. И на исходе третьей минуты всё закончилось. Тяжеленным ударом Газиев буквально вырубил Стошича. Шамиль остановился и дал судье возможность вмешаться в бой. Было заметно, что наш лютый нокаутёр решил позаботиться о здоровье серба, не наносить ещё более ощутимого ущерба. Тем удивительнее выглядело то, что рефери стоял и просто наблюдал за происходящим, предлагая Газиеву добить Дарко.



Ученик Абдулманапа был вынужден броситься на Стошича и нанести ещё несколько ударов. Но было заметно, что Шамиль в них даже не вкладывается, старается действовать предельно аккуратно. Тут уж судья сжалился над сербом и остановил поединок. И получил хорошую взбучку от Газиева!



Россиянин, как показалось, даже не собирался радоваться и праздновать. Первым делом он толкнул судью и всем видом показал, что очень недоволен его медлительностью. А затем Шамиль начал ходить по клетке и буквально рычать на рефери. Газиев совершенно точно заслужил безусловную любовь публики. Он продемонстрировал чудеса милосердия, подал отличный пример.